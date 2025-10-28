HOYSuscripcion LR Focus

Desde España aseguran que Perú está cerca de cerrar amistoso con el Barcelona por millonario monto: "Irrechazable"

El medio Mundo Deportivo de España reveló detalles de lo que viene siendo la negociación para concretar el partido entre la selección peruana y el Barcelona, de Lamine Yamal, antes de fin de año.

Perú y Barcelona jugarían después del 21 de diciembre. Foto: composición LR/AFP

La selección peruana podría disputar otro amistoso, aparte de los programados para noviembre con Rusia y Chile, antes de que finalice el 2025. El rival elegido es nada más y nada menos que el Barcelona de España, que tiene a figuras como Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski. Según se conoció en las últimas horas, la Bicolor y el conjunto azulgrana se encuentran ultimando detalles para cerrar el acuerdo y programar el encuentro, el cual se jugaría en el último tramo de diciembre.

De acuerdo al medio Mundo Deportivo, que cubre toda la información del Barcelona, el amistoso se disputará después del encuentro liguero que tendrán los culés ante el Villarreal (21 de diciembre de 2025). Asimismo, informaron que la oferta económica recibida por el Barça ronda entre 7 y 8 millones de euros, por lo que es una "cantidad difícilmente rechazable".

PUEDES VER: ¿Indirecta a Raúl Ruidíaz? Edison Flores y su mensaje tras tricampeonato: 'Si me buscan, acepto, no rechazo ah'

La selección peruana jugaría un amistoso con Barcelona en diciembre del 2025

"La propuesta económica es irrechazable y más después de que el club azulgrana haya visto cómo se le caía el partido de Miami contra el Villarreal, por el que según sus previsiones podría haber ingresado unos 6 millones de euros", se lee en una nota publicada en su portal.

El mencionado medio informó, además, que ya ha habido una comunicación formal por parte de Joan Laporta, presidente del club, a los capitanes del equipo y al entrenador Hansi Flick sobre la voluntad de aceptar la propuesta.

"El presidente Laporta se citó ayer con los capitanes del equipo, con Hansi Flick y con Deco en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y, aparte de darles ánimos por la derrota del Clásico, les informó de la oferta que tenía el club para jugar en Perú y de que la voluntad del club es aceptarla por la inyección económica que supone para la entidad", escribieron.

PUEDES VER: Revelan que Universitario quiere a Diego Romero de vuelta y Sebastián Britos podría irse a otro club peruano: 'No ha cerrado las puertas'

Con el fin de sellar el trato, el Barcelona también se ha puesto en contacto con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para precisar cuál es la fecha límite en la que los jugadores pueden desempeñar sus labores, conforme a lo establecido en el convenio respecto al periodo de vacaciones navideñas.

