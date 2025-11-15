HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes
Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     
Fútbol Peruano

Álvaro Barco desmiente ofertas por Jorge Fossati y señala: “A la institución no le ha llegado ninguna oferta”

El director deportivo de Universitario también indicó que ya vienen preparando todos los detalles para la próxima temporada.

Álvaro Barco conversó con los medios sobre la continuidad de Jorge Fossati. Foto: composición LR/ Best Cable Sports/ difusión
Álvaro Barco conversó con los medios sobre la continuidad de Jorge Fossati. Foto: composición LR/ Best Cable Sports/ difusión

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, habló sobre los rumores de ofertas provenientes de México por Jorge Fossati. En una reciente conversación con los medios, Barco fue tajante al señalar que al conjunto crema aún no le ha llegado ninguna propuesta por el 'Nonno'. Además, indicó que conversa seguido con él y que vienen planificando lo que será la siguiente temporada.

Como se recuerda, tras ganar el tricampeonato en la Liga 1, surgió información sobre el interés de clubes mexicanos en llevarse al DT charrúa. Pumas y Necaxa tendrían en la mira a Fossati para iniciar un nuevo proyecto. A esto se sumaron las declaraciones del propio entrenador, quien dejó en claro que su continuidad deberá definirse tras una reunión con la dirigencia de Universitario.

PUEDES VER: Erick Osores elogia a Alianza Lima tras histórico tricampeonato de Universitario y hace comparaciones: "El equipo del pueblo"

lr.pe

¿Qué dijo Álvaro Barco sobre los rumores de ofertas por Jorge Fossati?

"Todos estos temas los he podido ver a nivel periodístico. A la institución no le ha llegado ninguna oferta por Jorge, con referencia a México o cualquier otra parte. Para mí ha sido una sorpresa. He tenido la oportunidad de hablar con él, lo veo a diario y no ha manifestado nada en ese sentido. Estamos planificando todo el próximo año; es cierto que, como en todas las instituciones, debe haber reuniones a fin de año para afinar temas de refuerzos y renovaciones. Somos respetuosos de los contratos y veremos si hay alternativas para jugadores que quieren emigrar, pero siempre beneficiando a las dos partes. En este momento, contamos con él", dijo el director deportivo del conjunto crema.

PUEDES VER: Perú fue goleado 5 a 1 por FC Sochi en partido de práctica previo al duelo ante Chile: Gruber y Quispe fueron titulares

lr.pe

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre su continuidad en Universitario?

Tras la celebración del tricampeonato en el Estadio Monumental, Jorge Fossati afirmó que prefiere no entrar en especulaciones sobre su futuro. En ese sentido, remarcó que su continuidad se resolverá luego de una reunión con la dirigencia de Universitario.

"Me parece que entre todos tenemos que analizar, entre todos los que tenemos distintas responsabilidades en el club. Yo nunca dije 'me voy', dije que era el momento de analizar y ver por qué camino seguir y si estamos de acuerdo. Que es lo que yo vi que pasó, también lo vieron las autoridades", comentó para GOLPERÚ.

Notas relacionadas
Álvaro Barco propone que Universitario lidere búsqueda de operador que no sea L1 MAX tras acabar contrato con GOLPERU: "Ojalá encontremos"

Álvaro Barco propone que Universitario lidere búsqueda de operador que no sea L1 MAX tras acabar contrato con GOLPERU: "Ojalá encontremos"

LEER MÁS
Álvaro Barco admite que no quedó conforme con actuación de Universitario en Copa Libertadores: "Me dejó un sabor muy amargo"

Álvaro Barco admite que no quedó conforme con actuación de Universitario en Copa Libertadores: "Me dejó un sabor muy amargo"

LEER MÁS
Álvaro Barco se pronuncia sobre la continuidad de Jorge Fossati como DT de Universitario en 2026: ''Más oficial no puede ser''

Álvaro Barco se pronuncia sobre la continuidad de Jorge Fossati como DT de Universitario en 2026: ''Más oficial no puede ser''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima vs Universitario EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la final de la Liga Femenina 2025?

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la final de la Liga Femenina 2025?

LEER MÁS
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS
Alianza Lima vs Universitario: fecha, hora y canal para ver la final del Clausura de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima vs Universitario: fecha, hora y canal para ver la final del Clausura de la Liga Femenina 2025

LEER MÁS
'Puma' Carranza revela la historia detrás de reconciliación con 'Chemo' del Solar: "Fue para la cámara, no voy a mentir"

'Puma' Carranza revela la historia detrás de reconciliación con 'Chemo' del Solar: "Fue para la cámara, no voy a mentir"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Fútbol Peruano

Diego Rebagliati y su revelación sobre derechos de TV de la Liga 1 2026: "Ya no son enemigos Movistar y 1190"

Ayacucho FC denuncia maltratos de la FPF previo a la última fecha del Clausura que definie el descenso: "Fueron incisivos en perjudicarnos"

'Puma' Carranza revela la historia detrás de reconciliación con 'Chemo' del Solar: "Fue para la cámara, no voy a mentir"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025