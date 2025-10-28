La selección peruana podría disputar otro amistoso, aparte de los programados para noviembre con Rusia y Chile, antes de que finalice el 2025. El rival elegido es nada más y nada menos que el Barcelona de España, que tiene a figuras como Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski. Según se conoció en las últimas horas, la Bicolor y el conjunto azulgrana se encuentran ultimando detalles para cerrar el acuerdo y programar el encuentro, el cual se jugaría en el último tramo de diciembre.

De acuerdo al medio Mundo Deportivo, que cubre toda la información del Barcelona, el amistoso se disputará después del encuentro liguero que tendrán los culés ante el Villarreal (21 de diciembre de 2025). Asimismo, informaron que la oferta económica recibida por el Barça ronda entre 7 y 8 millones de euros, por lo que es una "cantidad difícilmente rechazable".

La selección peruana jugaría un amistoso con Barcelona en diciembre del 2025

"La propuesta económica es irrechazable y más después de que el club azulgrana haya visto cómo se le caía el partido de Miami contra el Villarreal, por el que según sus previsiones podría haber ingresado unos 6 millones de euros", se lee en una nota publicada en su portal.

El mencionado medio informó, además, que ya ha habido una comunicación formal por parte de Joan Laporta, presidente del club, a los capitanes del equipo y al entrenador Hansi Flick sobre la voluntad de aceptar la propuesta.

"El presidente Laporta se citó ayer con los capitanes del equipo, con Hansi Flick y con Deco en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y, aparte de darles ánimos por la derrota del Clásico, les informó de la oferta que tenía el club para jugar en Perú y de que la voluntad del club es aceptarla por la inyección económica que supone para la entidad", escribieron.

Con el fin de sellar el trato, el Barcelona también se ha puesto en contacto con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para precisar cuál es la fecha límite en la que los jugadores pueden desempeñar sus labores, conforme a lo establecido en el convenio respecto al periodo de vacaciones navideñas.