Santiago Acasiete, DT de Juan Pablo II, se fue a los golpes con su propio jugador, Cristhian Tizón, tras cambiarlo
En la agonía del partido ante Cienciano, el entrenador de Juan Pablo II 'perdió los papeles' y se fue contra el delantero uruguayo por sus fuertes reclamos en pleno campo de juego.
El agónico triunfo de Cienciano del Cusco ante Juan Pablo II, correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura, estuvo marcado por un episodio polémico. Santiago Acasiete, entrenador del conjunto de Chongoyape, se agarró a golpes contra su propio jugador en pleno segundo tiempo del partido contra los imperiales.
En la agonía del compromiso, el exfutbolista de Cienciano y la selección peruana decidió reemplazar al uruguayo Cristhian Tizón, quien no dudó en increpar a su estratega mientras se dirigía al banco de suplentes.
Santiago Acasiete se fue a los golpes con su propio jugador
Los gestos y reclamos que realizó el atacante de 29 años no cayeron nada bien en el técnico. Durante la transmisión del cotejo, se aprecia que el popular 'Santi' 'perdió los papeles' y a buscar a Tizón ante la sorpresa de los demás integrantes del elenco lambayecano.
Acasiete se fue contra su dirigido y terminaron enfrentándose a golpes. En medio de este escenario, los compañeros tuvieron que intervenir para separarlos.
¿Cómo quedó el partido entre Cienciano y Juan Pablo II?
Juan Pablo II empezó ganando el partido en el Inca Garcilaso de la Vega gracias al tanto del uruguayo Mauricio Affonso. Sin embargo, Cienciano en el tramo final y remontaron con anotaciones de Jimmy Valoyes y Osnar Noronha.
Juan Pablo II busca salvarse de la baja
A falta de 2 jornadas para terminar el certamen, Juan Pablo se ubica en fuera de la zona de descenso de la Liga 1 con 30 unidades. Ayacucho FC y Alianza Universidad son los clubes que, por ahora, están condenados a la segunda división.
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Universitario
|33
|44
|78
|2. Cusco FC
|33
|24
|64
|3. Alianza Lima
|33
|19
|62
|4. Sporting Cristal
|33
|21
|57
|5. Melgar
|35
|15
|56
|6. Alianza Atlético
|33
|11
|51
|7. Deportivo Garcilaso
|34
|8
|51
|8. Cienciano
|33
|8
|47
|9. Los Chankas
|32
|-8
|47
|10. Sport Huancayo
|33
|0
|45
|11. ADT
|33
|-8
|45
|12. Atlético Grau
|33
|-3
|38
|13. Sport Boys
|33
|-9
|36
|14. Comerciantes Unidos
|33
|-19
|33
|15. UTC
|33
|-23
|32
|16. Juan Pablo II
|33
|-17
|30
|17. Ayacucho FC
|33
|-22
|29
|18. Alianza Universidad
|33
|-27
|25
|19. Binacional*
|18
|-13
|18