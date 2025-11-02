Jairo Vélez jugó a préstamo en Universitario de Deportes en el 2025. Foto: composición LR/Los Reba/Universitario

Jairo Vélez jugó a préstamo en Universitario de Deportes en el 2025. Foto: composición LR/Los Reba/Universitario

Solo quedan pocos días para que la selección peruana vuelva a ver acción: los próximos desafíos del combinado nacional serán en territorio ruso. En medio de este panorama, se pudo conocer que Manuel Barreto, entrenador interino de la Bicolor, tendría 2 grandes sorpresas en su lista de convocados.

De acuerdo al exfutbolista Diego Rebagliati, el estratega citará al volante Jairo Vélez, que acaba de consagrarse tricampeón con Universitario; otro de los nombres considerados será Adrián Ugarriza; quien milita en la segunda división de Israel.

Rebagliati revela inesperados convocados a la selección peruana

"Hoy me dijeron que iba a estar Ugarriza y no iba a estar Lapadula (...). A Jairo Vélez también me dijeron que lo van a convocar. Las 2 novedades son Jairo Vélez y Adrián Ugarriza. Vélez es un jugador que ya es peruano (nacionalizado)", reveló en el programa 'Los Reba'.

Esta será la primera oportunidad que tenga Jairo Vélez en Peru. El habilidoso jugador de 30 años nació en Ecuador; sin embargo, desde noviembre del 2024 obtuvo la nacionalidad peruana.

¿Qué otros jugadores serían convocados en la selección peruana?

Hace algunos días, el periodista Kevin Pacheco indicó que la FPF envío varias cartas de reservas a clubes del extranjero con miras a la fecha FIFA de noviembre.

Fabio Gruber (Núremberg), Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona), Gianluca Lapadula (Spezia), Yordy Reyna (Rodina Moscú) y Juan Yangali (Gimnasia y Esgrima La Plata) podrían ser algunas de las novedades para la gira por Rusia.

¿Cuándo juega la selección peruana?

La Blanquirroja tiene programados 3 amistosos internacionales para lo que resta del 2025. No se descarta que se sume otro más, pues se está negociando un partido con el Barcelona de España en Lima.