Deportes

Álvaro Barco desmiente rumores sobre caída del fichaje Sekou Gassama en Universitario: "Vale la pena esperar"

El Director Deportivo reafirma el compromiso con Gassama, destacando su calidad y potencial para marcar la diferencia en la 'U', a pesar de las dificultades en pretemporada.

El delantero de la 'U' genera expectativa en mientras esperan su arribo. Foto: Lr/Hincha informado
El delantero de la 'U' genera expectativa en mientras esperan su arribo. Foto: Lr/Hincha informado

Universitario se refuerza para conseguir el histórico tetracampeonato de la Liga 1 y pelear por la Copa Libertadores 2026. El popular club de Ate dirigido por Javier Rabanal sabe que será el rival a vencer por todos los rivales. Por este motivo, seguirán esperando al delantero Sekou Gassama pese a las complicaciones para llegar a Lima. Álvaro Barco, luego de los entrenamientos de la 'U', aseguró que se vestirá de 'crema'.

Los números no lo respaldan, pero la experiencia y la potencia pueden ser sus mejores armas al momento de marcar la diferencia en la Liga 1. El senegalés tiene un estilo de juego similar al de Eryc Castillo. Sin duda, una gran apuesta del tricampeón pese a los inconvenientes para unirse a la pretemporada.

PUEDES VER: Cóndor Mendoza y su insólita comparación sobre Luis Advíncula en Alianza Lima: "Que me digas que va a ser Cafú, imposible"

lr.pe

¿Qué dijo Álvaro Barco sobre el fichaje de Sekou Gassama a Universitario?

El Director Deportivo de Universitario acabó con los rumores acerca de que Sekou Gassama no llegaría al tricampeón del fútbol peruano."Si, de todas maneras, estamos comprometidos con él. Le hemos dado el valor junto con el entrenador porque se trata de un jugador que sin duda podemos poner al mejor nivel, más allá de la complicación que ha tenido. Eso lo valoramos, eso lo estudiamos bien y vamos a afrontarlo de esa manera”, enfatizó Álvaro Barco en zona mixta luego del entrenamiento de la 'U'.

Asimismo, considera que vale la pena esperarlo por la calidad que ostenta. “Creo que tenemos la capacidad y el sustento; el entrenador está convencido de que más allá de que ha tenido esta complicación de no poder venir desde el primer minuto, va a valer la pena esperar. El preparador físico está monitoreando con él para poder hacer entrenamientos y físicamente sabemos que es un jugador que marca la diferencia total. Creo que vale la posibilidad, considerando que la Copa Libertadores es en Abril para nosotros, creo que puede tener este valor y el sustento para poder esperarlo”

PUEDES VER: Partidos de hoy: ¿a qué hora y dónde ver la Supercopa de España y Premier League este 8 de enero?

lr.pe

¿Dónde jugó Sekou Gassama antes de llegar a Universitario?

La 'Pantera' acabó el año 2025 sin equipo, tras finalizar su contrato con el Eldense en junio. Durante su etapa en este club, participó en 11 encuentros, donde logró marcar un gol y proporcionar una asistencia en la primera mitad del año. Anteriormente, entre 2023 y 2024, formó parte del Anorthosis Amagusta en Chipre y del USM Alger en Argelia, ambos equipos de la primera división. La mayor parte de su trayectoria, que abarca desde 2013 hasta 2023, la desarrolló en España, donde defendió los colores de clubes como Real Valladolid, Málaga y Racing de Santander, además de haber estado en las filiales de Valencia y Rayo Vallecano.

