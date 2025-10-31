HOYSuscripcion LR Focus

Tabla de posiciones de la Liga 1: acumulado, programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Alianza Lima y Melgar jugarán un 'final' en Matute con miras a su clasificación a los playoffs de la Liga 1. Revisa cómo van los equipos que buscan jugar torneos internacionales o evitar el descenso.

Solo restan 3 jornadas para finalizar la Liga 1 2025. Foto: composición LR/Alianza Lima/Cusco FC/Melgar/Sporting Cristal
Solo restan 3 jornadas para finalizar la Liga 1 2025. Foto: composición LR/Alianza Lima/Cusco FC/Melgar/Sporting Cristal

Vuelve a rodar el balón con la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1. A pesar de que Universitario de Deportes ya se consagró tricampeón, hay varios equipos que todavía pelean por clasificar a competiciones internacionales (Copa Libertadores o Sudamericana) o alejarse de la zona de descenso. Uno de los cotejos más atractivos será el que protagonizarán Alianza Lima y Melgar en Matute.

El equipo de Juan Reynoso y Sporting Cristal son algunos de los que luchan por el último boleto a la Libertadores. Por otra parte, en la zona baja Alianza Universidad, Ayacucho FC, Juan Pablo II y UTC necesitan una victoria para seguir con la ilusión de jugar en la máxima categoría en el 2026.

lr.pe

Programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Esta jornada del Torneo Clausura 2025 se disputará entre el viernes 31 de octubre y el domingo 2 de noviembre. Universitario y Sport Huancayo descansan esta semana.

Viernes 31 de octubre

  • Alianza Lima vs Melgar | 8.00 p. m. | estadio Alejandro Villanueva

Sábado 1 de noviembre

  • Los Chankas vs Ayacucho FC | 1.00 p. m. | estadio Los Chankas
  • Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal | 3.15 p. m. | Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra
  • Deportivo Garcilaso vs ADT | 6.00 p. m. | estadio Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 2 de noviembre

  • Alianza Universidad vs Cusco FC | 1.00 p. m. | estadio Heraclio Tapia
  • Atlético Grau vs Alianza Atlético | 3.30 p. m. | estadio Campeones del 36
  • Cienciano vs Juan Pablo II | 6.00 p. m. | estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Sport Boys vs UTC | 6.00 p. m. | estadio Miguel Grau del Callao.

Tabla de posiciones del Acumulado 2025

A falta de 3 fechas para el final del Torneo Clausura 2025, así marcha la tabla de posiciones del Acumulado.

EquiposPJDGPuntos
1. Universitario334478
2. Cusco FC322463
3. Alianza Lima321961
4. Melgar341555
5. Sporting Cristal321854
6. Alianza Atlético321250
7. Deportivo Garcilaso33748
8. Sport Huancayo33045
9. ADT32-745
10. Cienciano32744
11. Los Chankas31-844
12. Atlético Grau32-337
13. Sport Boys32-935
14. Comerciantes Unidos32-1533
15. UTC32-2331
16. Juan Pablo II32-1630
17. Ayacucho FC32-2129
18. Alianza Universidad32-2924
19. Binacional---

¿Cuántas fechas faltan para el final de la Liga 1?

A la Liga 1 2025 le restan solamente tres jornadas más: las fechas 17, 18 y 19 del Torneo Clausura. Sumados a los juegos que disputó en el Apertura, cada equipo terminará la temporada con 35 partidos disputados.

