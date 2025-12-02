La defensa de Carlos Zambrano dejó en claro que el jugador no tiene amistad con el líder de Ergo Capital. Foto: composición LR/captura de Willax TV/Alianza Lima

El futbolista Carlos Zambrano ha sido involucrado en un presunto caso de estafa inmobiliaria. El programa 'Contracorriente' elaboró un reportaje en el que una pareja de ancianos narra su idilio tras un fraude de la empresa de inversiones Ergo Capital, liderada por Erick Goñi Marcos. Las víctimas son Alejandro Guisse y Marcela Vargas de Guisse, quienes podrían perder su departamento valorizado en medio millón de dólares, ubicado en el distrito de San Borja.

Esto podría darse luego de que presuntamente fueron engañados en un negocio de inversión con garantía hipotecaria. En medio de este contexto, Gonzalo Hidalgo, abogado de Zambrano, conversó con Latina Televisión para dejar en claro que su patrocinado también ha sido perjudicado con una fuerte cantidad de dinero en este hecho tendencioso.

Carlos Zambrano fue involucrado en presunta estafa inmobiliaria a pareja de ancianos

Todo inicia en el 2022. Marcela Vargas cuenta que Erick Goñi le ofreció hipotecar su propiedad a cambio de un pago mensual. Al cabo de un año, Goñi persuadió a la pareja de esposos para realizar la hipoteca de su vivienda por 220.000 dólares, puesto que tenía un cliente interesado. Ambos aceptaron porque necesitaban el dinero para solventar su tratamiento médico, el cual incluye la quimioterapia de la señora Marcela.

“Hemos sido estafados. Realmente, por la edad de mi esposo, más que nada por él y también por mi salud, hemos sido vilmente estafados“, dijeron visiblemente preocupados para el programa 'Contracorriente'.

Aquí la situación se tornó aún más tensa cuando la pareja de ancianos descubre la figura de Carlos Zambrano como garante en el contrato hipotecario. Al respecto, Santiago Llancari, defensa de los adultos mayores, reveló que el jugador inició un proceso de arbitraje contra Ergo Capital para recuperar los 220.000 dólares que invirtió en negocio conjunto con Erick Goñi.

“Se está incluyendo a Carlos Zambrano en el delito de estafa porque es parte del contrato, porque lo han puesto a mis patrocinados como fiadores, garantes“, detalló el abogado.

Además, en sus declaraciones, Vargas se dirigió al deportista para pedirle su apoyo. “Me dirijo a usted, señor Carlos Zambrano Ochandarte. Tanto usted como yo, como nosotros, hemos sido también estafados, al igual que usted. Le pido que anule este contrato y que no nos deje en la calle, efectivamente. Imagino que el señor Zambrano tendrá familia, padres, esposa, hijos, que lo piense. El mundo da vueltas“, manifestó.

¿Qué argumenta la defensa de Carlos Zambrano tras ser involucrado en presunta estafa?

Gonzalo Hidalgo dio algunas luces del embrollo en el que está involucrado Carlos Zambrano. En sus palabras, aseguró que el hijo de la pareja de ancianos es amigo de Erick Goñi, quien es líder de la empresa Ergo Capital.

"La información que se está transmitiendo no es la real. Partamos de algo puntual: el hijo de los fiadores es amigo de Erick. Yo he ido a la oficina de Erick y lo he encontrado ahí. En reiteradas ocasiones, él ha querido negociar conmigo. Hemos estado más de año y medio tratando de buscar una situación adecuada", explicó.

También dejó en claro que Zambrano no ha caído en el delito de estafa y que es una víctima más en este caso. "Sabemos que es una situación complicada, se puede vender que mi cliente Carlos Zambrano es estafador, pero no es así. Ni siquiera cumple con el tipo penal de estafa. Para que exista, mi cliente ha tenido que inducir a error a los señores, engañarlos. Pero mi cliente conoció a los señores el día de la firma", advirtió.

En suma, Hidalgo aseguró que siempre han buscado llegar a buen puerto entre ambas partes y recalcó que Zambrano no tiene ningún vínculo amical con Goñi y que su relación fue estrictamente de negocios.

"No es que hay una amistad. Erick llegó a mi cliente por un amigo en común. Le planteó el negocio y para que mi cliente pueda invertir, le pidió una garantía para cubrir su patrimonio (...) Es totalmente falso que Carlos se ha coludido con él (Erick Goñi)", concluyó.