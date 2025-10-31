HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Deportes

DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: "Se ha ofrecido voluntariamente"

A pesar de no darle minutos en los recientes amistosos, el Tony Popovic, técnico de Australia, se pronunció sobre la situación del volante de raíces peruanas en su equipo.

Alexander Robertson tiene la posibilidad de representar a las selecciones de Perú y Australia. Foto: composición LR/Instagram/FPF
Alexander Robertson tiene la posibilidad de representar a las selecciones de Perú y Australia. Foto: composición LR/Instagram/FPF

Alexander Robertson es uno de los denominados 'eurocausas' que estuvo en el radar de la selección peruana en medio del recambio generacional. A pesar de que la FPF envió una carta de reserva a su club previo al amistoso contra Chile, el exvolante del Manchester City decidió aceptar la convocatoria de Australia; sin embargo, no tuvo mayor participación con los socceroos.

A puertas de una nueva fecha FIFA, Tony Popovic, entrenador del conjunto oceánico, tuvo un crudo análisis sobre el nivel del mediocampista de 22; además, reveló cuál es la postura del jugador respecto a su futuro a nivel de selecciones.

PUEDES VER: Manuel Barreto busca un '9' en Israel: las cartas de reserva de la selección peruana para la gira por Rusia

lr.pe

DT de Australia sobre el sentir de Robertson tras rechazar a Perú

"Lo convocamos en la última concentración, aunque no tenía experiencia futbolística, queríamos ver cómo estaba. Fue bueno verlo; es un muy buen jugador, pero físicamente está muy por detrás de los demás, muy por detrás porque no ha jugado. Algo ha cambiado en él; ahora está constantemente encima de nuestro preparador físico. Pide programas adicionales porque quiere formar parte de nosotros", indicó en conferencia de prensa.

En ese sentido, el experimentado técnico de Australia señaló que Alexander Robertson tiene el deseo de representar al país de su padre y disputar el Mundial 2026.

"Alexander se ha ofrecido voluntariamente, quiere jugar para Australia. Eso es lo único que me importa. Llegó a la concentración y evaluamos su nivel. Ahora sabemos cómo está. Antes no sabía si quería estar con Los Socceroos. Si estará para el mundial o no, el tiempo lo dirá. Pero son el tipo de jugadores que me ilusionan, lo que me da mucha confianza de cara al futuro de este equipo" explicó.

PUEDES VER: Barcelona está cerca de cerrar amistoso con Perú tras millonaria oferta, afirman desde España: 'Irrechazable'

lr.pe

¿Alexander Robertson será convocado a la selección peruana?

Antes de caer contra Chile en Santiago, a Manuel Barreto le consultaron sobre la decisión de Alexander Robertson de aceptar el llamado de Australia.

"Con respecto a Robertson, va a ser importante para Perú y el futuro de aquellos que quieran venir, que vengan. Los partidos en Rusia van a ser una oportunidad para ver a algún jugador que no hemos visto en esta convocatoria al ser un solo partido, pero bueno, esperaremos a que llegue esa fecha para ver si hay alguna novedad", afirmó el técnico interino.

Notas relacionadas
Manuel Barreto busca un '9' en Israel: las cartas de reserva de la selección peruana para la gira por Rusia

Manuel Barreto busca un '9' en Israel: las cartas de reserva de la selección peruana para la gira por Rusia

LEER MÁS
Confirman fecha del Perú vs Bolivia: ¿por qué el partido amistoso no se jugará en Lima?

Confirman fecha del Perú vs Bolivia: ¿por qué el partido amistoso no se jugará en Lima?

LEER MÁS
El calvario de Oliver Sonne en la Premier League: de no tener chances en la selección peruana a ser marginado en su club

El calvario de Oliver Sonne en la Premier League: de no tener chances en la selección peruana a ser marginado en su club

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Edison Flores cuestionó en vivo declaraciones sobre antidoping tras título y Eddie Fleischman respondió: "Una insinuación fuera de lugar"

Edison Flores cuestionó en vivo declaraciones sobre antidoping tras título y Eddie Fleischman respondió: "Una insinuación fuera de lugar"

LEER MÁS
Presidente de la CBF considera que la final de la Copa Libertadores debería ser en Brasil: ¿Por qué no se jugaría en el Monumental?

Presidente de la CBF considera que la final de la Copa Libertadores debería ser en Brasil: ¿Por qué no se jugaría en el Monumental?

LEER MÁS
Universitario recibirá exuberante monto económico tras conseguir el tricampeonato de la Liga 1

Universitario recibirá exuberante monto económico tras conseguir el tricampeonato de la Liga 1

LEER MÁS
Aseguran que Ricardo Gareca se ofreció para volver a dirigir en Perú: sería opción para Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal

Aseguran que Ricardo Gareca se ofreció para volver a dirigir en Perú: sería opción para Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal

LEER MÁS
Manuel Barreto busca un '9' en Israel: las cartas de reserva de la selección peruana para la gira por Rusia

Manuel Barreto busca un '9' en Israel: las cartas de reserva de la selección peruana para la gira por Rusia

LEER MÁS
Edison Flores afirma que Universitario sí aceptaría a Christian Cueva como jugador: "Obviamente entraría al equipo"

Edison Flores afirma que Universitario sí aceptaría a Christian Cueva como jugador: "Obviamente entraría al equipo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Deportes

Alianza Lima enfrentaría a Inter Miami de Lionel Messi en su presentación del 2026: "Ya se hizo el contacto"

Palmeiras vs LDU EN VIVO HOY por Copa Libertadores 2025: horarios y canales para ver la semifinal de vuelta

¿A qué hora juegan Lanús vs U. de Chile EN VIVO HOY y dónde ver la Copa Sudamericana 2025?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025