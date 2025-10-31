Álex Valera y el verdadero motivo por el que no dejaría Universitario para irse a Brasil: quiere romper un histórico récord

Universitario se quedó con el tricampeonato del fútbol peruano, tras ganar la Liga 1 con un claro dominio absoluto. Una de las piezas claves fue Álex Valera, ya que terminó como máximo goleador 'crema'. El atacante de la selección peruana lleva 16 goles que anotó en 31 partidos jugados. Sin duda, a sus 29 años atraviesa el mejor momento de su carrera a nivel local e incluso suena en el extranjero.

Crecen los rumores de 'Valegol' en Ceará de Brasil por las buenas actuaciones que firmó en Copa Libertadores. Sin embargo, Álex Valera no quiere irse de la Liga 1 por un importante récord que quiere romper con Universitario de Deportes.

¿Cuál es el récord que Álex Valera quiere romper en Universitario?

La intención de Álex Valera es romper una poderosa marca. "Tiene la intención de llegar a los 100 goles y hacer historia con el club. Siente que lo puede hacer. Está muy ilusionado con eso", reveló el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX. Asimismo, su representante aseguró que 'Valegol' desea continuar en la 'U'.

Ricardo Morales, agente de Miraflores, ratificó el deseo de su representado de continuar en el club hasta el 2026. "Alex desea permanecer en Universitario, anhela conquistar el tetracampeonato y realizar una destacada participación en la Copa Libertadores, lo que le permitiría consolidarse internacionalmente y abrirse oportunidades en la selección nacional", declaró en L1 MAX.

Reimond Manco desaprueba fichaje de Alex Valera por Ceará

En su análisis, el exjugador de Alianza Lima señaló que sería mejor que Valera permanezca en la ‘U’ para poder disputar el tetracampeonato. Además, reconoció que el equipo brasileño carece de historia y lo comparó con otros grandes nombres del fútbol carioca.

"Para eso, mejor que se quede en Universitario para pelear el 'tetra'. Es cierto que el Brasileirao es una mejor liga que la peruana, pero estaría yendo a un equipo que no tiene mucha tradición. Además, en el Ceará no va a tener tanto protagonismo como lo tiene en la 'U. Cearan no es como Flamengo, Gremio, Fluminense, Bahia. Por la edad que tiene, tiene que pensarlo bien", explicó Manco.

