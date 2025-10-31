Pedro Gallese no seguirá jugando en Orlando City por la falta de un acuerdo económico que resultara favorable para ambas partes. Por este motivo, se optó por no extender el contrato que finaliza en diciembre de 2026. A pesa de mostrar un buen rendimiento, en la MLS, no continuará en el popular club de Estados Unidos. Por este motivo, crecen rumores sobre el futuro del arquero peruano en Inter Miami de Lionel Messi.

Sin embargo, el entrenador Javier Mascherano rompió su silencio y habló fuerte en conferencia de prensa previo al importante partido de Inter Miami ante Nashville por la primera ronda de la MLS. El exfutbolista argentino sorprendió con su contundente respuesta.

¿Qué dijo Javier Mascherano sobre Pedro Gallese al Inter Miami?

El técnico argentino, luego de retiro de Jordi Alba y Javier Mascherano, tendrá que realizar algunos ajustes en el equipo y el nombre del guardameta nacional sonó fuerte en Miami. No obstante, solo quedará en rumores. "No hablamos de futbolistas que están en otros clubes. Estamos en una etapa importante, no gastamos energías en rumores", enfatizó el exfutbolista de Barcelona.

¿Cómo le fue a Pedro Gallese en Orlando City?

Luego de la dolorosa derrota ante Chicago Fire por la Wild Card (comodín) de la MLS, Orlando City se quedó sin chances de disputar los playoffs. De esta forma, totalizó 40 partidos disputados este año por diversas competencias (MLS, US Open Cup y Leagues Cup), en los cuales recibió 63 goles y dejó su arco invicto nueve veces.

Desde su llegada en el 2020, el 'Pulpo' se adueñó de la titularidad en el equipo de Florida y cumplió destacadas campañas, aunque solo pudo ganar un título: la US Open Cup 2022. Su desempeño fue mayormente destacado a través de diversas distinciones individuales, como su nominación a mejor portero del año (2023) o a la mejor atajada del torneo en las temporadas 2024 y 2025.



