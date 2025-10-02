HOYSuscripcion LR Focus

¡Con Diego Romero y Anderson Villacorta! Las sorpresas en primera lista de convocados de Manuel Barreto como DT de Perú para duelo con Chile

El entrenador interino de la selección peruana convocó a 25 futbolistas para el duelo amistoso con Chile en Santiago. La nómina incluye a varias novedades que marcarán el nuevo camino de la Bicolor de cara al futuro.

Manuel Barreto será el encargado de dirigir los 3 amistosos que tendrá Perú en lo que queda del 2025. Foto: composición LR/FPF/La Bicolor
Manuel Barreto será el encargado de dirigir los 3 amistosos que tendrá Perú en lo que queda del 2025. Foto: composición LR/FPF/La Bicolor

La selección peruana se prepara para regresar a la acción luego de concluir su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La próxima semana, el equipo nacional enfrentará a Chile en un partido amistoso en Santiago, el cual será el estreno de Manuel Barreto como entrenador interino de la Bicolor. Para este encuentro, Barreto decidió convocar a 25 jugadores del plano nacional e internacional.

La información sobre la nómina fue publicada por RPP. Las principales sorpresas son alrededor de 8 futbolistas. Algunos han sido llamado por primera vez a la selección absoluta y otros vuelven al equipo después de mucho tiempo.

Las sorpresas en la lista de convocados de Manuel Barreto para el Perú vs Chile

De esta lista de novedades, los que militan en el extranjero son Anderson Villacorta, Diego Romero, Felipe Chávez y Juan Pablo Goicoechea. El resto de futbolistas juegan en el torneo local. Martín Távara y Anderson Santamaría son los únicos que ya han estado en la selección peruana y volverán tras un tiempo de ausencia.

  • Cristian Carbajal (Sport Boys)
  • Juan Pablo Goicoechea (Platense)
  • Pedro Díaz (Cusco FC)
  • Diego Romero (Banfield)
  • Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas)
  • Martín Távara (Sporting Cristal)
  • Felipe Chávez (Bayern Múnich)
  • Anderson Santamaría (Universitario).

Lista de convocados de Manuel Barreto para el Perú vs Chile

Conoce la lista de 25 convocados de Manuel Barreto para su primer partido al mando de la Blanquirroja.

  • Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).
  • Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .
  • Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).
  • Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicoechea (Platense), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs Chile en amistoso?

El partido entre las dos selecciones está programado para el viernes 10 de octubre a las 8:00 p. m. (hora de Perú) y tendrá lugar en el estadio Bicentenario de La Florida, ubicado en Santiago.

