¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?
Fútbol Peruano

Santiago Acasiete, DT de Juan Pablo II, se fue a los golpes con su propio jugador, Cristhian Tizón, tras cambiarlo

En la agonía del partido ante Cienciano, el entrenador de Juan Pablo II 'perdió los papeles' y se fue contra el delantero uruguayo por sus fuertes reclamos en pleno campo de juego.

Santiago Acasiete decidió reemplazar al delantero uruguayo a pocos minutos de finalizar el partido. Foto: composición LR/L1 MAX
Santiago Acasiete decidió reemplazar al delantero uruguayo a pocos minutos de finalizar el partido. Foto: composición LR/L1 MAX

El agónico triunfo de Cienciano del Cusco ante Juan Pablo II, correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura, estuvo marcado por un episodio polémico. Santiago Acasiete, entrenador del conjunto de Chongoyape, se agarró a golpes contra su propio jugador en pleno segundo tiempo del partido contra los imperiales.

En la agonía del compromiso, el exfutbolista de Cienciano y la selección peruana decidió reemplazar al uruguayo Cristhian Tizón, quien no dudó en increpar a su estratega mientras se dirigía al banco de suplentes.

lr.pe

Santiago Acasiete se fue a los golpes con su propio jugador

Los gestos y reclamos que realizó el atacante de 29 años no cayeron nada bien en el técnico. Durante la transmisión del cotejo, se aprecia que el popular 'Santi' 'perdió los papeles' y a buscar a Tizón ante la sorpresa de los demás integrantes del elenco lambayecano.

Acasiete se fue contra su dirigido y terminaron enfrentándose a golpes. En medio de este escenario, los compañeros tuvieron que intervenir para separarlos.

lr.pe

¿Cómo quedó el partido entre Cienciano y Juan Pablo II?

Juan Pablo II empezó ganando el partido en el Inca Garcilaso de la Vega gracias al tanto del uruguayo Mauricio Affonso. Sin embargo, Cienciano en el tramo final y remontaron con anotaciones de Jimmy Valoyes y Osnar Noronha.

Juan Pablo II busca salvarse de la baja

A falta de 2 jornadas para terminar el certamen, Juan Pablo se ubica en fuera de la zona de descenso de la Liga 1 con 30 unidades. Ayacucho FC y Alianza Universidad son los clubes que, por ahora, están condenados a la segunda división.

EquiposPJDGPuntos
1. Universitario334478
2. Cusco FC332464
3. Alianza Lima331962
4. Sporting Cristal332157
5. Melgar351556
6. Alianza Atlético331151
7. Deportivo Garcilaso34851
8. Cienciano33847
9. Los Chankas32-847
10. Sport Huancayo33045
11. ADT33-845
12. Atlético Grau33-338
13. Sport Boys33-936
14. Comerciantes Unidos33-1933
15. UTC33-2332
16. Juan Pablo II33-1730
17. Ayacucho FC33-2229
18. Alianza Universidad33-2725
19. Binacional*18-1318
