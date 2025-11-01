Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci: hora y canal de la semifinal de vuelta por la Liga Femenina 2025

Las carlistas necesitan ganar por tres o más goles para remontar la llave. Foto: Carlos A. Mannucci

Las carlistas necesitan ganar por tres o más goles para remontar la llave. Foto: Carlos A. Mannucci

Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci se enfrentan este domingo 2 de noviembre, por la semifinal de vuelta del Torneo Clausura en la Liga Femenina 2025, a partir de las 3.00 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva. El partido se podrá ver a través de Movistar Deportes y América tvGO, pero también puedes seguir la cobertura gratis por internet en La República Deportes.

La victoria por 2-0 que logró en el juego de ida le da una ventaja muy importante a las íntimas para resolver la llave en casa y con el aliento de su gente. En Trujillo, Rafaela Marques y Silvani Oliveira se encargaron de darle el triunfo a las dirigidas por José Letelier, que ahora necesitan apenas un empate para sellar su clasificación a la gran final del Clausura.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci femenino?

En todo el territorio peruano, el duelo femenino entre ambas escuadras se podrá seguir desde las 3.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci femenino?

La transmisión de este Alianza vs Mannucci femenino estará a cargo de Movistar Deportes, canal 3 y 703 HD de Movistar TV. También puedes verlo gratis por internet desde América tvGO, en su sitio web oficial o desde su aplicación.

Historial reciente de Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci femenino

Así quedaron los cinco últimos partidos entre blanquiazules y carlistas por la Liga Femenina.

Carlos A. Mannucci 0-2 Alianza Lima | 19.10.25

Alianza Lima 1-0 Carlos A. Mannucci | 09.08.25

Carlos A. Mannucci 0-5 Alianza Lima | 11.04.25

Alianza Lima 1-0 Carlos A. Mannucci | 03.08.24

Carlos A. Mannucci 0-3 Alianza Lima | 01.05.24.

Entradas para Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci femenino

La venta de entradas para asistir a este encuentro se realiza en línea vía Joinnus. Los precios van desde los 5 hasta los 45 soles e incluyen combos especiales para el ingreso de adultos acompañados de niños.

Alineaciones probables de Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci femenino

Estos serían los posibles equipos titulares de Alianza Lima y Carlos A. Mannucci por el pase a la final.