Deportes

Gonzalo Jara, mundialista con Chile, se desespera con posibilidad de que Gustavo Álvarez llegue a Perú: “Dejarlo ir sería una tontera"

La selección peruana busca nuevo entrenador tras la renuncia de Óscar Ibáñez, y Gustavo Álvarez, actual técnico de la U. de Chile, aparece como uno de los posibles candidatos.

Gonzalo Jara habló sobre la posibilidad de Gustavo Álvarez llegue a dirigir a la selección peruana. Foto: composición LR/difusión
Gonzalo Jara habló sobre la posibilidad de Gustavo Álvarez llegue a dirigir a la selección peruana. Foto: composición LR/difusión

La selección peruana se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Óscar Ibáñez. Entre los nombres que han empezado a sonar aparece el de Gustavo Álvarez, actual técnico de la Universidad de Chile. Ante esta posibilidad, el histórico jugador de la ‘Generación Dorada’, Gonzalo Jara, no dudó en pronunciarse.

En declaraciones a TNT Sports, Jara dejó en claro que no vería con buenos ojos que el argentino asuma el mando de la Bicolor, ya que, en su opinión, la opción más adecuada sería que dirija a la selección chilena. Además, recordó que en su última conferencia de prensa, Álvarez dio señales de que podría dejar la U. de Chile al término de la temporada, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su futuro.

PUEDES VER: Lista de convocados de Manuel Barreto para la selección peruana: la nómina con varias sorpresas y sin Gianluca Lapadula ni Paolo Guerrero

lr.pe

¿Qué dijo Gonzalo Jara sobre que Gustavo Álvarez llegue a Perú?

Si se va a Perú me mato. Si Chile lo deja ir… Yo creo que es el candidato para dirigir a la selección chilena, o sea, dejarlo ir a Perú sería una tontera”, explicó en un primer momento.

“Yo lo sentí más como que se termina un ciclo, o sea, como que deja la puerta abierta para poder irse. Y el tema de la molestia, yo la única vez que lo he visto molesto declarando, no enojado ni nada, pero dejando algo fue cuando no pudo llegar Eduardo Vargas, creo que es el único impasse dentro de la relación interna. Esa fue por primera vez y única yo creo, es cuando sentimos y vimos que Álvarez pedía un jugador”, agregó el exjugador en referencia a la más reciente conferencia de prensa que tuvo Álvarez.

¿Qué dijo Gustavo Álvarez sobre su posible llegad a la selección peruana?

Cabe recordar que recientemente se le preguntó a Álvarez sobre la posibilidad de que llegue al banquillo de la 'Blanquirroja' a lo que respondió que "No tengo ningún llamado, nada".

Además, señaló que, si bien está totalmente concentrado en su labor actual con la U. de Chile, no descartó la posibilidad de evaluar un cambio de rumbo al finalizar la temporada. "Estoy centrado 100% en la 'U', después a fin de año veremos".

Por último, Álvarez expresó su agradecimiento hacia el Perú, ya que fue el primer país que le abrió las puertas para iniciar su carrera profesional fuera de Argentina. "Al Callao y Piura, a todo Perú. Soy un agradecido, fue el primer país que me abrió las puertas cuando salí de Argentina a trabajar. Le tengo un gran cariño a todo el fútbol y el pueblo peruano",  fueron sus palabras.

PUEDES VER: Raúl Ruidíaz sobre clasificación de la U. de Chile ante Alianza Lima: "Si ganaron, es porque estuvieron mucho mejor que el rival"

lr.pe

¿Qué equipos dirigió Gustavo Álvarez?

  • Temperley (Argentina)
  • Aldosivi (Argentina)
  • Patronato (Argentina)
  • Sport Boys (Perú)
  • Atlético Grau (Perú)
  • Huachipato (Chile)
  • Universidad de Chile (Chile)
