Universitario de Deportes se coronó tricampeón nacional el último domingo 26 de octubre tras derrotar 2-1 a ADT y consiguió la estrella 29 en su historia. El equipo liderado por Jorge Fossati empezó perdiendo y logró darle vuelta al marcador con goles de Matías Di Benedetto y Álex Valera. Ahora, la 'U' tiene un gran reto antes de que finalice el Torneo Clausura, misión que fue resaltada por el comentarista deportivo Diego Rebagliati.

En la última edición del programa 'Al Ángulo', Rebagliati señaló que si la 'U' quiere seguir haciendo historia, debe terminar el Clausura de manera invicta, algo que no se ha visto antes.

¿Qué dijo Diego Rebagliati tras el tricampeonato de Universitario?

"A la 'U' le queda un reto, más por el honor y por los récord, que es salir campeón invicto. Desde que se juegan torneos cortos, ningún equipo lo ha conseguido en el fútbol peruano. Universitario tiene 2 partidos para hacerlo, con Garcilaso y con Chankas", explicó.

Luego, el comunicador felicitó a toda la delegación merengue por el nuevo título conseguido, trofeo que los mantiene como los más campeones del fútbol peruano. "Felicitaciones a todos los hinchas de la 'U', a los dirigentes, al comando técnico, a los futbolistas y a todos los que son parte de esta historia del club", acotó.

Próximos partidos de Universitario en el Torneo Clausura 2025

El cuadro crema descansará la fecha 17 y luego disputará sus dos últimos partidos del año.