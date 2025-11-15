Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, habló sobre los rumores de ofertas provenientes de México por Jorge Fossati. En una reciente conversación con los medios, Barco fue tajante al señalar que al conjunto crema aún no le ha llegado ninguna propuesta por el 'Nonno'. Además, indicó que conversa seguido con él y que vienen planificando lo que será la siguiente temporada.

Como se recuerda, tras ganar el tricampeonato en la Liga 1, surgió información sobre el interés de clubes mexicanos en llevarse al DT charrúa. Pumas y Necaxa tendrían en la mira a Fossati para iniciar un nuevo proyecto. A esto se sumaron las declaraciones del propio entrenador, quien dejó en claro que su continuidad deberá definirse tras una reunión con la dirigencia de Universitario.

¿Qué dijo Álvaro Barco sobre los rumores de ofertas por Jorge Fossati?

"Todos estos temas los he podido ver a nivel periodístico. A la institución no le ha llegado ninguna oferta por Jorge, con referencia a México o cualquier otra parte. Para mí ha sido una sorpresa. He tenido la oportunidad de hablar con él, lo veo a diario y no ha manifestado nada en ese sentido. Estamos planificando todo el próximo año; es cierto que, como en todas las instituciones, debe haber reuniones a fin de año para afinar temas de refuerzos y renovaciones. Somos respetuosos de los contratos y veremos si hay alternativas para jugadores que quieren emigrar, pero siempre beneficiando a las dos partes. En este momento, contamos con él", dijo el director deportivo del conjunto crema.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre su continuidad en Universitario?

Tras la celebración del tricampeonato en el Estadio Monumental, Jorge Fossati afirmó que prefiere no entrar en especulaciones sobre su futuro. En ese sentido, remarcó que su continuidad se resolverá luego de una reunión con la dirigencia de Universitario.

"Me parece que entre todos tenemos que analizar, entre todos los que tenemos distintas responsabilidades en el club. Yo nunca dije 'me voy', dije que era el momento de analizar y ver por qué camino seguir y si estamos de acuerdo. Que es lo que yo vi que pasó, también lo vieron las autoridades", comentó para GOLPERÚ.