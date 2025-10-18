HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Adrián Ugarriza marcó el gol del triunfo para su equipo al último minuto, pero fue expulsado por celebrar quitándose la camiseta

A lo Ekitike. El delantero peruano anotó tras un formidable cabezazo, pero en el festejo se olvidó de que ya estaba amonestado y vio su primera roja en la Premier League de Israel.

Adrián Ugarriza lleva 5 goles con el Kiryat Shmona de Israel. Foto: composición de LR/captura de Sport 2
Adrián Ugarriza sigue dejando constancia de su potencial goleador en el fútbol israelí, aunque en esta ocasión su nueva conquista vino acompañada de un blooper. Este sábado, el delantero peruano marcó el gol del triunfo para el Kiryat Shmona ante Hapoel Be'er Sheva, pero se entusiasmó tanto al celebrarlo que acabó siendo expulsado.

Cuando el reloj marcaba el séptimo minuto añadido del partido por la fecha 7 de la Premier League de Israel (primera división), el exjugador de Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso cabeceó un centro de tiro libre con el que venció la resistencia del portero rival. En medio de los festejos, 'Uga' se quitó la camiseta, pero olvidó que ya le habían sacado una tarjeta amarilla previamente y vio la roja por doble amonestación.

PUEDES VER: Oliver Sonne es el futbolista peruano más caro del mundo: alcanzó millonario valor pese a no jugar con Burnley

lr.pe

Por suerte para él, su salida del campo no incidió en el resultado final, que fue victoria por la mínima para su equipo. Con este resultado, el Kiryat Shmona ganó su segundo partido de la temporada y sumó 8 puntos para escalar al puesto 11 de la tabla de posiciones.

¿Cuántos goles lleva Adrián Ugarriza en Israel?

Desde su llegada al país de Oriente Medio en julio de este año, procedente del Garcilaso de la Liga 1, Ugarriza registra un total de 5 goles: 3 en siete encuentros de la Premier League y otros 2 en cinco cotejos de la Toto Cup.

Debido a la expulsión sufrida, el atacante de 28 años se perderá el duelo ante Maccabi Tel Aviv, el próximo lunes 27 de octubre, por la octava fecha de la liga. Su reaparición recién se daría el domingo 2 de noviembre, en la jornada 9, contra el Maccabi Netanya.

