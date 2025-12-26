Naoya Inoue vs Alan Picasso: hora y canal para ver la pelea por el campeonato mundial supergallo de boxeo
El campeón japonés se enfrentará a la joven promesa mexicana en Arabia Saudita. El retador buscará propinarle la primera derrota de su carrera al 'Monstruo'.
- Desde Uruguay descartan a Hernán Barcos como fichaje para el 2026: "Un equipo peruano le ofreció un salario imposible de igualar"
- Prensa ecuatoriana calificó a Eryc Castillo como uno de los jugadores más determinantes de Alianza Lima: "Figura del equipo"
La última gran pelea internacional de este 2025 tendrá como protagonistas al japonés Naoya Inoue, campeón invicto de peso supergallo en las cuatro principales organizaciones de boxeo (AMB, CMB, OMB, FIB) y al mexicano Alan David Picasso, joven pugilista de 25 años que busca arrebatarle todos sus títulos al 'Monstruo'.
El nipón ostenta 27 victorias por KO de las 31 que ha logrado a lo largo de su carrera. El retador también tiene un historial interesante (31 victorias, 0 empates y una derrota, 17 KO), aunque claramente el favoritismo está con el actual monarca.
PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley: programación y partidos del día por la fecha 10
¿Cuándo pelea Naoya Inoue vs Alan Picasso?
El inédito combate entre Naoya Inoue y Alan Picasso se llevará a cabo este sábado 27 de diciembre, en el Mohammed Abdo Arena de Riyadh, Arabia Saudita.
¿A qué hora pelean Naoya Inoue vs Alan Picasso?
En México, podrás seguir la pelea a partir de las 7.00 a. m. Para otros países, consulta el horario correspondiente de acuerdo a la siguiente guía.
- Costa Rica: 7.00 a. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 8.00 a. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 a. m.
- Bolivia, Venezuela: 9.00 a. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 a. m.
- España: 3.00 p. m.
¿Dónde ver Naoya Inoue vs Alan Picasso?
A nivel internacional, la transmisión de este enfrentamiento estará a cargo de la plataforma de streaming DAZN. Para ver este evento PPV debes contar con el paquete DAZN Ultimate, cuya suscripción tiene un costo de 348 pesos mexicanos o 63,90 soles peruanos por mes.
PUEDES VER: Municipal vs Antigua: hora y canal de la final de vuelta en la Liga Nacional de Guatemala
Pronóstico de Naoya Inoue vs Alan Picasso
Así están las cuotas de las casas de apuestas para este combate.
- Betsson: gana Inoue (-), gana Picasso (11,00)
- Bet365: gana Inoue (1,03), gana Picasso (12,00)
- Doradobet: gana Inoue (1,01), gana Picasso (10,00).
Cartelera completa de Naoya Inoue vs Alan Picasso
Estos son los otros combates que amenizarán la previa de la pelea principal.
- Naoya Inoue vs David Alan Picasso, por los títulos mundiales (CMB, AMB, OMB y FIB) del peso supergallo
- Junto Nakatani vs Sebastián Hernández, peso supergallo
- Willibaldo García vs Kenshiro Teraji, por el título mundial (FIB) del peso supermosca
- Hayato Tsutsumi vs James Dickens, peso superpluma
- Taiga Imanaga vs Armando Martínez, peso superpluma
- Reito Tsutsumi vs Leobardo Quintana, peso supergallo.
Cartelera completa de The Ring V. Foto: Ring Magazine