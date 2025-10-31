HOYSuscripcion LR Focus

Edison Flores cuestionó en vivo declaraciones sobre antidoping tras título y Eddie Fleischman respondió: "Una insinuación fuera de lugar"

Fleischman aclaró las declaraciones vertidas en su programa sobre los dopajes tras ser abordado por Flores. "No se puede estar jugando con la integridad de los jugadores de Universitario", dijo el 'Orejas'.

Edison Flores tiene 4 títulos con Universitario. Foto: composición LR/captura de 'Juego Cruzado'
Edison Flores tiene 4 títulos con Universitario. Foto: composición LR/captura de 'Juego Cruzado'

Tras el tercer título consecutivo de Universitario en la Liga 1, algunos periodistas, como Eddie Fleischman, han planteado el debate sobre los controles antidopaje en el campeonato, subrayando la necesidad de aplicarlos, pues fortalece el nivel de competitividad. En una edición pasada del programa 'Full Deporte', su compañero de panel, Aldo Parodi, deslizó la versión de que en la 'U' no se estarían realizando estos controles antidoping. Esto generó malestar en el entorno crema, ya que consideraron tendenciosas ambas declaraciones. Jugadores como Álex Valera, vía Instagram, y Edison Flores salieron al frente para defender la integridad del club crema.

El último jueves 30, el popular 'Orejas' fue invitado a 'Juego Cruzado', programa streaming donde comenta Fleischman, y en medio de la entrevista puso el tema sobre la mesa rechazando estas versiones que ponen en duda la transparencia en el campeonato peruano.

Edison Flores rechazó versiones contra la 'U' sobre transparencia en pruebas antidoping

"Quería hablar del tema del doping y que nosotros no sé qué hacemos... No se puede estar jugando con la integridad y el profesionalismo de todo el grupo. Trabajamos al máximo día a día. Hemos tenido tres partidos en seis días y ni siquiera hemos reclamado", indició el volante nacional.

Tras ello, el popular 'Colorado' agradeció a Flores por traer a colación el tema y precisó que su compañero Parodi había reconocido su error horas después. Luego, remarcó que su comentario no fue con la intención de discutir el título logrado por el elenco estudiantil, sino que iba más por un tema de las normativas del torneo con respecto al antidoping.

"En particular mi comentario fue que la 'U' trasladó el ritmo de la Libertadores a la Liga 1 y galopó, se paseó en el torneo. Ahí fue que se mencionó el tema del antidoping. En la Liga 1 solo en 2 partidos de cada fecha hay examen de antidoping. Antes había en todos los partidos. El tema va por la reglamentación y la regularidad que tiene que tener el torneo. Lo quiero aclarar porque no iba de ninguna manera por un cuestionamiento al título de la ‘U’. Entiendo que se sintieron afectados", argumentó.

En ese momento, el 'Orejas' intervino y señaló: "Son suposiciones. Gracias por aclarar esa parte". Fue ahí cuando el comunicador manifestó que no tenía problemas en reconocer si había caído en un desacierto o aclarar algo que pudo haberse tergiversado.

"Fue una insinuación fuera de lugar. Cuando uno comete un error o cuando puede dejar la sensación de haber afectado a alguien o que se haya malinterpretado es oportuno aclararlo para que no queden dudas", finalizó.

¿Cuántos títulos tiene Edison Flores con Universitario?

El futbolista de 31 años posee en su palmarés 4 títulos con la 'U'. Tres de ellos los consiguió con el primer equipo en los últimos tres años. El primero fue en el 2011 cuando salió campeón de la Copa Libertadores sub 20.

