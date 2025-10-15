HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Asistente de Nürnberg se rinde ante Fabio Gruber, futuro jugador de Perú, y resalta sus dotes: "Es muy inteligente, hoy es nuestro capitán"

Javier Pinola, asistente de FC Nürnberg de la Bundesliga 2, llenó de elogios al fututo jugador de la selección peruana, quien ya ha tenido contacto con la FPF.

Fabio Gruber tiene madre peruana. Foto: composición LR
Fabio Gruber tiene madre peruana. Foto: composición LR

Fabio Gruber puede ser una de las grandes novedades en la convocatoria de la selección peruana para la siguiente fecha doble de noviembre. El defensor peruano-alemán viene destacando en FC Nürnberg de la segunda división de Alemania y, según contó en una entrevista reciente, se reunirá pronto con la FPF para concretar su llegada a la Bicolor, donde tiene deseos de jugar. Javier Pinola, asistente del equipo que dirige Miroslav Klose, ha brindado sus impresiones sobre el futbolista de 23 años.

El exjugador elogió al defensor central asegurando que es un futbolista inteligente y con mucha personalidad. Asimismo, contó que actualmente porta la cinta de capitán al ganarle el puesto a su compañero de equipo.

lr.pe

Asistente de FC Nürnberg elogió a Fabio Gruber: "Es un chico con mucho carácter"

"Para nosotros es un grandísimo jugador, por eso lo trajimos. Es joven. Como persona, es un chico con mucha personalidad y carácter, muy inteligente, no en vano ha sido capitán enla tercera división. Hoy, era el vicecapitán y producto a que el capitán, de su misma posición, no está jugando, le ha ganado el puesto. Hoy es nuestro capitán. Eso habla de lo que él representa para el grupo, para nosotros", dijo Pinola sobre el nacido en Augsburgo en una entrevista para el programa 'Mano a Mano'.

Sobre sus dotes dentro del campo, el asistente argentino señaló que Gruber es un talento que puede desenvolverse por ambas bandas del terreno de juego y que sabe cómo posicionarse para encontrar espacios. Además, reconoció que una de sus virtudes es el juego aérero y que a la hora de asumir responsabilidades lo hace con mucha capacidad, pese a tener solo tener 23 años.

Puede jugar por derecha, izquierda, tiene un gran juego aéreo, es muy técnico y muy inteligente para reconocer los espacios en dónde jugar. Cuando hay que ser duro y agresivo sin la posesión, lo es. A pesar de su corta edad, asume responsabilidades de lo que hace y cómo manejar el grupo. Tiene unas condiciones tremendas para seguir creciendo. Si lo convocan en Perú, le hará muy bien a la selección, porque tiene experiencia europera, es un gran proyecto", detalló.

lr.pe

Fabio Gruber se pronunció sobre posible convocatoria en Perú

En una entrevista para Bild, el central de Nürnberg de la Bundesliga 2 contó que dentro de poco se reunirá con la Federación para definir su llamado a la Blanquirroja. "También leí los informes sobre la selección peruana. Aunque me sorprendió un poco, porque no había tenido contacto con la asociación en ese momento. Pero, hemos estado en contacto desde el fin de semana pasado. Se supone que nos reuniremos pronto", sostuvo.

