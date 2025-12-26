Aún no empieza el campeonato, pero se van dando algunas bajas. Hace unos días, Sport Boys anunció al entrenador Jaime De La Pava y su comando técnico, pero la 'Misilera' indicó que dos integrantes del equipo conformado por el técnico, no continuarán en la institución.

Sport Boys dio a conocer que Felipe Gutiérrez (asistente técnico) y Emiliano Fleitas (preparador físico) no serán parte del comando técnico para la próxima temporada. "Felipe Gutiérrez y Emiliano Fleitas, anunciados previamente como parte del Comando Técnico del Primer Equipo para la temporada 2026, han decidido dar por finalizado su vínculo con el Club, conforme a las condiciones contractuales pactadas entre las partes", anunció el club 'rosado' en su comunicado.

Sport Boys sufre baja de 2 fichajes

Luego de confirmarse oficialmente la salida del asistente técnico y del preparador físico, del conjunto rosado, queda la incertidumbre quiénes podrían suplir esos puestos. Por el momento, no se sabe con exactitud si el entrenador Jaime De La Pava sumará un nuevo ayudante, si será su compatriota o de nacionalidad peruana.

De todas maneras, el equipo 'chalaco' aún tiene tiempo para poder solucionar este problema, ya que, la Liga 1 2026 está estimada para iniciar a finales del mes de enero. Lo más probable es que en los siguientes días, puedan haber novedades desde la institución 'porteña'.

¿A donde irán los integrantes del comando técnico?

No se sabes con exactitud en donde estará el futuro del chileno Felipe Gutiérrez y Emiliano Fleitas, pero se supo que, Deportes La Sirena, está interesado en contar con el exfutbolista para dirigir el club en el 2026.

Según indicó el periodista chileno Lucas Francke, indicó que el nombre de Felipe Gutiérrez está sonando para dirigir en tierras chilenas. "Felipe Gutiérrez sería el nuevo entrenador de Deportes para el 2026. Si bien fue presentado hace poco como AT en Sport Boys, volvería a Chile para asumir el desafío", mencionó a través de su cuenta de X.