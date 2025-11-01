HOYSuscripcion LR Focus

¿A qué hora empieza el último recorrido del Señor de los Milagros?
Fútbol Peruano

Mr. Peet arremete contra Juan Reynoso por polémica frase tras empate en Matute: "Nunca ganaste un título en Alianza Lima"

Luego del empate 2-2 entre Alianza Lima y Melgar, el reconocido periodista se mostró muy fastidiado con las insinuaciones que realizó el entrenador del equipo arequipeño.

Juan Reynoso afronta su segundo ciclo al mando de Melgar. Foto: composición LR/Madrugol/DSports
Juan Reynoso afronta su segundo ciclo al mando de Melgar. Foto: composición LR/Madrugol/DSports

Juan Reynoso se convirtió en uno de los protagonistas del agónico empate de Alianza Lima ante Melgar de Arequipa por el Torneo Clausura de la Liga 1. Al finalizar el partido, el extécnico de la selección peruana no dudó en quejarse del arbitraje y expresó una polémica frase sobre su pasado en la institución victoriana.

En ese sentido, el periodista Mr. Peet cuestionó que el estratega de 55 años insinuara un favorecimiento hacia la institución victoriana.

lr.pe

Mr. Peet arremete contra Juan Reynoso

"A mí me generó un sinsabor cuando él dice 'yo he crecido aquí'. ¿A qué se refiere Juan Reynoso? (...). Tendría que aclararlo y no, por el simple hecho de tener bronca, empezar a disparar. Que yo recuerde, Juan, yo no vi en tu permanencia en Alianza algún favorecimiento descarado. Además, nunca ganaste un título con Alianza para decir que lo favorecieron en alguna oportunidad", manifestó en el programa 'Madrugol'.

El reconocido comentarista deportivo señaló que el técnico de Melgar suele encontrar excusas para justificar los malos resultados.

"Entendemos la amargura y la frustración de que te empaten en tiempo de descuento. Pero por ese hecho no puedes tirar mie*** como se te antoja. Tendrías que tener un poco más de autocrítica porque hay un error de la defensa y de cálculo en Cáceda (...). El tema es que con Juan Reynoso se repite siempre el mensaje: fracasó con la selección y los culpables son los periodistas, no le fue bien con Aurich y el culpable fue Oviedo. Siempre hay una culpable y nunca asume él", indicó.

"Te la pasaste hostigando todo el partido a los árbitros y Pablo López, con criterio, te dejó dirigir. Abandonaste la zona técnica cuando te dio la gana, No te llamaron la atención. De qué te quejas, qué fantasmas ves. Yo pensé que el último disparate que te iba a escuchar era cuando declaraste en México que por culpa de los periodistas fracasaste en la selección peruana", concluyó.

¿Qué dijo Juan Reynoso tras empate entre Alianza Lima y Melgar?

En conferencia de prensa, Juan Reynoso salió al frente para quejarse del arbitraje en Matute. "Me preocupa que esto pasaba en los 80, 90. Me ha pasado muchas veces cuando venía acá. Siempre pasa algo con los equipos, entre comillas 'chicos', cuando vienen a jugar aquí. Hoy pasa con VAR, esa es mi bronca, que todos nos hacemos los distraídos", manifestó.

"He crecido acá, sé quién es el bueno y el malo. Entre gitanos no nos podemos leer las cartas. Pareciera que uno ve fantasmas, pero la realidad me ha dicho que en este país y en este fútbol muy rara vez me he equivocado", agregó.

