Barcelona vs Elche EN VIVO HOY: alineaciones, hora y canal de TV para ver el partido de LaLiga
Luego de perder el clásico contra Real Madrid, el equipo de Lamine Yamal y compañía necesita un triunfo con urgencia. Sigue la transmisión del Barcelona vs Elche por internet.
Barcelona vs Elche en vivo hoy | El duelo entre los blaugranas y franjiverdes se jugará este domingo 2 de noviembre por la fecha 11 de LaLiga de España. El Estadio Olímpico de Montjuic será testigo de este compromiso que empezará desde las 12.30 pm. La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.
Horarios del Barcelona vs Elche por LaLiga
En suelo peruano, el choque entre Barcelona vs Elche por la fecha 11 de LaLiga empezará a las 12.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.
- México: 11.30 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 12.30 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 1.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 2.30 p. m.
- España: 7.30 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Elche hoy?
La transmisión del Barcelona vs Elche por la liga española estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con suscripción previa.
- Argentina: ESPN, Disney Plus
- Colombia: ESPN, Disney Plus
- Venezuela: ESPN, Disney Plus
- Ecuador: ESPN, Disney Plus
- Perú: ESPN, Disney Plus
- Paraguay: ESPN, Disney Plus
- Bolivia: ESPN, Disney Plus
- Chile: ESPN y Disney Plus
- Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV+
- Estados Unidos: ESPN Deportes, fuboTV
- España: Movistar+, LaLiga TV, DAZN
¿Cómo ver Barcelona vs Elche por internet gratis?
Si deseas ver Barcelona vs Elche online gratis, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.
Alineaciones de Barcelona vs Elche: posibles formaciones
- FC Barcelona: Szczęsny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; Casadó, De Jong, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.
- Elche: Iñaki Peña; Álvaro Núñez, Víctor Chust, Affengruber, Bigas, Valera; Febas, Aguado, Mendoza; Rafa Mir y Álvaro Rodríguez.
Pronóstico de Barcelona vs Elche: cuotas
Las apuestas del Barcelona vs Elche le otorgan una ventaja al club blaugrana, que jugará de local en el Estadio Olímpico de Montjuic.
- Betsson: Barcelona (1.26), empate (5.90), Elche (12.50)
- Betano: Barcelona (1.24), empate (6.00), Elche (13.00)
- bet365: Barcelona (1.25), empate (6.50), Elche (11.00)
- 1XBet: Barcelona (1.27), empate (6.40), Elche (13.90)
- Coolbet: Barcelona (1.26), empate (6.30), Elche (13.00)
- Doradobet: Barcelona (1.23), empate (7.00), Elche (11.00).