Tabla de posiciones de la Liga 1: acumulado, programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025
Alianza Lima y Melgar jugarán un 'final' en Matute con miras a su clasificación a los playoffs de la Liga 1. Revisa cómo van los equipos que buscan jugar torneos internacionales o evitar el descenso.
Vuelve a rodar el balón con la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1. A pesar de que Universitario de Deportes ya se consagró tricampeón, hay varios equipos que todavía pelean por clasificar a competiciones internacionales (Copa Libertadores o Sudamericana) o alejarse de la zona de descenso. Uno de los cotejos más atractivos será el que protagonizarán Alianza Lima y Melgar en Matute.
El equipo de Juan Reynoso y Sporting Cristal son algunos de los que luchan por el último boleto a la Libertadores. Por otra parte, en la zona baja Alianza Universidad, Ayacucho FC, Juan Pablo II y UTC necesitan una victoria para seguir con la ilusión de jugar en la máxima categoría en el 2026.
Programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025
Esta jornada del Torneo Clausura 2025 se disputará entre el viernes 31 de octubre y el domingo 2 de noviembre. Universitario y Sport Huancayo descansan esta semana.
Viernes 31 de octubre
- Alianza Lima vs Melgar | 8.00 p. m. | estadio Alejandro Villanueva
Sábado 1 de noviembre
- Los Chankas vs Ayacucho FC | 1.00 p. m. | estadio Los Chankas
- Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal | 3.15 p. m. | Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra
- Deportivo Garcilaso vs ADT | 6.00 p. m. | estadio Inca Garcilaso de la Vega
Domingo 2 de noviembre
- Alianza Universidad vs Cusco FC | 1.00 p. m. | estadio Heraclio Tapia
- Atlético Grau vs Alianza Atlético | 3.30 p. m. | estadio Campeones del 36
- Cienciano vs Juan Pablo II | 6.00 p. m. | estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Sport Boys vs UTC | 6.00 p. m. | estadio Miguel Grau del Callao.
Tabla de posiciones del Acumulado 2025
A falta de 3 fechas para el final del Torneo Clausura 2025, así marcha la tabla de posiciones del Acumulado.
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Universitario
|33
|44
|78
|2. Cusco FC
|32
|24
|63
|3. Alianza Lima
|32
|19
|61
|4. Melgar
|34
|15
|55
|5. Sporting Cristal
|32
|18
|54
|6. Alianza Atlético
|32
|12
|50
|7. Deportivo Garcilaso
|33
|7
|48
|8. Sport Huancayo
|33
|0
|45
|9. ADT
|32
|-7
|45
|10. Cienciano
|32
|7
|44
|11. Los Chankas
|31
|-8
|44
|12. Atlético Grau
|32
|-3
|37
|13. Sport Boys
|32
|-9
|35
|14. Comerciantes Unidos
|32
|-15
|33
|15. UTC
|32
|-23
|31
|16. Juan Pablo II
|32
|-16
|30
|17. Ayacucho FC
|32
|-21
|29
|18. Alianza Universidad
|32
|-29
|24
|19. Binacional
|-
|-
|-
¿Cuántas fechas faltan para el final de la Liga 1?
A la Liga 1 2025 le restan solamente tres jornadas más: las fechas 17, 18 y 19 del Torneo Clausura. Sumados a los juegos que disputó en el Apertura, cada equipo terminará la temporada con 35 partidos disputados.