EE.UU. incauta nuevo buque petrolero que zarpó de Venezuela
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Pedro García revela que Juan Román Riquelme le pidió a Jefferson Farfán ser entrevistado en 'Enfocados': "Yo los veo"

El periodista deportivo contó que Riquelme quiso ser el siguiente invitado en el programa de Jefferson Farfán después de que entrevistó a Luis Advíncula frente a La Bombonera. 

Pedro García contó que la entrevista de Juan Román Riquelme se concretó después de la de Luis Advíncula. Foto: composición LR/Doble Punta/Enfocados
Pedro García contó que la entrevista de Juan Román Riquelme se concretó después de la de Luis Advíncula. Foto: composición LR/Doble Punta/Enfocados

En el 2025, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola sorprendieron a todo el Perú por entrevistar a Juan Román Riquelme en 'Enfocados'. El directivo de Boca Juniors habló sobre distintas aristas e incluso se animó a contar que Paolo Guerrero pudo ser jugador xeneize. El diálogo fue todo un éxito y sus declaraciones causaron gran repercusión en territorio argentino. Meses después, el periodista Pedro García soltó una sorpresiva revelación: Riquelme fue el que pidió ser invitado al podcast del exjugador de la selección peruana.

El comunicador señaló que todo se concretó después de la entrevista que le realizaron a Luis Advíncula frente a La Bombonera. Riquelme habría quedado encantado con la dinámica y, por ello, quiso ser parte del programa de la 'Foquita' y 'Cucurucho'.

PUEDES VER: Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

lr.pe

Pedro García contó que Riquelme le pidió a Jefferson Farfán ser entrevistado

"¿Sabes por qué Farfán y Guizasola se juntan con Riquelme? Porque Riquelme les pidió la entrevista. Farfán y Guizasola le hacen la entrevista porque Riquelme la pidió. Un poco en la línea de 'yo los veo, ¿por qué no me entrevistan?'", dijo García en el programa 'Doble Punta'.

Asimismo, recordó la entrevista que le realizaron a 'Bolt'. "Previo a eso, Farfán y Guizasola entrevistan a Advíncula frente a La Bombonera y la pasaron muy bien. Esa entrevista no es de hace un año o en otro contexto. Hace tres meses. Advíncula estaba siendo entrevistado por sus patas, hablando sobre su actualidad en Argentina. Horas después, aparece Riquelme para pedir que lo entrevisten", concluyó.

PUEDES VER: FPF le da ultimátum a Álvaro Barco por asegurar que el campeonato es un cadáver: 'Afecta a todo el fútbol peruano'

lr.pe

Juan Román Riquelme contó que Paolo Guerrero pudo llegar a Boca Juniors

Riquelme afirmó que Paolo Guerrero estuvo muy cerca de vestir la camiseta de Boca Juniors y que incluso consultó personalmente por su fichaje. No obstante, señaló que las molestias en la rodilla del delantero impidieron que el acuerdo se cerrara.

"Yo pregunté por él, (entre risas) pregunté por usted (Farfán), pero Paolo estaba con un tema de lesión en ese momento. Mandamos al doctor, que es experto en lesiones de rodilla, lo miró, pero bueno. Yo creo que ha nacido para jugar acá; Paolo, yo creo que lo hubiera hecho muy bien, pero no se pudo", aclaró.

