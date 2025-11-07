HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     
Deportes

Álvaro Barco propone que Universitario lidere búsqueda de operador que no sea L1 MAX tras acabar contrato con GOLPERU: "Ojalá encontremos"

¿Y L1 MAX? El director deportivo de Universitario arremetió contra la FPF y dejó en claro la postura que tiene la 'U' sobre los derechos de TV para el próximo año.

Álvaro Barco llegó a Universitario este año. Foto: composición LR
Álvaro Barco llegó a Universitario este año. Foto: composición LR

En los últimos días, el tema por los derechos de televisión de la Liga 1 para el próximo año ha comenzado a generar cierta disputa entre Universitario y la Federación Peruana de Fútbol. Actualmente, la señal encargada de televisar los partidos de la 'U' en la Liga 1 es GOLPERU; sin embargo, a finales de este año el contrato expirará y, por mandato FIFA, el elenco crema, además de Sport Boys, deberá unirse a L1 MAX, canal multiplataforma vinculado a la FPF. Pese a ello, desde el club merengue tienen una postura diferente.

En una entrevista para 'Tiempo Crema', Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, calificó como "nefasta" la decisión de la Federación de ceder los derechos de transmisión de la mayoría de clubes a L1 MAX, pues aseguró que varios equipos han presentado falta de pagos, algo que quiere evitar para la 'U'.

PUEDES VER: CD Moquegua acusa presunto vínculo de árbitro con César Vallejo, su rival en el repechaje al ascenso a la Liga 1, y pide cambio de terna

lr.pe

Álvaro Barco sobre los derechos de TV en Perú: "Hay un conflicto muy serio"

"Esta decisión, que se dio en su momento de parte de la FPF, ha sido una de las decisiones más nefastas que ha tenido esa gestión. (...) Creemos que hemos perdido 'la gallina de los huevos de oro'. Ahora vamos a intentar ver qué hacemos con los derechos de televisión porque hay un conflicto muy serio entre el operador que hoy tiene los derechos con los clubes, que es la falta de pagos, que Universitario gozaba con toda puntualidad", declaró.

Asimismo, el exfutbolista anunció que Universitario comandará la búsqueda de una nueva empresa televisora que pueda garantizar transparencia y cumplimiento, y que pueda competir con la operadora actual.

"Es un tema que se tendrá que ver con mucho detenimiento y ver si encontramos a otro potencial operador que pueda tener los derechos de toda la liga. Creo que es momento que Universitario, a través de Franco Velazco, lidere esta posibilidad de encontrar un nuevo operador, que pueda intentar competir con lo que tenemos hoy", indicó.

Barco remarcó que el cuadro estudiantil no depende principalmente de los ingresos de los derechos de TV, pero sí que es una fracción significativa de su presupuesto por año.

“Si bien es cierto, la ‘U’ no depende directamente de los derechos de televisión, pero es una parte importante en su presupuesto anual, por otro lado los clubes más pequeños sí dependen de eso. Ojalá podamos encontrar a un nuevo operador, que nos pueda permitir planificar a través de pagos puntualmente”, precisó.

PUEDES VER: Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

lr.pe

Agustín Lozano advirtió a Universitario y Sport Boys: "Tienen que alinearse con la FPF"

En diálogo con 'TrivuTV', Agustín Lozano señaló que tanto Universitario como Sport Boys, equipos vinculados contractualmente con el Consorcio Fútbol Perú (CFP), están obligados a cumplir lo dispuesto en los estatutos respecto al sistema de transmisión televisiva, es decir, 1190 Sports.

El titular de la FPF subrayó que no hay posibilidad de negociación y enfatizó que ambos clubes deben acatar el mandato FIFA e integrarse al nuevo esquema de transmisión televisiva. "Los clubes tienen que cumplir la reglamentación de la competición que le corresponde a la FPF. (...) Si tú quieres pertenecer a la competición de la Federación, tiene que acatar lo que se dispone estatutariamente", manifestó.

Notas relacionadas
Álvaro Barco admite que no quedó conforme con actuación de Universitario en Copa Libertadores: "Me dejó un sabor muy amargo"

Álvaro Barco admite que no quedó conforme con actuación de Universitario en Copa Libertadores: "Me dejó un sabor muy amargo"

LEER MÁS
Álvaro Barco se pronuncia sobre la continuidad de Jorge Fossati como DT de Universitario en 2026: ''Más oficial no puede ser''

Álvaro Barco se pronuncia sobre la continuidad de Jorge Fossati como DT de Universitario en 2026: ''Más oficial no puede ser''

LEER MÁS
Álvaro Barco y su firme mensaje a Néstor Gorosito tras decir que la cancha está 'inclinada': “Me quedaría callado”

Álvaro Barco y su firme mensaje a Néstor Gorosito tras decir que la cancha está 'inclinada': “Me quedaría callado”

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso por la premiación al campeón de la Liga 1 2025?

¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso por la premiación al campeón de la Liga 1 2025?

LEER MÁS
Gustavo Zevallos aclara que Alianza Lima no le "quitó" a Pedro Aquino a Sporting Cristal: "Nunca mostramos interés"

Gustavo Zevallos aclara que Alianza Lima no le "quitó" a Pedro Aquino a Sporting Cristal: "Nunca mostramos interés"

LEER MÁS
Revelan que Oliver Sonne no fue convocado en Perú por prevención tras conflicto bélico entre Rusia y Dinamarca: "Pidió no estar"

Revelan que Oliver Sonne no fue convocado en Perú por prevención tras conflicto bélico entre Rusia y Dinamarca: "Pidió no estar"

LEER MÁS
Voleibolista peruana Zoila La Rosa recibió emotiva propuesta de matrimonio durante un partido en Francia

Voleibolista peruana Zoila La Rosa recibió emotiva propuesta de matrimonio durante un partido en Francia

LEER MÁS
CD Moquegua acusa presunto vínculo de árbitro con César Vallejo, su rival en el repechaje al ascenso a la Liga 1, y pide cambio de terna

CD Moquegua acusa presunto vínculo de árbitro con César Vallejo, su rival en el repechaje al ascenso a la Liga 1, y pide cambio de terna

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Deportes

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Selección peruana: los 28 convocados por Manuel Barreto para afrontar la gira por Rusia

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025