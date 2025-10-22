HOYSuscripcion LR Focus

Diego Rebagliati respalda a Paolo Guerrero tras jactarse de ser campeón mundial: "Para que te la ponga en la cara"

El exfutbolista se refirió a las recientes declaraciones del goleador de Alianza Lima, quien lanzó un duro mensaje hacia aquellos que lo cuestionan por seguir jugando a los 41 años.

Paolo Guerrero afronta su segunda temporada en Alianza Lima. Foto: composición LR/Movistar Deportes/Alianza Lima
Las recientes declaraciones de Paolo Guerrero generaron una serie de reacciones. Luego de anotar en el triunfo de Alianza Lima ante Sport Huancayo por el Torneo Clausura, al veterano delantero le consultaron por los cuestionamientos que recaen sobre su edad y su vigencia. Lejos de evadir el tema, el 'Depredador' envió un desafiante mensaje a sus detractores

El goleador histórico de la selección peruana no dudó en jactarse del Mundial de Clubes que obtuvo con Corinthians en el 2012. Dichas palabras fueron respaldadas por el exfutbolista Diego Rebagliati.

PUEDES VER: ¿Se jugará el Sporting Cristal vs Universitario tras declararse estado de emergencia en Lima y Callao? Esto dice el decreto

Diego Rebagliati respalda a Paolo Guerrero tras jactarse de ser campeón mundial

"A Paolo lo descoloca la pregunta, en un momento donde viene ganador y de hacer un gol; además, con el respaldo de las declaraciones de los dirigentes que dicen que se quedan los 2 (Barcos y Guerrero)", manifestó el ahora comentarista en el programa 'Al Ángulo'.

Diego Rebagliati indicó que en varios momentos criticó a Paolo Guerrero por sus declaraciones; sin embargo, consideró que en esta ocasión el atacante de 41 años ensayó una respuesta acertada.

"(...) Vuelvo a lo de Paolo... Yo puedo haberlo criticado por declaraciones desatinadas o por no ser el más simpático, pero en esta se la doy. Me parece que es un momento donde picarlo más con un 'dicen' era para que te la ponga en la cara", agregó.

PUEDES VER: Alianza Universidad de Roberto Mosquera despide 3 jugadores en plena lucha por el descenso: 'Esas conductas no serán toleradas'

¿Qué le dijo Paolo Guerrero a sus críticos?

El artillero de Alianza Lima contestó sin tapujos a los que lo cuestionan por seguir jugando al fútbol. Además, se pronunció sobre su permanencia en la institución victoriana para el 2026.

"Ah, por favor, qué se les puede hablar, no seas malo. He sido campeón del mundo, he sido todo, no seas malo pues. A la gente cuando juegue al nivel, ahí que me hablen. Que me llamen al teléfono cuando jueguen a ese nivel", refutó ante los medios de comunicación.

"Yo tengo contrato todo este año, estoy tranquilo, quiero terminar bien el año y ahí veremos. No me han dicho, pero ahorita estamos viendo el tema de conseguir los objetivos que se han planteado desde el comienzo", concluyó.

