Además de Binacional, otros 2 clubes de la Liga 1 2025 descenderán a segunda división. Foto: composición de Juan Pablo II/Ayacucho FC/Alianza UDH

Solo quedan dos fechas, y algunos partidos de la jornada 17, para que el Torneo Clausura de la Liga 1 2025 llegue a su fin. De acuerdo a su ubicación en la tabla acumulada, matemáticamente hay seis equipos que todavía están en riesgo de descender a segunda división, algunos con una situación más complicada que los otros.

Sport Boys, Comerciantes Unidos, UTC, Juan Pablo II, Ayacucho FC y Alianza Universidad son los equipos que buscarán asegurar su permanencia en la máxima categoría en estos últimos partidos. Tras la descalificación de Deportivo Binacional, quedan dos plazas para el descenso a la Liga 2 del próximo año, de acuerdo con las bases del campeonato.

Fixture restante de la Liga 1 2025 por el descenso

Estos son los últimos partidos que involucran a clubes que pelean el descenso. Dependiendo de los resultados que se produzcan, algunos equipos podrían salir de esta lista.

Fecha 17 (domingo 2 de noviembre)

Alianza Universidad vs Cusco FC

Cienciano vs Juan Pablo II

Sport Boys vs UTC

Fecha 18 (del viernes 7 al domingo 9 de noviembre)

Sport Boys vs Cusco FC

Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos

Juan Pablo II vs Atlético Grau

UTC vs Sport Huancayo

Alianza Atlético vs Alianza Universidad

Fecha 19 (por confirmar)

Alianza Universidad vs Juan Pablo II

Sport Boys vs Alianza Atlético

Cienciano vs Ayacucho FC

Comerciantes Unidos vs ADT

Alianza Lima vs UTC.

¿Cómo va la tabla acumulada de la Liga 1 2025?

Así van los seis clubes que aún tienen alguna chance de descender a la Liga 2 2026. El puesto 12, que actualmente ocupa Atlético Grau con 37 puntos, ya está completamente fuera de peligro.

Equipo PJ DG Pts 13. Sport Boys 32 -9 35 14. Comerciantes Unidos 33 -18 33 15. UTC 32 -23 31 16. Juan Pablo II 32 -16 30 17. Ayacucho FC 33 -22 29 18. Alianza Universidad 32 -29 24 19. Deportivo Binacional 18 -13 18

¿Qué necesita cada equipo para salvarse del descenso?

Estos son los resultados que necesitan los equipos con riesgo de descender en sus dos o tres últimos partidos de la Liga 1 2025. Algunos dependen de sí mismos.