Definición del descenso 2025: equipos que pelean la baja, resultados y últimos partidos por la permanencia en la Liga 1
Hasta 6 clubes siguen en riesgo de descender a la Liga 2 por su situación en la tabla acumulada. En las jornadas finales del Torneo Clausura se vivirá una definición de infarto por la salvación.
Solo quedan dos fechas, y algunos partidos de la jornada 17, para que el Torneo Clausura de la Liga 1 2025 llegue a su fin. De acuerdo a su ubicación en la tabla acumulada, matemáticamente hay seis equipos que todavía están en riesgo de descender a segunda división, algunos con una situación más complicada que los otros.
Sport Boys, Comerciantes Unidos, UTC, Juan Pablo II, Ayacucho FC y Alianza Universidad son los equipos que buscarán asegurar su permanencia en la máxima categoría en estos últimos partidos. Tras la descalificación de Deportivo Binacional, quedan dos plazas para el descenso a la Liga 2 del próximo año, de acuerdo con las bases del campeonato.
Fixture restante de la Liga 1 2025 por el descenso
Estos son los últimos partidos que involucran a clubes que pelean el descenso. Dependiendo de los resultados que se produzcan, algunos equipos podrían salir de esta lista.
Fecha 17 (domingo 2 de noviembre)
- Alianza Universidad vs Cusco FC
- Cienciano vs Juan Pablo II
- Sport Boys vs UTC
Fecha 18 (del viernes 7 al domingo 9 de noviembre)
- Sport Boys vs Cusco FC
- Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos
- Juan Pablo II vs Atlético Grau
- UTC vs Sport Huancayo
- Alianza Atlético vs Alianza Universidad
Fecha 19 (por confirmar)
- Alianza Universidad vs Juan Pablo II
- Sport Boys vs Alianza Atlético
- Cienciano vs Ayacucho FC
- Comerciantes Unidos vs ADT
- Alianza Lima vs UTC.
¿Cómo va la tabla acumulada de la Liga 1 2025?
Así van los seis clubes que aún tienen alguna chance de descender a la Liga 2 2026. El puesto 12, que actualmente ocupa Atlético Grau con 37 puntos, ya está completamente fuera de peligro.
|Equipo
|PJ
|DG
|Pts
|13. Sport Boys
|32
|-9
|35
|14. Comerciantes Unidos
|33
|-18
|33
|15. UTC
|32
|-23
|31
|16. Juan Pablo II
|32
|-16
|30
|17. Ayacucho FC
|33
|-22
|29
|18. Alianza Universidad
|32
|-29
|24
|19. Deportivo Binacional
|18
|-13
|18
¿Qué necesita cada equipo para salvarse del descenso?
Estos son los resultados que necesitan los equipos con riesgo de descender en sus dos o tres últimos partidos de la Liga 1 2025. Algunos dependen de sí mismos.
- Sport Boys: solo necesita sumar un punto más, es decir, al menos empatar uno de los tres partidos que le quedan
- Comerciantes Unidos: necesita sumar 3 puntos más, es decir, ganar uno de los dos partidos que le quedan
- UTC: necesita sumar 5 puntos más, es decir, ganar uno y empatar dos de los tres partidos que le quedan
- Juan Pablo II: necesita sumar 6 puntos más, es decir, debe ganar dos de los tres partidos que le quedan
- Ayacucho FC: debe ganar los dos partidos que le quedan y esperar que Juan Pablo, UTC o Comerciantes pierdan todo
- Alianza Universidad: debe ganar los tres partidos que le quedan y esperar que Ayacucho, Juan Pablo y UTC pierdan todo.