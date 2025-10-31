Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano
Este viernes se inicia la antepenúltima jornada de la Liga 1 con el partido Alianza Lima vs Melgar en Matute. Para el Dominó, podría ser su último cotejo del año.
El Torneo Clausura de la Liga 1 2025 ya tiene a Universitario como flamante campeón, pero la acción continúa para el resto de equipos. Este viernes 31 de octubre arranca la fecha 17 con el partido entre Alianza Lima y Melgar de Arequipa, duelo clave para los íntimos en su objetivo de terminar segundos de la tabla acumulada y para el Dominó en su pelea por ocupar el cuarto lugar general.
Otro club que está en la lucha por los playoffs de clasificación a Copa Libertadores es Cusco FC, que visita a un Alianza Universidad que necesita ganar para no descender. Sporting Cristal también se aferra a la chance de ser el cuarto en el acumulado, pero le espera un duro cruce ante Comerciantes Unidos, en Cutervo, donde el local buscará ganar para seguir fuera de zona de descenso.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|39
|15
|12
|3
|0
|28
|10
|+18
|2
|Cusco FC
|29
|14
|9
|2
|3
|22
|12
|+10
|3
|Alianza Lima
|24
|14
|7
|3
|4
|23
|16
|+7
|4
|FBC Melgar
|24
|16
|6
|6
|4
|22
|15
|+7
|5
|Sporting Cristal
|22
|14
|6
|4
|4
|21
|10
|+11
|6
|Comerciantes Unidos
|22
|14
|6
|4
|4
|16
|17
|-1
|7
|Cienciano
|21
|14
|6
|3
|5
|20
|17
|+3
|8
|ADT
|21
|14
|6
|3
|5
|18
|19
|-1
|9
|Deportivo Garcilaso
|21
|14
|5
|6
|4
|19
|21
|-2
|10
|Los Chankas
|21
|13
|7
|0
|6
|16
|24
|-8
|11
|Alianza Atlético
|16
|14
|4
|4
|6
|11
|10
|+1
|12
|Sport Huancayo
|15
|15
|4
|3
|8
|24
|26
|-2
|13
|Atlético Grau
|15
|14
|4
|3
|7
|16
|18
|-2
|14
|Sport Boys
|15
|14
|4
|3
|7
|12
|19
|-7
|15
|Ayacucho FC
|14
|14
|4
|2
|8
|15
|23
|-8
|16
|Alianza Universidad
|13
|14
|4
|1
|9
|17
|29
|-12
|17
|UTC
|12
|14
|3
|3
|8
|14
|20
|-6
|18
|Juan Pablo II
|11
|14
|2
|5
|7
|9
|17
|-8
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Programación del Torneo Clausura 2025, fecha 17
Así se jugará esta jornada del Torneo Clausura 2025. Universitario y Sport Huancayo tienen descanso esta semana.
Viernes 31 de octubre
- Alianza Lima vs Melgar | 8.00 p. m. | estadio Alejandro Villanueva
Sábado 1 de noviembre
- Los Chankas vs Ayacucho FC | 1.00 p. m. | estadio Los Chankas
- Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal | 3.15 p. m. | Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra
- Deportivo Garcilaso vs ADT | 6.00 p. m. | estadio Inca Garcilaso de la Vega
Domingo 2 de noviembre
- Alianza Universidad vs Cusco FC | 1.00 p. m. | estadio Heraclio Tapia
- Atlético Grau vs Alianza Atlético | 3.30 p. m. | estadio Campeones del 36
- Cienciano vs Juan Pablo II | 6.00 p. m. | estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Sport Boys vs UTC | 6.00 p. m. | estadio Miguel Grau del Callao.
¿En qué canales ver el Torneo Clausura 2025?
Todos los partidos de esta fecha 17 del Clausura se podrán ver a través de L1 Max, excepto el Boys vs UTC, que irá por GOLPERU. Además, el Garcilaso vs ADT también será transmitido por Nativa y el canal oficial en YouTube de L1 Max gratis.