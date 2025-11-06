HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Agustín Lozano advierte a Universitario y Sport Boys sobre los derechos de TV para el 2026: “Tienen que alinearse con la FPF”

El presidente de la FPF se pronunció sobre la situación de los derechos de televisión de Universitario y Sport Boys, clubes que tienen contrato con el Consorcio Fútbol Perú.

Universitario y Sport Boys son los únicos clubes que no tienen contrato con 1190 Sports. Foto: composición LR/Truvi TV/Universitario/Sport Boys
Universitario cuenta las horas para reencontrarse con sus hinchas y celebrar la obtención del tricampeonato de la Liga 1. Con el certamen definido, los merengues ya empezaron a planificar lo que será la temporada 2026. Más allá de lo deportivo, un tema que genera incertidumbre gira en torno a los derechos de transmisión de sus partidos, pues este año termina su contrato con Consorcio Fútbol Perú (CFP).

Respecto a este punto, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, indicó que tanto los merengues como Sport Boys, clubes que tienen contrato con CFP, deben acatar a lo que establecen los estatutos sobre el modelo de televisión (1190 Sports).

PUEDES VER: Agustín Lozano responde a Ricardo Gareca sobre su salida de la selección peruana: 'Hay personas que le mintieron al país'

lr.pe

Agustín Lozano advierte a Universitario y Boys sobre los derechos de TV del 2026

"Los clubes tienen que cumplir la reglamentación de la competición que le corresponde a la FPF. Desde que el modelo de televisión empezó a incursionar en cumplimiento al nuevo estatuto, que hoy está en vigencia, los clubes tenían que someterse a cumplimientos reglamentarios (...) No había nada que negociar, los derechos son de la Federación. Y si tú quieres pertenecer a la competición de la Federación, tiene que acatar lo que se dispone estatutariamente", manifestó en una reciente entrevista con TrivuTV.

Luego de remarcar que no existe margen para negociar, Lozano fue claro al mencionar que Universitario y Sport Boys tienen que obedecer el "mandato FIFA" y formar parte del nuevo modelo de televisión, al igual que los demás clubes de la Liga 1.

"Universitario este año tiene que alinearse con la FPF, como también Sport Boys. Tienen que, es una mandato FIFA, estatutario. Se tiene que respetar (...). Universitario y Sport Boys va a llegar su momento en el que tengan que sentarse con el comité de dirección de la FPF para que sepan las condiciones y, seguramente, si ellos tienen una oposición, nos la harán saber", sentenció.

PUEDES VER: Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: 'Me obligaron a salir'

lr.pe

La postura de Universitario sobre sus derechos de TV para el 2026

Antes de asumir como nuevo administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco se pronunció sobre la posibilidad de no ceder sus partidos de TV para el 2026. Asimismo, el directivo remarcó que es una situación compleja.

"Es un tema bastante complejo. Nosotros tenemos que seguir en balcón, como en los últimos dos años. Esperando cómo se acomoda esta situación de la empresa 1190 que tiene los derechos junto con la Federación. Sabemos todos los rollos que hay ahí, pero desconocemos los detalles particulares. Solo sabemos lo de afuera, los comunicados y reclamos", mencionó en el podcast 'Y uno feliz'.

"Por otro lado, nosotros vamos a ver la relación con el consorcio porque también hay que entender que Telefónica, que forma parte del consorcio, ya no está. Hay que ver cuál es la decisión que tienen. Son muchas variables que giran en torno al tema de los derechos de televisión. Lo bueno es que hoy no es nuestro ingreso prioritario y único. Vamos a poder surfear el temporal buscando las alternativas", concluyó.

