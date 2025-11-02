Manuel Barreto estará al mando de la selección peruana hasta que se anuncie al nuevo entrenador. Foto: composición LR/Enfocados/FPF

El arribo de Manuel Barreto al banquillo de la selección peruana trajo consigo una serie de cambios significativos. Desde el primer momento, el entrenador interino puso en marcha un recambio generacional y uno de los que dejó de ser tomado en cuenta fue el experimentado defensor Luis Advíncula.

A puertas de conocer a los convocados para la gira por Rusia, el lateral de Boca Juniors se pronunció sobre el inicio del ciclo del popular 'Muñeca' al combinado nacional.

Luis Advíncula revela qué piensa de la llegada de Barreto a la selección

"Yo, como te repito, vi que lo pusieron al profesor. No tengo el gusto de conocerlo. Sé quién es, pero no tengo el gusto de hablar con él o conocerlo. Yo creo que todo el que llega a la selección, sea dirigente, entrenador o el que sea, llega a sumar", manifestó el mundialista en la reciente edición del programa 'Enfocados'.

En ese sentido, el futbolista de 35 años señaló que se encuentra de acuerdo con el recambio generacional que viene realizando Barreto en la selección peruana.

"Si lo han puesto es porque le ven potencial y viene a sumar. Estamos en un proceso de reestructuración y recambio; obviamente, no puede ser de golpe (recambio) porque nos vamos a ir contra la pared. Estoy en esa misma línea de que tiene que haber un recambio, cosas nuevas. Los que entre comillas les decimos 'los chicos', tienen que estar y jugar. Tienen que asumir. Todo aquel que llegue es para sumar", agregó.

¿Luis Advíncula será convocado a la selección para la gira por Rusia?

De acuerdo al periodista Kevin Pacheco, Luis Advíncula no será cita para los partidos de la Blanquirroja en la fecha FIFA de noviembre. Los volantes Renato Tapia y Alexander Robertson tampoco serán considerados.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

La selección peruana tiene programados 2 amistosos internacionales para el mes de noviembre en Rusia; luego de estos duelos, se verá las caras con Bolivia en diciembre. A estos cotejos se podría sumar uno más contra el Barcelona de España.