Universitario podría jugar ante River Plate en la Noche Crema 2026: fecha y lugar del partido amistoso

Universitario se alista para cerrar el Torneo Clausura de la mejor manera y luego tomará unas merecidas vacaciones. Sin embargo, la directiva de la 'U' se encuentra evaluando al próximo rival para la Noche Crema 2026. Los tricampeones de la Liga 1 jugarían ante River Plate en un histórica presentación. Justamente, el último cruce entre ambos campeones fue el recordado empate 1-1 por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Con la fecha y el lugar establecidos, según el periodista Gustavo Peralta, la directiva del club merengue está considerando una lista de posibles adversarios y el más destacado son los 'Millonarios' e incluso ya habrían iniciado conversaciones para concretar del duelo.

¿Universitario jugará contra River Plate en la Noche Crema?

No es confirmado, pero la operación estaría avanzada. "Se analizan tres rivales para jugar este partido de presentación en el 2026, y uno de esos rivales con los que se está negociando es nada menos que River Plate. No quiere decir que el cuadro argentino está confirmado que va a ser el rival, pero es uno de los que está en carpeta. Puede que haya 'humo blanco' pronto y sea el rival de la 'U' en la Noche Crema", reveló Gustavo Peralta.

¿Cuándo y dónde jugaría Universitario contra River Plate por la Noche Crema 2026?

La 'U', a diferencia del Alianza Lima ante Inter Miami en el Estadio Nacional, jugarían contra River Plate en su verdadera casa. El campeón de la Liga 1 recibiría al histórico club argentino en el imponente Estadio Monumental de Ate. "La administración confirmó que ya se ingresaron los documentos, la solicitud, en la noche de ayer para que el evento de La Noche Crema se juegue el 24 de enero de 2026 en el Estadio Monumental. No hay otra fecha, no se va a mover. Está establecido, oleado y sacramentado que para la 'U' se juegue en esa fecha; y ya ingresaron la solicitud ante el Ministerio del Interior", sentenció Gustavo Peralta en 'X'.

¿Se quedará Jorge Fossati como director técnico de Universitario en 2026?

''Ya lo he comentado, Jorge tiene contrato, más oficial no puede ser. La 'U' respeta siempre los contratos, pero veremos a fin de año qué es lo que vamos a hacer con el equipo. Igual siempre lo he dicho, el equipo está prácticamente armado, la mayoría tiene contrato renovado, así que vamos con todo para el próximo año'', declaró el directivo en una conversación con el medio 'Entre Bolas'.

