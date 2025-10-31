Los rimenses buscan sumarse a los victorianos y cusqueños en los playoffs a Copa Libertadores. Foto: composición de LR Alianza Lima/Cusco FC/Sporting Cristal

El Torneo Clausura de la Liga 1 2025 ya tiene a Universitario como flamante campeón, pero la acción continúa para el resto de equipos. Este viernes 31 de octubre arranca la fecha 17 con el partido entre Alianza Lima y Melgar de Arequipa, duelo clave para los íntimos en su objetivo de terminar segundos de la tabla acumulada y para el Dominó en su pelea por ocupar el cuarto lugar general.

Otro club que está en la lucha por los playoffs de clasificación a Copa Libertadores es Cusco FC, que visita a un Alianza Universidad que necesita ganar para no descender. Sporting Cristal también se aferra a la chance de ser el cuarto en el acumulado, pero le espera un duro cruce ante Comerciantes Unidos, en Cutervo, donde el local buscará ganar para seguir fuera de zona de descenso.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. 1 Universitario 39 15 12 3 0 28 10 +18 2 Cusco FC 29 14 9 2 3 22 12 +10 3 Alianza Lima 24 14 7 3 4 23 16 +7 4 FBC Melgar 24 16 6 6 4 22 15 +7 5 Sporting Cristal 22 14 6 4 4 21 10 +11 6 Comerciantes Unidos 22 14 6 4 4 16 17 -1 7 Cienciano 21 14 6 3 5 20 17 +3 8 ADT 21 14 6 3 5 18 19 -1 9 Deportivo Garcilaso 21 14 5 6 4 19 21 -2 10 Los Chankas 21 13 7 0 6 16 24 -8 11 Alianza Atlético 16 14 4 4 6 11 10 +1 12 Sport Huancayo 15 15 4 3 8 24 26 -2 13 Atlético Grau 15 14 4 3 7 16 18 -2 14 Sport Boys 15 14 4 3 7 12 19 -7 15 Ayacucho FC 14 14 4 2 8 15 23 -8 16 Alianza Universidad 13 14 4 1 9 17 29 -12 17 UTC 12 14 3 3 8 14 20 -6 18 Juan Pablo II 11 14 2 5 7 9 17 -8 19 Deportivo Binacional 0 0 0 0 0 0 0 0

Programación del Torneo Clausura 2025, fecha 17

Así se jugará esta jornada del Torneo Clausura 2025. Universitario y Sport Huancayo tienen descanso esta semana.

Viernes 31 de octubre

Alianza Lima vs Melgar | 8.00 p. m. | estadio Alejandro Villanueva

Sábado 1 de noviembre

Los Chankas vs Ayacucho FC | 1.00 p. m. | estadio Los Chankas

Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal | 3.15 p. m. | Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra

Deportivo Garcilaso vs ADT | 6.00 p. m. | estadio Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 2 de noviembre

Alianza Universidad vs Cusco FC | 1.00 p. m. | estadio Heraclio Tapia

Atlético Grau vs Alianza Atlético | 3.30 p. m. | estadio Campeones del 36

Cienciano vs Juan Pablo II | 6.00 p. m. | estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sport Boys vs UTC | 6.00 p. m. | estadio Miguel Grau del Callao.

¿En qué canales ver el Torneo Clausura 2025?

Todos los partidos de esta fecha 17 del Clausura se podrán ver a través de L1 Max, excepto el Boys vs UTC, que irá por GOLPERU. Además, el Garcilaso vs ADT también será transmitido por Nativa y el canal oficial en YouTube de L1 Max gratis.