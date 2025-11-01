HOYSuscripcion LR Focus

Definición del descenso 2025: equipos que pelean la baja, resultados y últimos partidos por la permanencia en la Liga 1

Hasta 6 clubes siguen en riesgo de descender a la Liga 2 por su situación en la tabla acumulada. En las jornadas finales del Torneo Clausura se vivirá una definición de infarto por la salvación.

Además de Binacional, otros 2 clubes de la Liga 1 2025 descenderán a segunda división. Foto: composición de Juan Pablo II/Ayacucho FC/Alianza UDH
Solo quedan dos fechas, y algunos partidos de la jornada 17, para que el Torneo Clausura de la Liga 1 2025 llegue a su fin. De acuerdo a su ubicación en la tabla acumulada, matemáticamente hay seis equipos que todavía están en riesgo de descender a segunda división, algunos con una situación más complicada que los otros.

Sport Boys, Comerciantes Unidos, UTC, Juan Pablo II, Ayacucho FC y Alianza Universidad son los equipos que buscarán asegurar su permanencia en la máxima categoría en estos últimos partidos. Tras la descalificación de Deportivo Binacional, quedan dos plazas para el descenso a la Liga 2 del próximo año, de acuerdo con las bases del campeonato.

Fixture restante de la Liga 1 2025 por el descenso

Estos son los últimos partidos que involucran a clubes que pelean el descenso. Dependiendo de los resultados que se produzcan, algunos equipos podrían salir de esta lista.

Fecha 17 (domingo 2 de noviembre)

  • Alianza Universidad vs Cusco FC
  • Cienciano vs Juan Pablo II
  • Sport Boys vs UTC

Fecha 18 (del viernes 7 al domingo 9 de noviembre)

  • Sport Boys vs Cusco FC
  • Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos
  • Juan Pablo II vs Atlético Grau
  • UTC vs Sport Huancayo
  • Alianza Atlético vs Alianza Universidad

Fecha 19 (por confirmar)

  • Alianza Universidad vs Juan Pablo II
  • Sport Boys vs Alianza Atlético
  • Cienciano vs Ayacucho FC
  • Comerciantes Unidos vs ADT
  • Alianza Lima vs UTC.

¿Cómo va la tabla acumulada de la Liga 1 2025?

Así van los seis clubes que aún tienen alguna chance de descender a la Liga 2 2026. El puesto 12, que actualmente ocupa Atlético Grau con 37 puntos, ya está completamente fuera de peligro.

EquipoPJDGPts
13. Sport Boys32-935
14. Comerciantes Unidos33-1833
15. UTC32-2331
16. Juan Pablo II32-1630
17. Ayacucho FC33-2229
18. Alianza Universidad32-2924
19. Deportivo Binacional18-1318

¿Qué necesita cada equipo para salvarse del descenso?

Estos son los resultados que necesitan los equipos con riesgo de descender en sus dos o tres últimos partidos de la Liga 1 2025. Algunos dependen de sí mismos.

  • Sport Boys: solo necesita sumar un punto más, es decir, al menos empatar uno de los tres partidos que le quedan
  • Comerciantes Unidos: necesita sumar 3 puntos más, es decir, ganar uno de los dos partidos que le quedan
  • UTC: necesita sumar 5 puntos más, es decir, ganar uno y empatar dos de los tres partidos que le quedan
  • Juan Pablo II: necesita sumar 6 puntos más, es decir, debe ganar dos de los tres partidos que le quedan
  • Ayacucho FC: debe ganar los dos partidos que le quedan y esperar que Juan Pablo, UTC o Comerciantes pierdan todo
  • Alianza Universidad: debe ganar los tres partidos que le quedan y esperar que Ayacucho, Juan Pablo y UTC pierdan todo.
Irven Ávila llegó a los 140 tantos con Sporting Cristal y es el tercer goleador histórico del club

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Tabla de posiciones de la Liga 1: acumulado, programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

