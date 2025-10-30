HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas
Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas     Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas     Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas     
Deportes

Manuel Barreto busca un '9' en Israel: las cartas de reserva de la selección peruana para la gira por Rusia

El entrenador de la selección peruana alista novedades en su próxima lista de convocados con miras a los amistosos internacionales que afrontará en noviembre.

Manuel Barreto estará al mando de la selección peruana en lo que resta del 2025. Foto: composición LR/FPF
Manuel Barreto estará al mando de la selección peruana en lo que resta del 2025. Foto: composición LR/FPF

Solo faltan pocos días para que Manuel Barreto revela una nueva lista de convocados con miras a los amistosos internacionales que disputará la selección peruana en Rusia. El combinado nacional, que afronta un recambio generacional, tiene como objetivo ampliar el universo de jugador y, por ello, ya empezaron a enviar las respectivas cartas de reservas a varios clubes del viejo continente.

Uno de los nombres que destaca es el Gianluca Lapadula, quien afronta un gran presente en el Spezia de Italia. No obstante, una de las sorpresas en la nómina sería el delantero Adrián Ugarriza; el exjugdor Universitario y Sporting Cristal registra buenos números en el Kiryat Shmona de la segunda división de Israel.

PUEDES VER: Barcelona está cerca de cerrar amistoso con Perú tras millonaria oferta, afirman desde España: 'Irrechazable'

lr.pe

Las cartas de reserva de la selección peruana para la gira por Rusia

De acuerdo a la información del periodista Kevin Pacheco, la FPF envió cartas de reserva por Gianluca Lapadula (Spezia), Yordy Reyna (Rodina Moscú), Fabio Gruber (Núremberg), Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona) y Juan Yangali (Gimnasia y Esgrima La Plata); por otra parte, indico que Alexander Robertson y los experimentados Renato Tapia y Luis Advíncula no serán citados.

Cabe resaltar que la carta de reserva no asegura que los mencionados futbolistas sean convocados a la selección peruana, esto se conocerá con la lista final de convocados para los amistosos en suelo ruso.

La selección peruana viene de caer 2-1 ante Chile en Santiago. Foto: FPF

La selección peruana viene de caer 2-1 ante Chile en Santiago. Foto: FPF

PUEDES VER: Alianza Lima enfrentaría a Inter Miami de Lionel Messi en su presentación del 2026: 'Ya se hizo el contacto'

lr.pe

¿Cuándo es el próximo partido de la selección peruana?

El próximo partido de la selección peruana será en la fecha FIFA de noviembre. El equipo comandado por Manuel Barreto realizará un gira por Rusia, en la cual enfrentará al país anfitrión y a su similar de Chile. Además, se confirmó que en diciembre se jugará un amistoso contra Bolivia.

  • Perú vs Rusia | miércoles 12 de noviembre | Gazprom Arena en San Petersburgo
  • Perú vs Chile | martes 18 de noviembre | Estadio Fischt de Sochi.
  • Perú vs Bolivia | domingo 21 de diciembre | Estadio Felix Castillo de Chincha.
Notas relacionadas
Confirman fecha del Perú vs Bolivia: ¿por qué el partido amistoso no se jugará en Lima?

Confirman fecha del Perú vs Bolivia: ¿por qué el partido amistoso no se jugará en Lima?

LEER MÁS
Barcelona está cerca de cerrar amistoso con Perú tras millonaria oferta, afirman desde España: "Irrechazable"

Barcelona está cerca de cerrar amistoso con Perú tras millonaria oferta, afirman desde España: "Irrechazable"

LEER MÁS
El calvario de Oliver Sonne en la Premier League: de no tener chances en la selección peruana a ser marginado en su club

El calvario de Oliver Sonne en la Premier League: de no tener chances en la selección peruana a ser marginado en su club

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
LDU vs Palmeiras EN DIRECTO por Copa Libertadores 2025: minuto a minuto de la semifinal de vuelta HOY

LDU vs Palmeiras EN DIRECTO por Copa Libertadores 2025: minuto a minuto de la semifinal de vuelta HOY

LEER MÁS
Aseguran que Ricardo Gareca se ofreció para volver a dirigir en Perú: sería opción para Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal

Aseguran que Ricardo Gareca se ofreció para volver a dirigir en Perú: sería opción para Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal

LEER MÁS
Universitario recibirá exuberante monto económico tras conseguir el tricampeonato de la Liga 1

Universitario recibirá exuberante monto económico tras conseguir el tricampeonato de la Liga 1

LEER MÁS
Álvaro Barco se pronuncia sobre la continuidad de Jorge Fossati como DT de Universitario en 2026: ''Más oficial no puede ser''

Álvaro Barco se pronuncia sobre la continuidad de Jorge Fossati como DT de Universitario en 2026: ''Más oficial no puede ser''

LEER MÁS
Jhonny Vidales, goleador de Melgar, palpita partidazo ante Alianza Lima en Matute y advierte: "Como si fuera una final"

Jhonny Vidales, goleador de Melgar, palpita partidazo ante Alianza Lima en Matute y advierte: "Como si fuera una final"

LEER MÁS
Señalan que Universitario tendría que pagar un precio alto a César Vallejo por fichaje de Jairo Vélez: "No es un sueldo barato"

Señalan que Universitario tendría que pagar un precio alto a César Vallejo por fichaje de Jairo Vélez: "No es un sueldo barato"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Deportes

Alianza Lima enfrentaría a Inter Miami de Lionel Messi en su presentación del 2026: "Ya se hizo el contacto"

Palmeiras vs LDU EN VIVO HOY por Copa Libertadores 2025: horarios y canales para ver la semifinal de vuelta

¿A qué hora juegan Lanús vs U. de Chile EN VIVO HOY y dónde ver la Copa Sudamericana 2025?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025