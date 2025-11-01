HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Universitario no piensa cambiar fecha para su Noche Crema pese a coincidencia con el Alianza Lima vs Inter Miami: "Oleado y sacramentado"

Tras conocerse que Alianza Lima también eligió el 24 de enero para su Noche Blanquiazul, el club crema se apresuró a presentar su solicitud de garantías ante el Ministerio del Interior.

La 'U' había anunciado con anticipación la fecha para su Noche Crema 2026. Foto: composición de LR/Universitario/Alianza Lima
La 'U' había anunciado con anticipación la fecha para su Noche Crema 2026. Foto: composición de LR/Universitario/Alianza Lima

Hace algunos días, el director deportivo de Universitario, Álvaro Barco, reveló que el club tenía planificado celebrar su Noche Crema 2026 el próximo 24 de enero. Poco después, trascendió que Alianza Lima eligió la misma fecha para su Noche Blanquiazul ante Inter Miami, partido que contaría con la presencia estelar de Lionel Messi.

Incluso, el empresario André Prada, CEO de la empresa que traerá al equipo de 'Lio', le aconsejó a la 'U' cambiar de día para evitar que ambos eventos se crucen. No obstante, en Ate no se quedaron de brazos cruzados y ya iniciaron las gestiones para asegurar la fecha fijada desde un inicio.

PUEDES VER: Valera se confiesa y asegura que dejaría Universitario tras tricampeonato si se abre otra oportunidad: 'Aceptaría el reto'

lr.pe

Universitario presentó solicitud para su Noche Crema

Vía redes sociales, el periodista Gustavo Peralta aseguró que el tricampeón peruano presentó el último viernes 31 de octubre los documentos pertinentes a fin de lograr las garantías para su noche de presentación.

"La administración confirmó que ya se ingresaron los documentos la noche de ayer (viernes) para que la Noche Crema se juegue el 24 de enero del 2026 en el Estadio Monumental. No hay otra fecha, no se va a mover. Está establecido, oleado y sacramentado que para la 'U' se juega en esa fecha y ya ingresaron la solicitud ante el Ministerio del Interior", informó el comunicador.

La razón por la que Universitario y Alianza Lima no podrían realizar sus presentaciones el mismo día es por la masiva movilización de hinchas que ambos eventos provocarían. Es por esta misma razón que en la Liga 1 no suelen jugar el mismo día en Lima al considerarse sus partidos como de alto riesgo por parte de las autoridades.

PUEDES VER: Universitario vs Sporting Cristal por la semifinal de Liga Femenina 2025 : horarios y canales para ver el partido

lr.pe

River Plate podría ser rival de Universitario en la Noche Crema

Acerca del rival que enfrentaría a la 'U' en la Noche Crema 2026, Peralta señaló que se manejan tres opciones, entre ellas River Plate de Argentina. "Se analizan tres rivales y uno de ellos es River Plate. No está confirmado, pero es uno de los que está en carpeta y se está negociando", agregó el comunicador.

