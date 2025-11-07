En los últimos días, el tema por los derechos de televisión de la Liga 1 para el próximo año ha comenzado a generar cierta disputa entre Universitario y la Federación Peruana de Fútbol. Actualmente, la señal encargada de televisar los partidos de la 'U' en la Liga 1 es GOLPERU; sin embargo, a finales de este año el contrato expirará y, por mandato FIFA, el elenco crema, además de Sport Boys, deberá unirse a L1 MAX, canal multiplataforma vinculado a la FPF. Pese a ello, desde el club merengue tienen una postura diferente.

En una entrevista para 'Tiempo Crema', Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, calificó como "nefasta" la decisión de la Federación de ceder los derechos de transmisión de la mayoría de clubes a L1 MAX, pues aseguró que varios equipos han presentado falta de pagos, algo que quiere evitar para la 'U'.

Álvaro Barco sobre los derechos de TV en Perú: "Hay un conflicto muy serio"

"Esta decisión, que se dio en su momento de parte de la FPF, ha sido una de las decisiones más nefastas que ha tenido esa gestión. (...) Creemos que hemos perdido 'la gallina de los huevos de oro'. Ahora vamos a intentar ver qué hacemos con los derechos de televisión porque hay un conflicto muy serio entre el operador que hoy tiene los derechos con los clubes, que es la falta de pagos, que Universitario gozaba con toda puntualidad", declaró.

Asimismo, el exfutbolista anunció que Universitario comandará la búsqueda de una nueva empresa televisora que pueda garantizar transparencia y cumplimiento, y que pueda competir con la operadora actual.

"Es un tema que se tendrá que ver con mucho detenimiento y ver si encontramos a otro potencial operador que pueda tener los derechos de toda la liga. Creo que es momento que Universitario, a través de Franco Velazco, lidere esta posibilidad de encontrar un nuevo operador, que pueda intentar competir con lo que tenemos hoy", indicó.

Barco remarcó que el cuadro estudiantil no depende principalmente de los ingresos de los derechos de TV, pero sí que es una fracción significativa de su presupuesto por año.

“Si bien es cierto, la ‘U’ no depende directamente de los derechos de televisión, pero es una parte importante en su presupuesto anual, por otro lado los clubes más pequeños sí dependen de eso. Ojalá podamos encontrar a un nuevo operador, que nos pueda permitir planificar a través de pagos puntualmente”, precisó.

Agustín Lozano advirtió a Universitario y Sport Boys: "Tienen que alinearse con la FPF"

En diálogo con 'TrivuTV', Agustín Lozano señaló que tanto Universitario como Sport Boys, equipos vinculados contractualmente con el Consorcio Fútbol Perú (CFP), están obligados a cumplir lo dispuesto en los estatutos respecto al sistema de transmisión televisiva, es decir, 1190 Sports.

El titular de la FPF subrayó que no hay posibilidad de negociación y enfatizó que ambos clubes deben acatar el mandato FIFA e integrarse al nuevo esquema de transmisión televisiva. "Los clubes tienen que cumplir la reglamentación de la competición que le corresponde a la FPF. (...) Si tú quieres pertenecer a la competición de la Federación, tiene que acatar lo que se dispone estatutariamente", manifestó.