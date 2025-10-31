Alexander Robertson es uno de los denominados 'eurocausas' que estuvo en el radar de la selección peruana en medio del recambio generacional. A pesar de que la FPF envió una carta de reserva a su club previo al amistoso contra Chile, el exvolante del Manchester City decidió aceptar la convocatoria de Australia; sin embargo, no tuvo mayor participación con los socceroos.

A puertas de una nueva fecha FIFA, Tony Popovic, entrenador del conjunto oceánico, tuvo un crudo análisis sobre el nivel del mediocampista de 22; además, reveló cuál es la postura del jugador respecto a su futuro a nivel de selecciones.

DT de Australia sobre el sentir de Robertson tras rechazar a Perú

"Lo convocamos en la última concentración, aunque no tenía experiencia futbolística, queríamos ver cómo estaba. Fue bueno verlo; es un muy buen jugador, pero físicamente está muy por detrás de los demás, muy por detrás porque no ha jugado. Algo ha cambiado en él; ahora está constantemente encima de nuestro preparador físico. Pide programas adicionales porque quiere formar parte de nosotros", indicó en conferencia de prensa.

En ese sentido, el experimentado técnico de Australia señaló que Alexander Robertson tiene el deseo de representar al país de su padre y disputar el Mundial 2026.

"Alexander se ha ofrecido voluntariamente, quiere jugar para Australia. Eso es lo único que me importa. Llegó a la concentración y evaluamos su nivel. Ahora sabemos cómo está. Antes no sabía si quería estar con Los Socceroos. Si estará para el mundial o no, el tiempo lo dirá. Pero son el tipo de jugadores que me ilusionan, lo que me da mucha confianza de cara al futuro de este equipo" explicó.

¿Alexander Robertson será convocado a la selección peruana?

Antes de caer contra Chile en Santiago, a Manuel Barreto le consultaron sobre la decisión de Alexander Robertson de aceptar el llamado de Australia.

"Con respecto a Robertson, va a ser importante para Perú y el futuro de aquellos que quieran venir, que vengan. Los partidos en Rusia van a ser una oportunidad para ver a algún jugador que no hemos visto en esta convocatoria al ser un solo partido, pero bueno, esperaremos a que llegue esa fecha para ver si hay alguna novedad", afirmó el técnico interino.