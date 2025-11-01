Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci: hora y canal de la semifinal de vuelta por la Liga Femenina 2025
Tras ganar en el partido de ida, Alianza Lima definirá como local su pase a la final del Torneo Clausura femenino. Carlos A. Mannucci va por la remontada.
- Reimond Manco fulmina a Néstor Gorosito tras empate de Alianza Lima ante Melgar: "Le renovaron y lo primero que hace es dar pretextos"
- Juan Reynoso se quejó por las decisiones arbitrales tras empatar contra Alianza Lima: "Sigamos siendo cómplices"
Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci se enfrentan este domingo 2 de noviembre, por la semifinal de vuelta del Torneo Clausura en la Liga Femenina 2025, a partir de las 3.00 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva. El partido se podrá ver a través de Movistar Deportes y América tvGO, pero también puedes seguir la cobertura gratis por internet en La República Deportes.
La victoria por 2-0 que logró en el juego de ida le da una ventaja muy importante a las íntimas para resolver la llave en casa y con el aliento de su gente. En Trujillo, Rafaela Marques y Silvani Oliveira se encargaron de darle el triunfo a las dirigidas por José Letelier, que ahora necesitan apenas un empate para sellar su clasificación a la gran final del Clausura.
PUEDES VER: Mr. Peet critica a Juan Reynoso por polémica frase tras empate en Matute: 'Nunca ganaste un título en Alianza Lima'
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci femenino?
En todo el territorio peruano, el duelo femenino entre ambas escuadras se podrá seguir desde las 3.00 p. m.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci femenino?
La transmisión de este Alianza vs Mannucci femenino estará a cargo de Movistar Deportes, canal 3 y 703 HD de Movistar TV. También puedes verlo gratis por internet desde América tvGO, en su sitio web oficial o desde su aplicación.
Historial reciente de Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci femenino
Así quedaron los cinco últimos partidos entre blanquiazules y carlistas por la Liga Femenina.
- Carlos A. Mannucci 0-2 Alianza Lima | 19.10.25
- Alianza Lima 1-0 Carlos A. Mannucci | 09.08.25
- Carlos A. Mannucci 0-5 Alianza Lima | 11.04.25
- Alianza Lima 1-0 Carlos A. Mannucci | 03.08.24
- Carlos A. Mannucci 0-3 Alianza Lima | 01.05.24.
PUEDES VER: Empresario que traerá a Inter Miami para jugar con Alianza advierte sobre Noche Crema: 'Van a tener que cambiar fecha'
Entradas para Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci femenino
La venta de entradas para asistir a este encuentro se realiza en línea vía Joinnus. Los precios van desde los 5 hasta los 45 soles e incluyen combos especiales para el ingreso de adultos acompañados de niños.
Alineaciones probables de Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci femenino
Estos serían los posibles equipos titulares de Alianza Lima y Carlos A. Mannucci por el pase a la final.
- Alianza Lima: Maryori Sánchez, Gianella Romero, Emily Flores, Adriana Lúcar, Heidy Padilla, Rafaela Marques, Alison Reyes, Tifani Molina, Silvani Silva de Oliveira, Yomira Tacilla, Annaysa Afonso.
- Carlos A. Mannucci: Karla López, Yelitza Toledo, Ana Alva, Mishell Rodríguez, Xiomara Canales, Maribel Portillo, Aranxa Vega, Alessia Sanllehi, Nayeli Cabezas, Yoselin Miranda, Marisol Valderrama.