HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Fútbol Peruano

Jean Ferrari responde fuerte a rumores que vinculan a Gustavo Álvarez con la selección peruana: "Esto es un proceso"

El director general de Fútbol de la FPF se refirió a los rumores que colocan a Gustavo Álvarez como posible candidato para dirigir a la selección peruana. No obstante, prefirió no opinar sobre su perfil, señalando que busca evitar polémicas relacionadas con posibles entrenadores.

Jean Ferrari habló sobre la posibilidad de Gustavo Álvarez llegue a la selección peruana. Foto: composición LR/captura de Teledeportes/U. de Chile
Jean Ferrari habló sobre la posibilidad de Gustavo Álvarez llegue a la selección peruana. Foto: composición LR/captura de Teledeportes/U. de Chile

Jean Ferrari, director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, se pronunció sobre los rumores que vinculan a Gustavo Álvarez con la selección peruana. En una reciente entrevista con el programa 'Teledeportes', Ferrari abordó diversos temas relacionados con su cargo y el futuro de la Bicolor, aunque también fue consultado por estas versiones.

Como se recuerda, varios medios chilenos han mencionado al actual técnico de Universidad de Chile como posible candidato para dirigir a la selección peruana, rumor que tomó más fuerza luego de que el argentino hablara sobre Perú con comentarios positivos. Sin embargo, el exadministrador de Universitario de Deportes evitó pronunciarse sobre si considera adecuado el perfil de Álvarez para asumir el mando del combinado nacional.

PUEDES VER: DT de Chile se rindió ante Joao Grimaldo y Maxloren Castro tras vencer a Perú en amistoso: "La mayor virtud que tenían"

lr.pe

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre la posibilidad de Gustavo Álvarez sea DT de la selección peruana?

"Yo no puedo entrar en decir tal si me gusta, tal no me gusta porque de verdad se convierte esto en una novela. Lo que menos quiero es manosear nombres, generar polémicas. Lo que menos quiero es que se hable de un entrenador porque todos tenemos familias. He visto hasta a algunos que dicen que el contrato de tal entrenador ya está. De verdad no lo puedo creer", explicó en un primer momento Ferrari.

"Me gusta Fabián Bustos, Jorge Fossati, Néstor Gorosito, son entrenadores que tienen un perfil acorde con lo que necesitan grandes equipos o selecciones. No puedo descartar a nadie porque esto es un proceso", complementó, el exfutbolista al ser consultado sobre si le gustaba el argentino para ser DT de la selección.

PUEDES VER: Maxloren Castro y su impresión tras conocer a Felipe Chávez en la selección peruana: "No habla mucho. Es un buen chico"

lr.pe

¿Gustavo Álvarez será DT de Perú?

Por el momento, no hay información concreta sobre la posible llegada de Álvarez al banquillo de la selección peruana. Sin embargo, desde Chile, diarios como 'El Mercurio' han revelado que la FPF estaría dispuesta a pagar su cláusula de salida para que deje la Universidad de Chile.

"Según cuenta El Mercurio, Álvarez tiene una cláusula de salida de 1,2 millones de dólares, cifra que la selección peruana estaría dispuesta a a pagar. Además, le ofrecerían un contrato de 2 millones de dólares anuales", apuntan.

Notas relacionadas
Jean Ferrari señala si 'borrará' a Renato Tapia de la selección peruana por polémico tuit: "Es un tema de diálogo"

Jean Ferrari señala si 'borrará' a Renato Tapia de la selección peruana por polémico tuit: "Es un tema de diálogo"

LEER MÁS
Jean Ferrari quedó sorprendido con la identificación de Fabio Gruber con la selección peruana: "Hay un tema de compromiso"

Jean Ferrari quedó sorprendido con la identificación de Fabio Gruber con la selección peruana: "Hay un tema de compromiso"

LEER MÁS
Nolberto Solano refutó a Jean Ferrari tras asegurar que no halló información cuando llegó a la selección peruana: "No nos mintamos más"

Nolberto Solano refutó a Jean Ferrari tras asegurar que no halló información cuando llegó a la selección peruana: "No nos mintamos más"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tabla de posiciones Torneo Clausura 2025: programación de la fecha 14 y resultados en la Liga 1

Tabla de posiciones Torneo Clausura 2025: programación de la fecha 14 y resultados en la Liga 1

LEER MÁS
Juan Manuel Vargas revela que pudo fichar por Sport Boys antes de ir a Universitario: "No querían pagar una carta"

Juan Manuel Vargas revela que pudo fichar por Sport Boys antes de ir a Universitario: "No querían pagar una carta"

LEER MÁS
Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Fútbol Peruano

Delegado de Alianza Lima arremete contra CONAR por fallas arbitrales en partidos de Liga 1: “Ha sido nefasto"

Jean Ferrari quedó sorprendido con la identificación de Fabio Gruber con la selección peruana: "Hay un tema de compromiso"

Diego Rebagliati se rectifica por declaraciones sobre exclusión de Ayacucho FC de la Liga 1: "Me llegó una carta notarial"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025