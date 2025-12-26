La fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, última que se tiene previsto disputar este año, se jugará entre el sábado 27 y domingo 28 de diciembre. Esta nueva jornada tendrá como su partido más atractivo el cruce entre Alianza Lima y San Martín, los dos clubes que ocupan el primer y segundo lugar en la tabla de posiciones.

Las íntimas se consolidaron como las únicas punteras del certamen al vencer a Universitario en la fecha previa. En el caso de las cremas, se mantienen terceras pese a la derrota y ahora buscarán volver a la senda del triunfo ante Regatas.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Pese a la polémica en el triunfo de Alianza sobre la 'U', aún no hay un pronunciamiento oficial de parte de la organización de la LPV. Las íntimas siguen siendo las únicas líderes de la tabla.

Así va la clasificación de la primera etapa del torneo. Foto: Liga Peruana de Vóley

Programación de la Liga Peruana de Vóley: partidos de la fecha 10

Esta es la programación completa para la jornada 10 de la primera etapa en la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

Sábado 27 de diciembre

Deportivo Soan vs Kazoku No Perú

Hora: 2.45 p. m.

Atlético Atenea vs Olva Latino

Hora: 5.00 p. m.

Alianza Lima vs San Martín

Hora: 7.00 p. m.

Domingo 28 de diciembre

Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Wanka

Hora: 12.30 p. m.

Rebaza Acosta vs Géminis

Hora: 3.15 p. m.

Universitario vs Regatas

Hora: 5.00 p. m.

Programación de la fecha 10 del torneo. Foto: Liga Peruana de Vóley

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

La transmisión de la Liga Peruana de Vóley está a cargo de Latina (canal 2) en la señal abierta, desde su aplicación o a través de su web. También puedes ver todos los partidos en la página web de la Federación Peruana de Vóley (FPV) o en la cuenta de Facebook oficial de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

Entradas para la Liga Peruana de Vóley

Las entradas para asistir al Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador, están a la venta en la página web Joinnus. Un mismo boleto es válido para los tres partidos del día.