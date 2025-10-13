Jean Ferrari, director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, se pronunció sobre los rumores que vinculan a Gustavo Álvarez con la selección peruana. En una reciente entrevista con el programa 'Teledeportes', Ferrari abordó diversos temas relacionados con su cargo y el futuro de la Bicolor, aunque también fue consultado por estas versiones.

Como se recuerda, varios medios chilenos han mencionado al actual técnico de Universidad de Chile como posible candidato para dirigir a la selección peruana, rumor que tomó más fuerza luego de que el argentino hablara sobre Perú con comentarios positivos. Sin embargo, el exadministrador de Universitario de Deportes evitó pronunciarse sobre si considera adecuado el perfil de Álvarez para asumir el mando del combinado nacional.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre la posibilidad de Gustavo Álvarez sea DT de la selección peruana?

"Yo no puedo entrar en decir tal si me gusta, tal no me gusta porque de verdad se convierte esto en una novela. Lo que menos quiero es manosear nombres, generar polémicas. Lo que menos quiero es que se hable de un entrenador porque todos tenemos familias. He visto hasta a algunos que dicen que el contrato de tal entrenador ya está. De verdad no lo puedo creer", explicó en un primer momento Ferrari.

"Me gusta Fabián Bustos, Jorge Fossati, Néstor Gorosito, son entrenadores que tienen un perfil acorde con lo que necesitan grandes equipos o selecciones. No puedo descartar a nadie porque esto es un proceso", complementó, el exfutbolista al ser consultado sobre si le gustaba el argentino para ser DT de la selección.

¿Gustavo Álvarez será DT de Perú?

Por el momento, no hay información concreta sobre la posible llegada de Álvarez al banquillo de la selección peruana. Sin embargo, desde Chile, diarios como 'El Mercurio' han revelado que la FPF estaría dispuesta a pagar su cláusula de salida para que deje la Universidad de Chile.

"Según cuenta El Mercurio, Álvarez tiene una cláusula de salida de 1,2 millones de dólares, cifra que la selección peruana estaría dispuesta a a pagar. Además, le ofrecerían un contrato de 2 millones de dólares anuales", apuntan.