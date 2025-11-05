Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna para la final de la Copa Libertadores 2025
Ambos equipo se alistan para el vital partido por la gran final de la Copa Libertadores 2025. Flamengo entrenará en el estadio de Alianza Lima.
Arranca la cuenta regresiva para ver la gran final de la Copa Libertadores 2025. Flamengo y Palmeiras buscarán la gloria eterna en el último episodio del mejor torneo continental de clubes. El Estadio Monumental de Lima albergará el partido soñado de la CONMEBOL el sábado 29 de noviembre. La venta de entradas para el público en general comenzó oficialmente el martes 4 de noviembre.
Ambos clubes brasileños llegan en un gran momento al desenlace del torneo y ahora ya conocen sus recintos de entrenamiento previo al decisivo partido. Es importante destacar que no es la primera vez que se preparan en la capital peruana.
Entrenamientos de Flamengo y Palmeiras en Lima
Los equipos brasileños Palmeiras y Flamengo han definido sus lugares de entrenamiento en Lima, ya que se alistan para la esperada final de la Copa Libertadores 2025. Palmeiras llevará a cabo sus prácticas en la Videna de la Federación Peruana de Fútbol, ubicada en San Luis. Por su parte, Flamengo optó por el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, que es propiedad del Club Alianza Lima.
Canal de TV para ver la final de la Copa Libertadores
La transmisión por TV del Flamengo vs Palmeiras estará a cargo del canal ESPN en Sudamérica, excepto Argentina, donde será televisado por Fox Sports (cable) y Telefe (señal abierta).
- Argentina: Fox Sports, Telefe, Disney Plus
- Bolivia: ESPN, Disney Plus
- Brasil: ESPN
- Chile: ESPN Premium, Chilevisión, Disney Plus
- Colombia: ESPN, Disney Plus
- Ecuador: ESPN, Disney Plus
- México: Disney Plus
- Paraguay: ESPN, Disney Plus
- Perú: ESPN, Disney Plus
- Uruguay: ESPN, Disney Plus
- Venezuela: ESPN, Disney Plus.
Entradas Flamengo - Palmeiras: precios para la final de Copa Libertadores 2025
De acuerdo a las categorías que están disponibles para su compra, estos son los precios de las entradas a la final de la Copa Libertadores.
- Categoría 1: 320 dólares (más de 1.000 soles)
- Categoría 2: 200 dólares (aprox. 680 soles)
- Categoría 3 (populares): 95 dólares (aprox. 321 soles).
¿Cuántas entradas se venderán para la final de la Copa Libertadores 2025?
Aunque el Estadio Monumental tiene una capacidad máxima para 80.000 espectadores, por razones de seguridad no se dispone de todo el aforo en los partidos que se juegan en dicho recinto. Para encuentros de alto riesgo, se suele fijar un tope de 60.000 personas permitidas, por lo que se estima que esa misma cantidad de entradas se pondrían a la venta para esta final de Copa Libertadores.