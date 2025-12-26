HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Naoya Inoue vs Alan Picasso: hora y canal para ver la pelea por el campeonato mundial supergallo de boxeo

El campeón japonés se enfrentará a la joven promesa mexicana en Arabia Saudita. El retador buscará propinarle la primera derrota de su carrera al 'Monstruo'.

El 'Monstruo' japonés enfrentará a Alan 'Rey David' Picasso por primera vez. Foto: Naoya Inoue Team
El 'Monstruo' japonés enfrentará a Alan 'Rey David' Picasso por primera vez. Foto: Naoya Inoue Team

La última gran pelea internacional de este 2025 tendrá como protagonistas al japonés Naoya Inoue, campeón invicto de peso supergallo en las cuatro principales organizaciones de boxeo (AMB, CMB, OMB, FIB) y al mexicano Alan David Picasso, joven pugilista de 25 años que busca arrebatarle todos sus títulos al 'Monstruo'.

El nipón ostenta 27 victorias por KO de las 31 que ha logrado a lo largo de su carrera. El retador también tiene un historial interesante (31 victorias, 0 empates y una derrota, 17 KO), aunque claramente el favoritismo está con el actual monarca.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley: programación y partidos del día por la fecha 10

lr.pe

¿Cuándo pelea Naoya Inoue vs Alan Picasso?

El inédito combate entre Naoya Inoue y Alan Picasso se llevará a cabo este sábado 27 de diciembre, en el Mohammed Abdo Arena de Riyadh, Arabia Saudita.

¿A qué hora pelean Naoya Inoue vs Alan Picasso?

En México, podrás seguir la pelea a partir de las 7.00 a. m. Para otros países, consulta el horario correspondiente de acuerdo a la siguiente guía.

  • Costa Rica: 7.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 8.00 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 9.00 a. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 a. m.
  • España: 3.00 p. m.

¿Dónde ver Naoya Inoue vs Alan Picasso?

A nivel internacional, la transmisión de este enfrentamiento estará a cargo de la plataforma de streaming DAZN. Para ver este evento PPV debes contar con el paquete DAZN Ultimate, cuya suscripción tiene un costo de 348 pesos mexicanos o 63,90 soles peruanos por mes.

PUEDES VER: Municipal vs Antigua: hora y canal de la final de vuelta en la Liga Nacional de Guatemala

lr.pe

Pronóstico de Naoya Inoue vs Alan Picasso

Así están las cuotas de las casas de apuestas para este combate.

  • Betsson: gana Inoue (-), gana Picasso (11,00)
  • Bet365: gana Inoue (1,03), gana Picasso (12,00)
  • Doradobet: gana Inoue (1,01), gana Picasso (10,00).

Cartelera completa de Naoya Inoue vs Alan Picasso

Estos son los otros combates que amenizarán la previa de la pelea principal.

  • Naoya Inoue vs David Alan Picasso, por los títulos mundiales (CMB, AMB, OMB y FIB) del peso supergallo
  • Junto Nakatani vs Sebastián Hernández, peso supergallo
  • Willibaldo García vs Kenshiro Teraji, por el título mundial (FIB) del peso supermosca
  • Hayato Tsutsumi vs James Dickens, peso superpluma
  • Taiga Imanaga vs Armando Martínez, peso superpluma
  • Reito Tsutsumi vs Leobardo Quintana, peso supergallo.
Cartelera completa de The Ring V. Foto: Ring Magazine

Cartelera completa de The Ring V. Foto: Ring Magazine

Notas relacionadas
¿Por qué Cristorata no salió al segundo round contra JH de la Cruz? Streamer perdió por abandono en la Stream Fighters 4

¿Por qué Cristorata no salió al segundo round contra JH de la Cruz? Streamer perdió por abandono en la Stream Fighters 4

LEER MÁS
Cristorata vs JH de la Cruz en la Stream Fighters 4: cuándo será, dónde pelean y todos los detalles del combate

Cristorata vs JH de la Cruz en la Stream Fighters 4: cuándo será, dónde pelean y todos los detalles del combate

LEER MÁS
Peleador de box pierde el control en pleno combate y lanza una patada a su rival que lo descalificó

Peleador de box pierde el control en pleno combate y lanza una patada a su rival que lo descalificó

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gonzalo Núñez abandona el set en pleno debate tras posible fichaje de Sekou Gassama por Universitario: "No lo has visto jugar"

Gonzalo Núñez abandona el set en pleno debate tras posible fichaje de Sekou Gassama por Universitario: "No lo has visto jugar"

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026: últimas noticias en el mercado de pases del fútbol peruano hoy, viernes 26 de diciembre

Fichajes de la Liga 1 2026: últimas noticias en el mercado de pases del fútbol peruano hoy, viernes 26 de diciembre

LEER MÁS
Melgar denuncia a la FPF por falta de pagos de derechos de TV desde 2023: “Somos los únicos a los que no les pagan”

Melgar denuncia a la FPF por falta de pagos de derechos de TV desde 2023: “Somos los únicos a los que no les pagan”

LEER MÁS
Alianza Lima contra San Martin por la Liga Peruana de Vóley: fecha, hora y canal para ver el partido por la fecha 10

Alianza Lima contra San Martin por la Liga Peruana de Vóley: fecha, hora y canal para ver el partido por la fecha 10

LEER MÁS
Prensa ecuatoriana calificó a Eryc Castillo como uno de los jugadores más determinantes de Alianza Lima: "Figura del equipo"

Prensa ecuatoriana calificó a Eryc Castillo como uno de los jugadores más determinantes de Alianza Lima: "Figura del equipo"

LEER MÁS
Alianza Lima disputará Serie Río de la Plata 2026: ¿cuándo y dónde será el torneo de pretemporada?

Alianza Lima disputará Serie Río de la Plata 2026: ¿cuándo y dónde será el torneo de pretemporada?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Deportes

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Fichajes de la Liga 1 2026: últimas noticias en el mercado de pases del fútbol peruano hoy, viernes 26 de diciembre

Sport Boys sufre la baja de 2 recientes fichajes: integrantes del comando técnico dejan el club tras haber sido presentados hace 4 días

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025