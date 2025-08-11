Perú vs Chile y Rusia: FPF confirma fecha y lugar de los partidos amistosos que disputará la selección este año

¡Amistosos confirmados! La selección peruana disputará dos amistosos internacionales frente a Chile y Rusia. Estos compromisos se llevarán a cabo en noviembre del presente año y serán los últimos partidos de la Blanquirroja en este 2025. Recordemos que el Equipo de Todos aún debe cerrar su participación en las Eliminatorias 2026 con los encuentros contra Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima. Ambos se disputarán en el mes de octubre.

Es preciso señalar que Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ya habría mencionado en conferencia de prensa que que la Bicolor tenía programados 2 cotejos internacionales en Rusia.

Perú jugará ante Chile y Rusia: fecha y lugar de los amistosos

A través de redes sociales, la FPF confirmó cuándo y en qué estadios jugará la selección peruana sus duelos correspondientes frente a Chile y Rusia.

Perú vs Chile | miércoles 12 de noviembre | Gazprom Arena en San Petersburgo

| miércoles 12 de noviembre | Gazprom Arena en San Petersburgo Perú vs Rusia | martes 18 de noviembre | Estadio Fischt de Sochi

¿Cuándo son los próximos partidos de la selección peruana?

Al equipo dirigido por Óscar Ibáñez le quedan dos encuentros por disputar en las Eliminatorias Sudamericanas 2025. La selección peruana enfrentará a Uruguay como visitante en Montevideo y cerrará su participación ante Paraguay en Lima. Ambos partidos se jugarán en octubre.