Deportes

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Este viernes se inicia la antepenúltima jornada de la Liga 1 con el partido Alianza Lima vs Melgar en Matute. Para el Dominó, podría ser su último cotejo del año.

Los rimenses buscan sumarse a los victorianos y cusqueños en los playoffs a Copa Libertadores. Foto: composición de LR Alianza Lima/Cusco FC/Sporting Cristal
Los rimenses buscan sumarse a los victorianos y cusqueños en los playoffs a Copa Libertadores. Foto: composición de LR Alianza Lima/Cusco FC/Sporting Cristal

El Torneo Clausura de la Liga 1 2025 ya tiene a Universitario como flamante campeón, pero la acción continúa para el resto de equipos. Este viernes 31 de octubre arranca la fecha 17 con el partido entre Alianza Lima y Melgar de Arequipa, duelo clave para los íntimos en su objetivo de terminar segundos de la tabla acumulada y para el Dominó en su pelea por ocupar el cuarto lugar general.

Otro club que está en la lucha por los playoffs de clasificación a Copa Libertadores es Cusco FC, que visita a un Alianza Universidad que necesita ganar para no descender. Sporting Cristal también se aferra a la chance de ser el cuarto en el acumulado, pero le espera un duro cruce ante Comerciantes Unidos, en Cutervo, donde el local buscará ganar para seguir fuera de zona de descenso.

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario391512302810+18
2Cusco FC29149232212+10
3Alianza Lima24147342316+7
4FBC Melgar24166642215+7
5Sporting Cristal22146442110+11
6Comerciantes Unidos22146441617-1
7Cienciano21146352017+3
8ADT21146351819-1
9Deportivo Garcilaso21145641921-2
10Los Chankas21137061624-8
11Alianza Atlético16144461110+1
12Sport Huancayo15154382426-2
13Atlético Grau15144371618-2
14Sport Boys15144371219-7
15Ayacucho FC14144281523-8
16Alianza Universidad13144191729-12
17UTC12143381420-6
18Juan Pablo II1114257917-8
19Deportivo Binacional00000000

Programación del Torneo Clausura 2025, fecha 17

Así se jugará esta jornada del Torneo Clausura 2025. Universitario y Sport Huancayo tienen descanso esta semana.

Viernes 31 de octubre

  • Alianza Lima vs Melgar | 8.00 p. m. | estadio Alejandro Villanueva

Sábado 1 de noviembre

  • Los Chankas vs Ayacucho FC | 1.00 p. m. | estadio Los Chankas
  • Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal | 3.15 p. m. | Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra
  • Deportivo Garcilaso vs ADT | 6.00 p. m. | estadio Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 2 de noviembre

  • Alianza Universidad vs Cusco FC | 1.00 p. m. | estadio Heraclio Tapia
  • Atlético Grau vs Alianza Atlético | 3.30 p. m. | estadio Campeones del 36
  • Cienciano vs Juan Pablo II | 6.00 p. m. | estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Sport Boys vs UTC | 6.00 p. m. | estadio Miguel Grau del Callao.

¿En qué canales ver el Torneo Clausura 2025?

Todos los partidos de esta fecha 17 del Clausura se podrán ver a través de L1 Max, excepto el Boys vs UTC, que irá por GOLPERU. Además, el Garcilaso vs ADT también será transmitido por Nativa y el canal oficial en YouTube de L1 Max gratis.

