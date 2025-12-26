En medio de una fase crucial del mercado de fichajes, Alianza Lima continúa reforzando su estructura deportiva de cara a la temporada 2026, tanto en la Liga 1 como en competencias internacionales. Entre las decisiones destacadas por la dirigencia victoriana está la continuidad de uno de sus jugadores más influyentes en la última temporada: Eryc Castillo.

El ecuatoriano ha extendido su contrato con el club hasta diciembre de 2028, asegurando así su presencia en La Victoria durante tres temporadas más. Este acuerdo refleja la intención del club de mantener una base sólida y la confianza que tienen en la 'Culebra' para su proyecto deportivo.

Prensa ecuatoriana elogia a Eryc Castillo por su rendimiento en Alianza Lima

La prensa de Ecuador, en especial el medio Extra, ha puesto el foco sobre Castillo, calificándolo como un futbolista “determinante” en el esquema de Alianza. Según la cobertura internacional, el delantero ha sido fundamental por su aporte ofensivo, que se ha visto tanto en goles como en asistencias.

"Eryc Castillo cerró la temporada como una de las piezas más determinantes de Alianza Lima. Su aporte ofensivo, reflejado en goles y asistencias, consolidó al ecuatoriano como una de las figuras del equipo y lo colocó en la órbita de varios clubes interesados, pese a que el propio jugador ha manifestado su compromiso con el cuadro blanquiazul para la próxima campaña", comentaron en dicho medio.

Eryc Castillo no descarta regresar a Barcelona de Ecuador

En diálogo con 'El Canal del Fútbol', Eryc Castillo expresó su felicidad por quedarse tres años más en Alianza Lima. Sin embargo, no le cerró las puertas a un posible regreso al Barcelona de Ecuador en un futuro próximo.

“Mi responsabilidad es Alianza Lima, estoy concentrado en eso y si en algún momento se da regresar al balompié ecuatoriano, bienvenido sea. Fue un año muy productivo en lo personal. Se pudo renovar por un tiempo largo (tres años más) para comenzar un 2026 con pie derecho (...) La posibilidad de volver a Barcelona SC en algún momento siempre está, solo hay que coordinarlo", declaró.