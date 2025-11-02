HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Diego Rebagliati se rinde a Álex Valera por su gran campaña en Universitario: "Es el jugador más completo"

El comentarista de Movistar Deportes no dudó en elogiar al goleador de Universitario y explicó la evolución que tuvo en el equipo 'crema'.

Diego Rebagliati llenó de elogios a Álex Valera por su buen momento. Foto: Lr/Los Reba
Diego Rebagliati llenó de elogios a Álex Valera por su buen momento. Foto: Lr/Los Reba

Universitario dominó de inicio a fin el Torneo Clausura y se consagró tricampeón del fútbol peruano. Los dirigidos por Jorge Fossati no conocen de derrota gracias al buen momento del equipo y a la mejor versión de Álex Valera. El '9' peruano fue el jugador del once titular que más destacó, ya que anotó 17 goles en la temporada. Por este motivo, Diego Rebagliati reconoció la evolución y jerarquía del delantero de la 'U'.

Desde su arribo en el 2021, el jugador de 29 años, se ha consolidado como una pieza fundamental en Universitario de Deportes e incluso con el reciente tricampeonato rompió diversos récords individuales y se volvió más completo.

PUEDES VER: Universitario no piensa cambiar fecha para su Noche Crema pese a coincidencia con el Alianza Lima vs Inter Miami: "Oleado y sacramentado"

lr.pe

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre Álex Valera tras su magnifica campaña en Universitario?

El reconocido comentarista deportivo explicó el gran momento de Valera. "Creo que ahora tiene una mejor cabeza, cada vez está más fuerte, a pesar de que me contaron que el gimnasio ni lo mira, pero tiene una base muy sólida. Creo que maneja muy bien su cuerpo, cada vez cubre más la pelota, presiona mejor. Es un jugador más completo. Ha mejorado un poco de todo y ha hecho los goles más importantes", reveló Diego Rebagliati en el programa de 'Los Reba'.

¿Cuál es el récord que Álex Valera quiere romper en Universitario?

La intención de Álex Valera es romper una poderosa marca. "Tiene la intención de llegar a los 100 goles y hacer historia con el club. Siente que lo puede hacer. Está muy ilusionado con eso", reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa L1 Radio. Asimismo, su representante aseguró que 'Valegol' desea continuar en la 'U'.

Ricardo Morales, agente del delantero, ratificó el deseo de su representado de continuar en el club hasta el 2026. "Álex desea permanecer en Universitario, anhela conquistar el tetracampeonato y realizar una destacada participación en la Copa Libertadores, lo que le permitiría consolidarse internacionalmente y abrirse oportunidades en la selección nacional", declaró en L1 MAX.

PUEDES VER: Javier Mascherano y su firme postura sobre el posible fichaje de Pedro Gallese a Inter Miami: "No gastamos energía en rumores"

lr.pe

¿Alex Valera se considera ídolo de Universitario?

Alex Valera se encuentra satisfecho con sus estadísticas, pero no se siente ídolo. "No, no, ídolo, solo hay uno en la 'U'. Yo estoy haciendo mi trabajo y poco a poco, con el trabajo que haga en el club, creo que el hincha te da un poco de cariño", declaró para las cámaras de Entre Bolas.

