Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: hora y canal del partido por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal venció 2-0 a Comerciantes Unidos en su último partido. Foto: composición de LR/Betsabeth de los Santos

Sporting Cristal venció 2-0 a Comerciantes Unidos en su último partido. Foto: composición de LR/Betsabeth de los Santos

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO juegan este sábado 1 de noviembre, desde las 3.15 p. m., por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025. El partido se disputará en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo y será transmitido por el canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura ONLINE gratis por internet, ingresa a la página web de La República.

La derrota contra Los Chankas dejó al club rimense en una posición incómoda en la tabla acumulada. Aunque todavía depende de sí mismo para meterse en zona de playoffs a la Copa Libertadores, la irregularidad que viene mostrando la escuadra dirigida por Paulo Autuori preocupa a sus hinchas, sobre todo por la próxima visita a un Comerciantes Unidos que viene en alza y quiere seguir alejándose de los puestos de descenso.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos?

En Cutervo y todo el territorio peruano, el partido se podrá seguir a partir de las 3.15 p. m.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos?

La transmisión por TV de este encuentro estará a cargo del canal L1 Max, disponible en operadores de cable y/o satélite como DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping, WIN, etc.

Pronóstico de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Según las principales casas de apuestas, Sporting Cristal es favorito para vencer a Comerciantes Unidos pese a que será visitante.

Betsson: ganan Cristal (1,90), empate (3,45), gana Comerciantes (3,85)

Betano: ganan Cristal (1,95), empate (3,60), gana Comerciantes (4,30)

Bet365: ganan Cristal (1,90), empate (3,40), gana Comerciantes (4,10)

1XBet: ganan Cristal (1,85), empate (3,48), gana Comerciantes (4,10)

Coolbet: ganan Cristal (1,92), empate (3,32), gana Comerciantes (3,95)

Doradobet: ganan Cristal (1,90), empate (3,40), gana Comerciantes (4,00).

Entradas para Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Las entradas para este cotejo se venderán el mismo día del encuentro, desde las 8.00 a. m., en las boleterías del estadio Juan Maldonado Gamarra.

Precios de las entradas al partido contra Sporting Cristal. Foto: Comerciantes Unidos

Últimos partidos de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Así quedaron los cinco cruces más recientes entre Cristal y Comerciantes por la Liga 1.