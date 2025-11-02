HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Universitario podría jugar ante River Plate en la Noche Crema 2026: fecha y lugar del partido amistoso

El tricampeón de la Liga 1 evalúa a sus próximo rival para la Noche Crema 2026. En la lista destaca River Plate, tras el recordado empate en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Universitario chocaría, una vez más, contra River Plate por la Noche Crema. Foto: Lr/ESPN
Universitario chocaría, una vez más, contra River Plate por la Noche Crema. Foto: Lr/ESPN

Universitario se alista para cerrar el Torneo Clausura de la mejor manera y luego tomará unas merecidas vacaciones. Sin embargo, la directiva de la 'U' se encuentra evaluando al próximo rival para la Noche Crema 2026. Los tricampeones de la Liga 1 jugarían ante River Plate en un histórica presentación. Justamente, el último cruce entre ambos campeones fue el recordado empate 1-1 por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Con la fecha y el lugar establecidos, según el periodista Gustavo Peralta, la directiva del club merengue está considerando una lista de posibles adversarios y el más destacado son los 'Millonarios' e incluso ya habrían iniciado conversaciones para concretar del duelo.

PUEDES VER: Mr. Peet explota contra Juan Reynoso tras sus declaraciones en Matute: “Nunca ganaste un título en Alianza Lima"

lr.pe

¿Universitario jugará contra River Plate en la Noche Crema?

No es confirmado, pero la operación estaría avanzada. "Se analizan tres rivales para jugar este partido de presentación en el 2026, y uno de esos rivales con los que se está negociando es nada menos que River Plate. No quiere decir que el cuadro argentino está confirmado que va a ser el rival, pero es uno de los que está en carpeta. Puede que haya 'humo blanco' pronto y sea el rival de la 'U' en la Noche Crema", reveló Gustavo Peralta.

PUEDES VER: Javier Mascherano y su firme postura sobre el posible fichaje de Pedro Gallese a Inter Miami: "No gastamos energía en rumores"

lr.pe

¿Cuándo y dónde jugaría Universitario contra River Plate por la Noche Crema 2026?

La 'U', a diferencia del Alianza Lima ante Inter Miami en el Estadio Nacional, jugarían contra River Plate en su verdadera casa. El campeón de la Liga 1 recibiría al histórico club argentino en el imponente Estadio Monumental de Ate. "La administración confirmó que ya se ingresaron los documentos, la solicitud, en la noche de ayer para que el evento de La Noche Crema se juegue el 24 de enero de 2026 en el Estadio Monumental. No hay otra fecha, no se va a mover. Está establecido, oleado y sacramentado que para la 'U' se juegue en esa fecha; y ya ingresaron la solicitud ante el Ministerio del Interior", sentenció Gustavo Peralta en 'X'.

PUEDES VER: Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

lr.pe

¿Se quedará Jorge Fossati como director técnico de Universitario en 2026?

''Ya lo he comentado, Jorge tiene contrato, más oficial no puede ser. La 'U' respeta siempre los contratos, pero veremos a fin de año qué es lo que vamos a hacer con el equipo. Igual siempre lo he dicho, el equipo está prácticamente armado, la mayoría tiene contrato renovado, así que vamos con todo para el próximo año'', declaró el directivo en una conversación con el medio 'Entre Bolas'.

Notas relacionadas
Universitario no piensa cambiar fecha para su Noche Crema pese a coincidencia con el Alianza Lima vs Inter Miami: "Oleado y sacramentado"

Universitario no piensa cambiar fecha para su Noche Crema pese a coincidencia con el Alianza Lima vs Inter Miami: "Oleado y sacramentado"

LEER MÁS
Edison Flores cuestionó en vivo polémicas declaraciones sobre antidoping y Eddie Fleischman respondió: "Una insinuación fuera de lugar"

Edison Flores cuestionó en vivo polémicas declaraciones sobre antidoping y Eddie Fleischman respondió: "Una insinuación fuera de lugar"

LEER MÁS
¿A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY por la semifinal de la Liga Femenina 2025?

¿A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY por la semifinal de la Liga Femenina 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: "Se ha ofrecido voluntariamente"

DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: "Se ha ofrecido voluntariamente"

LEER MÁS
Mr. Peet explota contra Juan Reynoso tras sus declaraciones en Matute: “Nunca ganaste un título en Alianza Lima"

Mr. Peet explota contra Juan Reynoso tras sus declaraciones en Matute: “Nunca ganaste un título en Alianza Lima"

LEER MÁS
Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

LEER MÁS
Universitario no piensa cambiar fecha para su Noche Crema pese a coincidencia con el Alianza Lima vs Inter Miami: "Oleado y sacramentado"

Universitario no piensa cambiar fecha para su Noche Crema pese a coincidencia con el Alianza Lima vs Inter Miami: "Oleado y sacramentado"

LEER MÁS
[ATV, En Vivo] ¿A qué hora juega FC Cajamarca vs CD Moquegua por la final de la Liga 2 2025?

[ATV, En Vivo] ¿A qué hora juega FC Cajamarca vs CD Moquegua por la final de la Liga 2 2025?

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1: acumulado, programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1: acumulado, programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Deportes

Entradas Flamengo - Palmeiras para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY vía L1 MAX: ¿a qué hora juegan blanquiazules y rojinegros en Matute?

Pedro Gallese se sincera y afirma que no quería irse de Orlando City: "Uno siente que tiene más para dar"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025