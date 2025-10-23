HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario ganó 1 a 0 a Sporting Cristal por el Clausura
Universitario ganó 1 a 0 a Sporting Cristal por el Clausura     Universitario ganó 1 a 0 a Sporting Cristal por el Clausura     Universitario ganó 1 a 0 a Sporting Cristal por el Clausura     
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     
Deportes

Álex Valera tras darle el triunfo a Universitario pide tranquilidad a los hinchas: "Todavía no decimos que somos tricampeones"

El goleador de 29 años pidió calma a los hinchas de Universitario de Deportes por el tricampeonato, aunque siente que el objetivo está muy cerca.

Valera pide calmar a los hinchas por el tricampeonato. Foto: Lr/L1 MAX
Valera pide calmar a los hinchas por el tricampeonato. Foto: Lr/L1 MAX

Alex Valera fue la figura del partido al darle la victoria a Universitario ante Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura. Jairo Vélez realizó una gran jugada e incluso se llevó a 4 jugadores y asistió al goleador. El '9' de la 'U', casi sin ángulo, definió con un potente remate a los 54 minutos del segundo tiempo.

Universitario se llevó un triunfo vital de cara al tricampeonato, tras superar 1-0 a Sporting Cristal. El vigente campeón de la Liga 1 mostró su mejor versión con jerarquía y experiencia en la zona ofensiva. Los 'celestes' carecieron de profundidad y perdonaron las pocas veces que tuvieron ocasiones de gol.

PUEDES VER: Sergio Peña cumple el sueño a un hincha de Alianza Lima: regaló sus chimpunes y joven rompió en llanto

lr.pe

¿Qué dijo Álex Valera luego del importante triunfo ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura?

El delantero de Universitario sabe que falta poco para el objetivo, pero pidió calma a los hinchas. "No nos fuimos conformes tras el primer tiempo. Sabíamos que teníamos que mejorar, y el profe ajustó algunas cosas. Mientras los números no den, no decimos que somos tricampeones, seguimos paso a paso", enfatizó Álex Valera en zona mixta para L1 MAX.

PUEDES VER: Presuntos barristas de Universitario y Sporting Cristal se enfrentan con pirotécnicos cerca del Estadio Nacional

lr.pe

¿Qué dijo Gustavo Zevallos sobre Universitario tras las criticas de Franco Velazco?

"De parte mía no merece ningún comentario. Lo único que puedo decir es que acá pensamos en el fútbol. Somos muy respetuosos de todas las instituciones y en ese terreno no vamos a entrar de ninguna manera. Lo que tenemos es, efectivamente, un estadio pequeño, pero no le debemos a nadie. El estadio está todo al día. Eso es una tranquilidad para nosotros”, reveló Gustavo Zevallos en una entrevista con L1 MAX.

Notas relacionadas
Universitario acaricia el tricampeonato: cremas vencieron 1-0 a Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Universitario acaricia el tricampeonato: cremas vencieron 1-0 a Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Gustavo Zevallos dispara contra Universitario tras declaraciones de Franco Velazco: "Tenemos un estadio pequeño, pero no le debemos a nadie"

Gustavo Zevallos dispara contra Universitario tras declaraciones de Franco Velazco: "Tenemos un estadio pequeño, pero no le debemos a nadie"

LEER MÁS
Presuntos barristas de Universitario y Sporting Cristal se enfrentan con pirotécnicos cerca del Estadio Nacional

Presuntos barristas de Universitario y Sporting Cristal se enfrentan con pirotécnicos cerca del Estadio Nacional

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario acaricia el tricampeonato: cremas vencieron 1-0 a Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Universitario acaricia el tricampeonato: cremas vencieron 1-0 a Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Yoshimar Yotún y su firme análisis tras triunfo de Universitario ante Sporting Cristal: "Están con suerte del campeón"

Yoshimar Yotún y su firme análisis tras triunfo de Universitario ante Sporting Cristal: "Están con suerte del campeón"

LEER MÁS
¿Qué resultados necesita Universitario en la próxima fecha del Torneo Clausura para ser campeón de la Liga 1 2025?

¿Qué resultados necesita Universitario en la próxima fecha del Torneo Clausura para ser campeón de la Liga 1 2025?

LEER MÁS
Gobernador de Brasilia ofreció a su ciudad como sede alternativa para la final de la Copa Libertadores ante incertidumbre en Perú

Gobernador de Brasilia ofreció a su ciudad como sede alternativa para la final de la Copa Libertadores ante incertidumbre en Perú

LEER MÁS
Soufian Rahim, 'joya' de Marruecos y Genoa, admite que quiere jugar por la selección peruana: "Es mi sueño"

Soufian Rahim, 'joya' de Marruecos y Genoa, admite que quiere jugar por la selección peruana: "Es mi sueño"

LEER MÁS
Universitario venció a Sporting Cristal con solitario gol de Alex Valera y este domingo puede coronarse tricampeón nacional

Universitario venció a Sporting Cristal con solitario gol de Alex Valera y este domingo puede coronarse tricampeón nacional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Avioneta explota tras accidente aéreo al despegar en aeropuerto de Venezuela: 2 tripulantes perdieron la vida

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Deportes

Mirar Real Madrid vs Juventus EN VIVO HOY por la Champions League: horario y canal de TV del partido

Programación de la Liga Peruana de Vóley por Latina Televisión: partidos y horarios de la fecha 1

La Liga Peruana de Vóley no podrá verse gratis por Youtube: el único canal que transmitirá todos los partidos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025