Oliver Sonne se convirtió en el futbolista peruano más caro del mundo: el millonario valor que alcanzó pese a no jugar con Burnley
El lateral del Burnley de la Premier League incrementó notablemente su valor de mercado y se posicionó como el futbolista más valioso de la selección peruana.
Oliver Sonne vive un presente complicado en Burnley. El lateral peruano-danés no ha podido ganarse la confianza de su entrenador, por lo que ha quedado relegado en varios partidos de la Premier League. A pesar de que marcó su primer gol hace unos meses, no ha sido suficiente para ser titular en el esquema de su equipo. Por ello, pidió no ser convocado a la Blanquirroja para llenarle los ojos a su DT. Sin embargo, no todas son malas noticias para Sonne, ya que acaba de subir notablemente su valor en el mercado.
A sus 24 años, el 'Vikingo' se ha convertido en el futbolista peruano más caro a nivel mundial. A pesar de que no tiene continuidad en su equipo, el portal internacional Transfermarkt dio a conocer que Sonne ahora vale un total de 4 millones de euros.
Oliver Sonne alcanzó millonario valor pese a no jugar con Burnley
La última actualización de Transfermarkt, que data el último 16 de octubre, nos dio una sorpresa para todo el Perú. Oliver Sonne incrementó su valor en más de un millón y medio. De esta manera, lidera la lista de jugadores nacionales más valiosos.
Es válido precisar que Oliver Sonne había bajado su valor en la anterior actualización. A fines del 2024, llegó a costar un total de 3 millones de euros. Sin embargo, tres meses después, su precio descendió hasta los 2.7 millones de euros.
Lista de jugadores peruanos más caros a nivel mundial, según Transfermarkt
A continuación, conoce el top 10 de futbolistas nacionales más valiosos en el mundo:
- Oliver Sonne - 4 millones de euros
- Marcos López - 2.50 millones de euros
- Piero Quispe - 2.50 millones de euros
- Renato Tapia - 2.00 millones de euros
- Erick Noriega - 2.00 millones de euros
- Wilder Cartagena - 1.80 millones de euros
- Luis Abram - 1.60 millones de euros
- Kenji Cabrera - 1.60 millones de euros
- Sergio Peña - 1.50 millones de euros
- Bryan Reyna - 1.50 millones de euros