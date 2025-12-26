HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Fútbol Peruano

Prensa ecuatoriana calificó a Eryc Castillo como uno de los jugadores más determinantes de Alianza Lima: "Figura del equipo"

Los medios de dicho país enaltecieron el nivel mostrado por Eryc Castillo, quien ha sido influyente en Alianza Lima gracias a su goles y asistencias a lo largo de la temporada 2025.

Eryc Castillo llegó a Alianza Lima este 2025. Foto: X
Eryc Castillo llegó a Alianza Lima este 2025. Foto: X

En medio de una fase crucial del mercado de fichajes, Alianza Lima continúa reforzando su estructura deportiva de cara a la temporada 2026, tanto en la Liga 1 como en competencias internacionales. Entre las decisiones destacadas por la dirigencia victoriana está la continuidad de uno de sus jugadores más influyentes en la última temporada: Eryc Castillo.

El ecuatoriano ha extendido su contrato con el club hasta diciembre de 2028, asegurando así su presencia en La Victoria durante tres temporadas más. Este acuerdo refleja la intención del club de mantener una base sólida y la confianza que tienen en la 'Culebra' para su proyecto deportivo.

PUEDES VER: Gonzalo Núñez abandona el set en pleno debate tras posible fichaje de Sekou Gassama por Universitario: No lo has visto jugar

lr.pe

Prensa ecuatoriana elogia a Eryc Castillo por su rendimiento en Alianza Lima

La prensa de Ecuador, en especial el medio Extra, ha puesto el foco sobre Castillo, calificándolo como un futbolista “determinante” en el esquema de Alianza. Según la cobertura internacional, el delantero ha sido fundamental por su aporte ofensivo, que se ha visto tanto en goles como en asistencias.

"Eryc Castillo cerró la temporada como una de las piezas más determinantes de Alianza Lima. Su aporte ofensivo, reflejado en goles y asistencias, consolidó al ecuatoriano como una de las figuras del equipo y lo colocó en la órbita de varios clubes interesados, pese a que el propio jugador ha manifestado su compromiso con el cuadro blanquiazul para la próxima campaña", comentaron en dicho medio.

PUEDES VER: Mr. Peet revela el jugador que Pablo Guede ha solicitado y quiere sí o sí en Alianza Lima: Lo está pidiendo

lr.pe

Eryc Castillo no descarta regresar a Barcelona de Ecuador

En diálogo con 'El Canal del Fútbol', Eryc Castillo expresó su felicidad por quedarse tres años más en Alianza Lima. Sin embargo, no le cerró las puertas a un posible regreso al Barcelona de Ecuador en un futuro próximo.

“Mi responsabilidad es Alianza Lima, estoy concentrado en eso y si en algún momento se da regresar al balompié ecuatoriano, bienvenido sea. Fue un año muy productivo en lo personal. Se pudo renovar por un tiempo largo (tres años más) para comenzar un 2026 con pie derecho (...) La posibilidad de volver a Barcelona SC en algún momento siempre está, solo hay que coordinarlo", declaró.

Notas relacionadas
Mr. Peet revela el jugador que Pablo Guede ha solicitado y quiere sí o sí en Alianza Lima: "Lo está pidiendo"

Mr. Peet revela el jugador que Pablo Guede ha solicitado y quiere sí o sí en Alianza Lima: "Lo está pidiendo"

LEER MÁS
Alianza Lima disputará Serie Río de la Plata 2026: ¿cuándo y dónde será el torneo de pretemporada?

Alianza Lima disputará Serie Río de la Plata 2026: ¿cuándo y dónde será el torneo de pretemporada?

LEER MÁS
Alianza Lima contra San Martin por la Liga Peruana de Vóley: fecha, hora y canal para ver el partido por la fecha 10

Alianza Lima contra San Martin por la Liga Peruana de Vóley: fecha, hora y canal para ver el partido por la fecha 10

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr. Peet revela el jugador que Pablo Guede ha solicitado y quiere sí o sí en Alianza Lima: "Lo está pidiendo"

Mr. Peet revela el jugador que Pablo Guede ha solicitado y quiere sí o sí en Alianza Lima: "Lo está pidiendo"

LEER MÁS
Melgar denuncia a la FPF de no pagarle por los derechos de TV desde hace 2 años: "Somos los únicos a los que no les paga"

Melgar denuncia a la FPF de no pagarle por los derechos de TV desde hace 2 años: "Somos los únicos a los que no les paga"

LEER MÁS
Prensa ecuatoriana revela cuál es el "gran pecado" de Javier Rabanal, nuevo DT de Universitario: "Eso a veces cae mal"

Prensa ecuatoriana revela cuál es el "gran pecado" de Javier Rabanal, nuevo DT de Universitario: "Eso a veces cae mal"

LEER MÁS
Fichajes Sporting Cristal 2026: altas, bajas y rumores en el club rimense para la próxima temporada

Fichajes Sporting Cristal 2026: altas, bajas y rumores en el club rimense para la próxima temporada

LEER MÁS
Jefferson Farfán bromeó a André Carrillo tras lograr su título 17 e igualar su récord: "Valen las copas de Arabia Saudita"

Jefferson Farfán bromeó a André Carrillo tras lograr su título 17 e igualar su récord: "Valen las copas de Arabia Saudita"

LEER MÁS
Michael Hoyos no declaró tras su último partido con Independiente del Valle, pero descartó su fichaje por Universitario: "No voy a Perú"

Michael Hoyos no declaró tras su último partido con Independiente del Valle, pero descartó su fichaje por Universitario: "No voy a Perú"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

Tráfico en Lima hoy EN VIVO: reporte de accidentes, calles congestionadas y estado del tránsito vehicular a pocas horas de Navidad

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

Fútbol Peruano

Franco Velazco responde fuerte a Jorge Fossati por revelar presunto incumplimiento de pago de Universitario: "Se expone ante los hinchas"

Prensa ecuatoriana revela cuál es el "gran pecado" de Javier Rabanal, nuevo DT de Universitario: "Eso a veces cae mal"

Alianza Lima pone la mira en Javier Méndez: uruguayo que fue campeón con Peñarol podría ser competencia de Carlos Zambrano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025