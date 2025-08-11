HOYSuscripcion LR Focus

Perú vs Chile y Rusia: FPF confirma fecha y lugar de los partidos amistosos que disputará la selección este año

En la última fecha FIFA del 2025, la selección peruana llevará a cabo dos amistosos ante Chile y Rusia. De esta manera, la Bicolor comenzará su preparación para el próximo proceso mundialista.

Perú cerrará su 2025 con los amistosos ante Chile y Rusia. Foto: composición LR/FPF

¡Amistosos confirmados! La selección peruana disputará dos amistosos internacionales frente a Chile y Rusia. Estos compromisos se llevarán a cabo en noviembre del presente año y serán los últimos partidos de la Blanquirroja en este 2025. Recordemos que el Equipo de Todos aún debe cerrar su participación en las Eliminatorias 2026 con los encuentros contra Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima. Ambos se disputarán en el mes de octubre.

Es preciso señalar que Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ya habría mencionado en conferencia de prensa que que la Bicolor tenía programados 2 cotejos internacionales en Rusia.

PUEDES VER: Perú vuelve a Rusia: Agustín Lozano confirma amistosos de la selección tras el final de las Eliminatorias 2025

lr.pe

Perú jugará ante Chile y Rusia: fecha y lugar de los amistosos

A través de redes sociales, la FPF confirmó cuándo y en qué estadios jugará la selección peruana sus duelos correspondientes frente a Chile y Rusia.

  • Perú vs Chile | miércoles 12 de noviembre | Gazprom Arena en San Petersburgo
  • Perú vs Rusia | martes 18 de noviembre | Estadio Fischt de Sochi

PUEDES VER: Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

lr.pe

¿Cuándo son los próximos partidos de la selección peruana?

Al equipo dirigido por Óscar Ibáñez le quedan dos encuentros por disputar en las Eliminatorias Sudamericanas 2025. La selección peruana enfrentará a Uruguay como visitante en Montevideo y cerrará su participación ante Paraguay en Lima. Ambos partidos se jugarán en octubre.

