Naoya Inoue vs Alan Picasso: hora y canal para ver la pelea por el campeonato mundial supergallo de boxeo

La última gran pelea internacional de este 2025 tendrá como protagonistas al japonés Naoya Inoue, campeón invicto de peso supergallo en las cuatro principales organizaciones de boxeo (AMB, CMB, OMB, FIB) y al mexicano Alan David Picasso, joven pugilista de 25 años que busca arrebatarle todos sus títulos al 'Monstruo'.

El nipón ostenta 27 victorias por KO de las 31 que ha logrado a lo largo de su carrera. El retador también tiene un historial interesante (31 victorias, 0 empates y una derrota, 17 KO), aunque claramente el favoritismo está con el actual monarca.

¿Cuándo pelea Naoya Inoue vs Alan Picasso?

El inédito combate entre Naoya Inoue y Alan Picasso se llevará a cabo este sábado 27 de diciembre, en el Mohammed Abdo Arena de Riyadh, Arabia Saudita.

¿A qué hora pelean Naoya Inoue vs Alan Picasso?

En México, podrás seguir la pelea a partir de las 7.00 a. m. Para otros países, consulta el horario correspondiente de acuerdo a la siguiente guía.

Costa Rica: 7.00 a. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 8.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 a. m.

Bolivia, Venezuela: 9.00 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 a. m.

España: 3.00 p. m.

¿Dónde ver Naoya Inoue vs Alan Picasso?

A nivel internacional, la transmisión de este enfrentamiento estará a cargo de la plataforma de streaming DAZN. Para ver este evento PPV debes contar con el paquete DAZN Ultimate, cuya suscripción tiene un costo de 348 pesos mexicanos o 63,90 soles peruanos por mes.

Pronóstico de Naoya Inoue vs Alan Picasso

Así están las cuotas de las casas de apuestas para este combate.

Betsson: gana Inoue (-), gana Picasso (11,00)

Bet365: gana Inoue (1,03), gana Picasso (12,00)

Doradobet: gana Inoue (1,01), gana Picasso (10,00).

Cartelera completa de Naoya Inoue vs Alan Picasso

Estos son los otros combates que amenizarán la previa de la pelea principal.

Naoya Inoue vs David Alan Picasso, por los títulos mundiales (CMB, AMB, OMB y FIB) del peso supergallo

Junto Nakatani vs Sebastián Hernández, peso supergallo

Willibaldo García vs Kenshiro Teraji, por el título mundial (FIB) del peso supermosca

Hayato Tsutsumi vs James Dickens, peso superpluma

Taiga Imanaga vs Armando Martínez, peso superpluma

Reito Tsutsumi vs Leobardo Quintana, peso supergallo.