Manuel Barreto estará al mando de la selección peruana en lo que resta del 2025. Foto: composición LR/FPF

Solo faltan pocos días para que Manuel Barreto revela una nueva lista de convocados con miras a los amistosos internacionales que disputará la selección peruana en Rusia. El combinado nacional, que afronta un recambio generacional, tiene como objetivo ampliar el universo de jugador y, por ello, ya empezaron a enviar las respectivas cartas de reservas a varios clubes del viejo continente.

Uno de los nombres que destaca es el Gianluca Lapadula, quien afronta un gran presente en el Spezia de Italia. No obstante, una de las sorpresas en la nómina sería el delantero Adrián Ugarriza; el exjugdor Universitario y Sporting Cristal registra buenos números en el Kiryat Shmona de la segunda división de Israel.

Las cartas de reserva de la selección peruana para la gira por Rusia

De acuerdo a la información del periodista Kevin Pacheco, la FPF envió cartas de reserva por Gianluca Lapadula (Spezia), Yordy Reyna (Rodina Moscú), Fabio Gruber (Núremberg), Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona) y Juan Yangali (Gimnasia y Esgrima La Plata); por otra parte, indico que Alexander Robertson y los experimentados Renato Tapia y Luis Advíncula no serán citados.

Cabe resaltar que la carta de reserva no asegura que los mencionados futbolistas sean convocados a la selección peruana, esto se conocerá con la lista final de convocados para los amistosos en suelo ruso.

La selección peruana viene de caer 2-1 ante Chile en Santiago. Foto: FPF

¿Cuándo es el próximo partido de la selección peruana?

El próximo partido de la selección peruana será en la fecha FIFA de noviembre. El equipo comandado por Manuel Barreto realizará un gira por Rusia, en la cual enfrentará al país anfitrión y a su similar de Chile. Además, se confirmó que en diciembre se jugará un amistoso contra Bolivia.