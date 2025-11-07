La lista de convocados de Manuel Barreto para los partidos contra Rusia y Chile por los amistosos fecha FIFA sigue dando de qué hablar, pues, con la incorporación de nuevos rostros, han ilusionado a la hinchada con ver nuevos jugadores en acción de cara a lo que será el futuro de la selección peruana. Una de estas novedades es la de Fabio Gruber, defensa del F. C. Núremberg de la segunda división de Alemania.

En este contexto, en una reciente conferencia de prensa, Barreto fue consultado sobre el jugador, donde habló sobre el compromiso del jugador, pues, según su explicación, Gruber se encontraba desde hace 3 semanas en el país para gestionar sus papeles peruanos, para así poder ser convocado a la Bicolor.

¿Qué dijo Manuel Barreto sobre Fabio Gruber?

"Para que Fabio pueda sacar y tramitar todos sus papeles peruanos. Él estuvo casi 3 semanas. Hace 3 semanas lo hemos tenido acá haciendo los trámites para sus papeles, para que pueda sacar su DNI. La predisposición de Fabio, las ganas de Fabio por estar, desde que hablamos con él un poco antes de la convocatoria contra Chile, ahí no podíamos convocarlo porque todavía no tenía los papeles en regla. Pero la predisposición, las ganas de querer estar", explicó en un primer momento Barreto.

"Yo digo que el ser humano es lo que hace y no lo que dice. No vino acá de un día para otro, en menos de 24 horas, a Reniec, a hacer todos los trámites correspondientes, como cualquier peruano, para poder contar con sus papeles. Y eso demuestra las ganas y la predisposición que él tiene de estar. Después, es un chico joven que viene haciéndolo muy bien en la Bundesliga 2 allá, y seguramente va a tener minutos; veremos en qué partido", complementó el DT de la Bicolor.

¿Cuándo juegan Perú vs Rusia por amistoso internacional?

El partido amistoso internacional entre Perú y Rusia se jugará el miércoles 12 de noviembre desde las 12:00 p. m. (hora peruana). El encuentro tendrá lugar en el estadio Gazprom Arena, situado en la ciudad de San Petersburgo.

¿Cuándo juegan Perú vs Chile por amistoso internacional?

Por su parte, el clásico del Pacífico entre Perú y Chile se disputará el martes 18 de noviembre a las 8:00 a. m. (hora peruana) en el estadio Fisht, ubicado en la ciudad de Sochi.