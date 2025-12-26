HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley: programación y partidos del día por la fecha 10

Tras la victoria sobre Universitario en la jornada previa, Alianza Lima se mantiene primero como único equipo invicto en el torneo. Su escolta San Martín será su próximo rival.

Alianza Lima, San Martín y Universitario ocupan los tres primeros puestos. Foto: composición de LR/Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima, San Martín y Universitario ocupan los tres primeros puestos. Foto: composición de LR/Liga Peruana de Vóley

La fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, última que se tiene previsto disputar este año, se jugará entre el sábado 27 y domingo 28 de diciembre. Esta nueva jornada tendrá como su partido más atractivo el cruce entre Alianza Lima y San Martín, los dos clubes que ocupan el primer y segundo lugar en la tabla de posiciones.

Las íntimas se consolidaron como las únicas punteras del certamen al vencer a Universitario en la fecha previa. En el caso de las cremas, se mantienen terceras pese a la derrota y ahora buscarán volver a la senda del triunfo ante Regatas.

PUEDES VER: Gonzalo Núñez abandona el set en pleno debate tras posible fichaje de Sekou Gassama por la 'U': 'No lo has visto jugar'

lr.pe

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Pese a la polémica en el triunfo de Alianza sobre la 'U', aún no hay un pronunciamiento oficial de parte de la organización de la LPV. Las íntimas siguen siendo las únicas líderes de la tabla.

Así va la clasificación de la primera etapa del torneo. Foto: Liga Peruana de Vóley

Así va la clasificación de la primera etapa del torneo. Foto: Liga Peruana de Vóley

Programación de la Liga Peruana de Vóley: partidos de la fecha 10

Esta es la programación completa para la jornada 10 de la primera etapa en la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

Sábado 27 de diciembre

  • Deportivo Soan vs Kazoku No Perú
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Atlético Atenea vs Olva Latino
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Alianza Lima vs San Martín
  • Hora: 7.00 p. m.

Domingo 28 de diciembre

  • Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Wanka
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Rebaza Acosta vs Géminis
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Universitario vs Regatas
  • Hora: 5.00 p. m.
Programación de la fecha 10 del torneo. Foto: Liga Peruana de Vóley

Programación de la fecha 10 del torneo. Foto: Liga Peruana de Vóley

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Manchester United vs Newcastle por el Boxing Day de la Premier League?

lr.pe

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

La transmisión de la Liga Peruana de Vóley está a cargo de Latina (canal 2) en la señal abierta, desde su aplicación o a través de su web. También puedes ver todos los partidos en la página web de la Federación Peruana de Vóley (FPV) o en la cuenta de Facebook oficial de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

Entradas para la Liga Peruana de Vóley

Las entradas para asistir al Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador, están a la venta en la página web Joinnus. Un mismo boleto es válido para los tres partidos del día.

  • General: 20 soles
  • Norte: 25 soles
  • Sur: 25 soles
  • Oriente: 35 soles
  • Occidente: 45 soles.
Notas relacionadas
Alianza Lima contra San Martin por la Liga Peruana de Vóley: fecha, hora y canal para ver el partido por la fecha 10

Alianza Lima contra San Martin por la Liga Peruana de Vóley: fecha, hora y canal para ver el partido por la fecha 10

LEER MÁS
Cenaida Uribe arremete contra el árbitro tras la polémica de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: "No aplicó el reglamento"

Cenaida Uribe arremete contra el árbitro tras la polémica de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: "No aplicó el reglamento"

LEER MÁS
Alianza Lima recibiría nueva sanción en la Liga Peruana de Vóley 2025 por mandar a declarar a su DT Facundo Morando

Alianza Lima recibiría nueva sanción en la Liga Peruana de Vóley 2025 por mandar a declarar a su DT Facundo Morando

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gonzalo Núñez abandona el set en pleno debate tras posible fichaje de Sekou Gassama por Universitario: "No lo has visto jugar"

Gonzalo Núñez abandona el set en pleno debate tras posible fichaje de Sekou Gassama por Universitario: "No lo has visto jugar"

LEER MÁS
Kevin Serna dispara su valor de mercado tras debutar con Colombia: la nueva cotización del exjugador de Alianza Lima

Kevin Serna dispara su valor de mercado tras debutar con Colombia: la nueva cotización del exjugador de Alianza Lima

LEER MÁS
Desde Uruguay descartan a Hernán Barcos como fichaje para el 2026: "Un equipo peruano le ofreció un salario imposible de igualar"

Desde Uruguay descartan a Hernán Barcos como fichaje para el 2026: "Un equipo peruano le ofreció un salario imposible de igualar"

LEER MÁS
Prensa ecuatoriana calificó a Eryc Castillo como uno de los jugadores más determinantes de Alianza Lima: "Figura del equipo"

Prensa ecuatoriana calificó a Eryc Castillo como uno de los jugadores más determinantes de Alianza Lima: "Figura del equipo"

LEER MÁS
Alianza Lima contra San Martin por la Liga Peruana de Vóley: fecha, hora y canal para ver el partido por la fecha 10

Alianza Lima contra San Martin por la Liga Peruana de Vóley: fecha, hora y canal para ver el partido por la fecha 10

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por Navidad: así funcionarán este 24 y 25 de diciembre

Deportes

Federico Guirotti a un paso de Alianza Lima: el delantero argentino llegó a un acuerdo con los blanquiazules

Caín Fara y su emotivo mensaje al ser presentado como el flamante fichaje de Universitario: "Soy consciente de lo gigante que es"

Luis Ramos y su promesa al ser anunciado como el flamante fichaje de Alianza Lima: "Estoy aquí para darles el título 2026"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025