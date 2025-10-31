HOYSuscripcion LR Focus

Javier Mascherano y su firme postura sobre el posible fichaje de Pedro Gallese a Inter Miami: "No gastamos energía en rumores"

Crecen los rumores sobre Pedro Gallese en Inter Miami. Sin embargo, el entrenador Javier Mascherano descartó conversaciones sobre el arquero en su rueda de prensa.

Javier Mascherano habló sobre Pedro Gallese en Inter Miami. Foto: Lr/MLS
Javier Mascherano habló sobre Pedro Gallese en Inter Miami. Foto: Lr/MLS

Pedro Gallese no seguirá jugando en Orlando City por la falta de un acuerdo económico que resultara favorable para ambas partes. Por este motivo, se optó por no extender el contrato que finaliza en diciembre de 2026. A pesa de mostrar un buen rendimiento, en la MLS, no continuará en el popular club de Estados Unidos. Por este motivo, crecen rumores sobre el futuro del arquero peruano en Inter Miami de Lionel Messi.

Sin embargo, el entrenador Javier Mascherano rompió su silencio y habló fuerte en conferencia de prensa previo al importante partido de Inter Miami ante Nashville por la primera ronda de la MLS. El exfutbolista argentino sorprendió con su contundente respuesta.

PUEDES VER: Presidente de la CBF considera que la final de la Copa Libertadores debería ser en Brasil: ¿Por qué no se jugaría en el Monumental?

lr.pe

¿Qué dijo Javier Mascherano sobre Pedro Gallese al Inter Miami?

El técnico argentino, luego de retiro de Jordi Alba y Javier Mascherano, tendrá que realizar algunos ajustes en el equipo y el nombre del guardameta nacional sonó fuerte en Miami. No obstante, solo quedará en rumores. "No hablamos de futbolistas que están en otros clubes. Estamos en una etapa importante, no gastamos energías en rumores", enfatizó el exfutbolista de Barcelona.

PUEDES VER: Reimond Manco admite que le gustó que en Universitario bailaran el Gallo Negro durante festejos: "Reconocen que Alianza Lima es un grande"

lr.pe

¿Cómo le fue a Pedro Gallese en Orlando City?

Luego de la dolorosa derrota ante Chicago Fire por la Wild Card (comodín) de la MLS, Orlando City se quedó sin chances de disputar los playoffs. De esta forma, totalizó 40 partidos disputados este año por diversas competencias (MLS, US Open Cup y Leagues Cup), en los cuales recibió 63 goles y dejó su arco invicto nueve veces.

Desde su llegada en el 2020, el 'Pulpo' se adueñó de la titularidad en el equipo de Florida y cumplió destacadas campañas, aunque solo pudo ganar un título: la US Open Cup 2022. Su desempeño fue mayormente destacado a través de diversas distinciones individuales, como su nominación a mejor portero del año (2023) o a la mejor atajada del torneo en las temporadas 2024 y 2025.


