Oliver Sonne es el único futbolista peruano presente en una de las grandes ligas de Europa. Foto: composición LR/AFP

Oliver Sonne no la pasa nada bien en Inglaterra y afronta uno de los momentos más complicados de su carrera profesional. El popular 'Vikingo' empezó jugando varios partidos en el arranque de la temporada y fue considerado como una alternativa por el entrenador Scott Parker; sin embargo, este panorama cambió de forma radical en las últimas semanas.

El defensor de la selección peruana volvió a ser marginado en el Burnley en el reciente triunfo 3-2 sobre el Wolverhampton por la novena jornada de la Premier League.

Oliver Sonne llegó a la Premier League tras su buen paso por el fútbol de Dinamarca. Foto: Burnley FC

El calvario de Oliver Sonne en la Premier League

La última vez que Oliver Sonne sumó minutos fue hace 2 meses (30 de agosto) en la derrota 3-2 de su equipo contra el Manchester United. Desde aquel cotejo, el lateral de 24 años no volvió a jugar y registra 6 partidos consecutivos sin ser convocado (Liverpool, Nottingham Forest, Manchester City, Aston Villa, Leeds United y Wolverhampton).

Este mal presente también se ve reflejado en la selección peruana. A pesar de que fue convocado por Óscar Ibáñez para el tramo final de las Eliminatorias, solo consiguió disputar pocos minutos contra Paraguay. Por su parte, Manuel Barreto decidió dejarlo fuera del amistoso contra Chile con la intención de que pueda recuperar terreno en su club; sin embargo, esto no ocurrió.

¿Cuántos partidos tiene Oliver Sonne con la selección peruana?

El polifuncional jugador de origen danés disputó 13 partidos oficiales con la camiseta de la Bicolor (Eliminatorias, Copa Amércia y amistosos).

Oliver Sonne es el jugador peruano más caro del mundo

A pesar de su mal presente en Burnley, Oliver Sonne cuenta con un impresionante valor en el mercado de pases. De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, 'Vikingo' alcanzó una cotización de 4 millones de euros, cifra que lo pone como el jugador peruano más caro.