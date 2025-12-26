Para una institución acostumbrada a estar en la máxima categoría, es una obligación mantenerse en ese lugar todos los años. La Universidad César Vallejo descendió en el 2024 y este año necesitaba reintegrarse. A pesar de la inversión y la incorporación de varios futbolistas de experiencia, no consiguieron el objetivo de ascender a la Liga 1.

Ante el fracaso de esta temporada, la solución del equipo trujillano fue la de no contar con varios jugadores para la próxima temporada, por lo que, anunció la salida de 17 futbolistas del plantel. "Se cierra una etapa y sólo queda agradecer el profesionalismo y la entrega durante el tiempo que defendieron nuestros colores. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos", indicó la UCV a través de su cuenta de X.

César Vallejo anuncia la salida de 17 jugadores del plantel

Tras no conseguir el ascenso, la institución 'poeta' tomó una medida poco común en los equipos de fútbol. La César Vallejo optó por anunciar la salida de 17 jugadores de su plantel. Esto podría parecer algo excesivo para el club, pero lo más probable, es que esté buscando una reestructuración total para sumar nuevas figuras al equipo.

Entre los más futbolistas más conocidos, que no continuarán en el plantel, están: Joao Villamarín, Adrián Ascues, Alexander Succar, Danilo Carando, Pedro Requena, entre otros. Si bien, los mencionados cuentan con una vasta experiencia en primera división, tendrán un rumbo diferente para la próxima temporada.

¿Cuál es el objetivo de la César Vallejo en la temporada 2026?

El equipo 'poeta' participará nuevamente en la Liga 2 y, tras no haber conseguido el ascenso este año, está en el deber de lograr el ascenso a la máxima categoría para la próxima temporada. Recordemos que este año, la UCV se quedó sin opciones de ascender, tras caer ante Moquegua por los playoffs de la Liga 2. El equipo dirigido por José 'Chemo' del Solar, cayó por un marcador global de 4-2 y dejó pasar la última chance para ganarse el boleto a la Liga 1 2026. Como consecuencia, Moquegua ascendió y jugará la Liga 1 2026.