Universitario recibirá exuberante monto económico tras conseguir el tricampeonato de la Liga 1
Con su consagración en la Liga 1, Universitario no solo ha escrito un nuevo capítulo en su historia, sino que además asegura para esta temporada un ingreso económico significativo que fortalecerá al club de cara al futuro.
Con la consagración de Universitario de Deportes como tricampeón del fútbol peruano, el club ha asegurado un importante premio económico que beneficiará su futuro inmediato. El equipo crema no solo se lleva el trofeo, sino también una suma considerable que le permitirá afrontar deudas y reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Además, con su clasificación a la Copa Libertadores 2026, Universitario se posiciona nuevamente en el mapa del fútbol sudamericano.
Organismos como el Consorcio Fútbol Perú (CFP) y la Conmebol premiarán al club por su sobresaliente desempeño en la Liga 1, lo que constituye un importante respiro económico para la institución.
¿Cuánto es el premio económico que recibirá Universitario por el tricampeonato?
Por ahora, Universitario de Deportes recibirá un total de 3,95 millones de dólares tras su triunfo en la Liga 1. Esta cifra contempla 350 mil dólares otorgados por el CFP al campeón de la temporada, así como 600 mil dólares que Conmebol entrega a los clubes que participan en la Copa Libertadores. Alcanzar la fase de grupos de la Libertadores añade un ingreso extra de 3 millones de dólares, y por cada partido ganado en esta instancia, el club sumará 330 mil dólares más, lo que podría aumentar significativamente sus ingresos durante el torneo continental.
¿Cuándo juega Universitario en el Torneo Clausura?
Tras ser campeón de la Liga 1, los cremas deberán enfrentarse a Deportivo Garcilaso este viernes 7 de noviembre, en el Estadio Monumental de Ate. El encuentro se podrá seguir desde las 9.00 p.m. (hora peruana) y es correspondiente por la jornada 18.