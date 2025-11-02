Alianza Lima no pudo superar a Melgar, en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025. El popular club de La Victoria salvó el partido con un empate 2-2 en el último minuto, aunque el resultado no tapó la incomodidad de los hinchas aliancistas. El conjunto de Néstor Gorosito jugó sin claridad en ofensiva y estuvo desordenado en la zona defensiva.

Los Blanquiazules están lejos de su mejor versión, ya que los puntos desperdiciados en el último certamen de la temporada le terminaron pasando factura. Por este motivo, el periodista Pedro García explotó con la mala presentación de Alianza Lima en 'Matute' contra Melgar.

¿Qué dijo Pedro García sobre el empate de Alianza Lima ante Melgar por el Torneo Clausura?

Alianza Lima se ganó la desaprobación de Pedro García. “Gorosito te ha mostrado la mejor cara de Alianza en años, y te ha mostrado también la peor cara de Alianza en el último tiempo, porque lo último de Alianza ha sido indigno. Lo de hoy ha sido la peor cara de Alianza. Lo vi desorganizado y caótico", enfatizó en comentarista deportivo en Vamos al Var.

Asimismo, se animó a compararlo con el equipo visitante. "Mientras veías a Melgar, un equipo que estructuraba, que se defendía, que salió ordenado, que había una secuencia de pases y tal, en Alianza la bola no pasaba por los que más saben y fue un equipo, te lo juro, te lo digo sin ningún tipo de exageración, fue un equipo indigno. Hoy día no tuvo un juego armónico, organizado, acoplado. Nada que ver y encima con falla defensiva", sentenció el periodista.

Juan Reynoso se queja por decisiones arbitrales: "¿Esto cuándo va a parar?"

El exentrenador de la selección peruana de fútbol dejó una 'picante' frase cuando le indicaron que se le había acabado el tiempo para hablar: "¿Esto cuándo va a parar? ¿Al final la justicia deportiva cuándo la vemos? Ah, ¿no quieren que sigamos hablando de lo que pasó o qué? Sigamos siendo cómplices".

Mr. Peet arremete contra Juan Reynoso

"A mí me generó un sinsabor cuando él dice 'yo he crecido aquí'. ¿A qué se refiere Juan Reynoso? (...). Tendría que aclararlo y no, por el simple hecho de tener bronca, empezar a disparar. Que yo recuerde, Juan, yo no vi en tu permanencia en Alianza algún favorecimiento descarado. Además, nunca ganaste un título con Alianza para decir que lo favorecieron en alguna oportunidad", manifestó en el programa 'Madrugol'.