Paolo Guerrero tajante tras fuertes declaraciones de Juan Reynoso post empate con Alianza Lima: "Fuimos superiores. Melgar se tiró atrás"

El delantero de Alianza Lima respondió a las polémicas palabras del entrenador de Melgar, quien aseguró que el arbitraje los perjudicó tras el empate en Matute.

Paolo Guerrero tien contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Foto: composición LR/La República/difusión
Alianza Lima consiguió un empate agónico ante Melgar por el Torneo Clausura 2025 y complicó seriamente al Dominó en sus aspiraciones para claisifcar a la Copa Libertadores. En rueda de prensa, Juan Reynoso, técnico del cuadro rojinegro, apuntó contra el arbitraje y lamentó que estas polémicas actuaciones sigan ocurriendo con VAR con incluido. Uno de los que fue consultado sobre estas palabras fue Paolo Guerrero.

En conferencia, donde salió con Néstor Gorosito, el 'Depredador' aseguró que respeta las declaraciones del popular 'Cabezón' , pues como entrenador del rival de turno tendrá comentarios en contra. Asimismo, remarcó que Alianza Lima tuvo el dominio en todo el encuentro y que el Dominó fue un equipo replegado dedicado a hacer hora para conseguir la victoria, algo que se les escapó en la última jugada.

lr.pe

Paolo Guerrero respondió a Juan Reynoso tras el Alianza Lima vs Melgar

"Con relación a los comentarios de Juan (Reynoso), los respeto, no tengo absolutamente nada que decir. Como entrenador del adversario definitivamente va a tener comentarios en contra de nosotros, pero claramente fuimos superiores en los 95 minutos que se jugaron. Melgar fue un equipo que se tiró atrás, a hacer tiempo, como lo dijo el profesor Gorosito, nosotros tuvimos un poco más de empuje", sostuvo ante los medios.

El atacante de 41 años disputó todo el encuentro en el Alejandro Villanueva y fue uno de los futbolistas más destacados en el empate. A falta de 2 jornadas para el fin del Clausura, y con un contrato hasta fin de año, el futuro de Guerrero en La Victoria aún es una incógnita. Todo indica que se quedaría una temporada más.

