Reimond Manco analizó las posibilidades que tiene Christian Cueva en Universitario. El experimentado volante fue de más a menos en la temporada y no logró consolidarse en Emelec por las lesiones. 'Cuevita' destacó en el arranque del año, pero luego fue perdiendo protagonismo. Por este motivo, estaría viendo con buenos ojos regresar a la Liga 1 a pesar de que tiene contrato hasta el 2026.

Las recientes declaraciones de Álvaro Barco dejaron pensando al 'Rei' y no dudó en mostrar su tajante postura sobre los rumores entre Christian Cueva y el tricampeón del fútbol peruano. Además, el centrocampista siempre estuvo identificado con Alianza Lima, pero Diego Penny sorprendió al revelar que el '10' suena fuerte en el Monumental.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre las declaraciones de Álvaro Barco?

El exfutbolista sorprendió con sus análisis, tras escuchar la entrevista a Álvaro Barco. "Si las puertas de la ‘U’ ya estaban abiertas para Cueva, las declaraciones de Barco las abrieron un poco más. Pudo haber dicho que no entraba en los planes y cerrar la puerta, pero al mencionar que va a hablar del tema con Fossati, deja claro que el asunto se va a tratar", expresó Reimond Manco en el popular programa 'Denganche'.

¿Qué dijo Álvaro Barco sobre Christian Cueva?

Álvaro Barco confesó que mantiene una buena relación con Christian Cueva. "Mi relación con Cueva es la mejor. Hoy, incluso, comparte un equipo con mi hijo, eso lo saben todos. A Christian lo conozco desde que tiene entre 13 y 14 años, cuando lo llevamos al club", reveló en 'Tiempo Crema'.

"Pero, como te repito, son temas que yo quiero discutir con Jorge. Sin duda, el entrenador tendrá mucho que decirnos, así que no quiero definir nada en este sentido. Pero, que se queden tranquilos los hinchas que vamos a tomar decisiones responsables y que el 80% de la plantilla que ha terminado en el mejor nivel que la vamos a mantener en el 2026", sentenció en el canal digital.

¿Christian Cueva podría volver a la Liga 1?

“Christian Cueva está recibiendo llamadas directas de equipos importantes de aquí, como Cristal, la ‘U’ y Sport Boys. Hay algo que lo seduce mucho de la ‘U’: buscar un tetracampeonato para una institución tan grande. Pero, sobre todo, lo más importante para él es estar cerca de sus hijos y cumplir el sueño de sus padres, que son hinchas de la ‘U’. Es algo que lo tiene interesado, está en conversaciones, llegará pronto a Lima y decidirá a qué equipo irá”, reveló Diego Penny en el programa 'Ál Angulo' de Movistar Deportes.