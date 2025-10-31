Tabla de posiciones de la Liga 1: acumulado, programación y resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Vuelve a rodar el balón con la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1. A pesar de que Universitario de Deportes ya se consagró tricampeón, hay varios equipos que todavía pelean por clasificar a competiciones internacionales (Copa Libertadores o Sudamericana) o alejarse de la zona de descenso. Uno de los cotejos más atractivos será el que protagonizarán Alianza Lima y Melgar en Matute.

El equipo de Juan Reynoso y Sporting Cristal son algunos de los que luchan por el último boleto a la Libertadores. Por otra parte, en la zona baja Alianza Universidad, Ayacucho FC, Juan Pablo II y UTC necesitan una victoria para seguir con la ilusión de jugar en la máxima categoría en el 2026.

Programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Esta jornada del Torneo Clausura 2025 se disputará entre el viernes 31 de octubre y el domingo 2 de noviembre. Universitario y Sport Huancayo descansan esta semana.

Viernes 31 de octubre

Alianza Lima vs Melgar | 8.00 p. m. | estadio Alejandro Villanueva

Sábado 1 de noviembre

Los Chankas vs Ayacucho FC | 1.00 p. m. | estadio Los Chankas

Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal | 3.15 p. m. | Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra

Deportivo Garcilaso vs ADT | 6.00 p. m. | estadio Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 2 de noviembre

Alianza Universidad vs Cusco FC | 1.00 p. m. | estadio Heraclio Tapia

Atlético Grau vs Alianza Atlético | 3.30 p. m. | estadio Campeones del 36

Cienciano vs Juan Pablo II | 6.00 p. m. | estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sport Boys vs UTC | 6.00 p. m. | estadio Miguel Grau del Callao.

Tabla de posiciones del Acumulado 2025

A falta de 3 fechas para el final del Torneo Clausura 2025, así marcha la tabla de posiciones del Acumulado.

Equipos PJ DG Puntos 1. Universitario 33 44 78 2. Cusco FC 32 24 63 3. Alianza Lima 32 19 61 4. Melgar 34 15 55 5. Sporting Cristal 32 18 54 6. Alianza Atlético 32 12 50 7. Deportivo Garcilaso 33 7 48 8. Sport Huancayo 33 0 45 9. ADT 32 -7 45 10. Cienciano 32 7 44 11. Los Chankas 31 -8 44 12. Atlético Grau 32 -3 37 13. Sport Boys 32 -9 35 14. Comerciantes Unidos 32 -15 33 15. UTC 32 -23 31 16. Juan Pablo II 32 -16 30 17. Ayacucho FC 32 -21 29 18. Alianza Universidad 32 -29 24 19. Binacional - - -

¿Cuántas fechas faltan para el final de la Liga 1?

A la Liga 1 2025 le restan solamente tres jornadas más: las fechas 17, 18 y 19 del Torneo Clausura. Sumados a los juegos que disputó en el Apertura, cada equipo terminará la temporada con 35 partidos disputados.