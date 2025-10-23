Alex Valera fue la figura del partido al darle la victoria a Universitario ante Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura. Jairo Vélez realizó una gran jugada e incluso se llevó a 4 jugadores y asistió al goleador. El '9' de la 'U', casi sin ángulo, definió con un potente remate a los 54 minutos del segundo tiempo.

Universitario se llevó un triunfo vital de cara al tricampeonato, tras superar 1-0 a Sporting Cristal. El vigente campeón de la Liga 1 mostró su mejor versión con jerarquía y experiencia en la zona ofensiva. Los 'celestes' carecieron de profundidad y perdonaron las pocas veces que tuvieron ocasiones de gol.

¿Qué dijo Álex Valera luego del importante triunfo ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura?

El delantero de Universitario sabe que falta poco para el objetivo, pero pidió calma a los hinchas. "No nos fuimos conformes tras el primer tiempo. Sabíamos que teníamos que mejorar, y el profe ajustó algunas cosas. Mientras los números no den, no decimos que somos tricampeones, seguimos paso a paso", enfatizó Álex Valera en zona mixta para L1 MAX.

¿Qué dijo Gustavo Zevallos sobre Universitario tras las criticas de Franco Velazco?

"De parte mía no merece ningún comentario. Lo único que puedo decir es que acá pensamos en el fútbol. Somos muy respetuosos de todas las instituciones y en ese terreno no vamos a entrar de ninguna manera. Lo que tenemos es, efectivamente, un estadio pequeño, pero no le debemos a nadie. El estadio está todo al día. Eso es una tranquilidad para nosotros”, reveló Gustavo Zevallos en una entrevista con L1 MAX.

