HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fútbol Peruano

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: hora y canal del partido por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Desde Cutervo, Sporting Cristal buscará reponerse de su derrota en la fecha previa ante Los Chankas, pero Comerciantes Unidos saldrá motivado por el triunfo para alejarse de la zona de descenso.

Sporting Cristal venció 2-0 a Comerciantes Unidos en su último partido. Foto: composición de LR/Betsabeth de los Santos
Sporting Cristal venció 2-0 a Comerciantes Unidos en su último partido. Foto: composición de LR/Betsabeth de los Santos

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO juegan este sábado 1 de noviembre, desde las 3.15 p. m., por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025. El partido se disputará en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo y será transmitido por el canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura ONLINE gratis por internet, ingresa a la página web de La República.

La derrota contra Los Chankas dejó al club rimense en una posición incómoda en la tabla acumulada. Aunque todavía depende de sí mismo para meterse en zona de playoffs a la Copa Libertadores, la irregularidad que viene mostrando la escuadra dirigida por Paulo Autuori preocupa a sus hinchas, sobre todo por la próxima visita a un Comerciantes Unidos que viene en alza y quiere seguir alejándose de los puestos de descenso.

PUEDES VER: Aseguran que Gareca se ofreció para volver a dirigir en Perú: sería opción para Universitario, Alianza Lima o Cristal

lr.pe

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos?

En Cutervo y todo el territorio peruano, el partido se podrá seguir a partir de las 3.15 p. m.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos?

La transmisión por TV de este encuentro estará a cargo del canal L1 Max, disponible en operadores de cable y/o satélite como DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping, WIN, etc.

Pronóstico de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Según las principales casas de apuestas, Sporting Cristal es favorito para vencer a Comerciantes Unidos pese a que será visitante.

  • Betsson: ganan Cristal (1,90), empate (3,45), gana Comerciantes (3,85)
  • Betano: ganan Cristal (1,95), empate (3,60), gana Comerciantes (4,30)
  • Bet365: ganan Cristal (1,90), empate (3,40), gana Comerciantes (4,10)
  • 1XBet: ganan Cristal (1,85), empate (3,48), gana Comerciantes (4,10)
  • Coolbet: ganan Cristal (1,92), empate (3,32), gana Comerciantes (3,95)
  • Doradobet: ganan Cristal (1,90), empate (3,40), gana Comerciantes (4,00).

PUEDES VER: Fixture restante de Sporting Cristal, Melgar y Alianza Atlético por el último cupo a playoffs de la Liga 1

lr.pe

Entradas para Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Las entradas para este cotejo se venderán el mismo día del encuentro, desde las 8.00 a. m., en las boleterías del estadio Juan Maldonado Gamarra.

Precios de las entradas al partido contra Sporting Cristal. Foto: Comerciantes Unidos

Precios de las entradas al partido contra Sporting Cristal. Foto: Comerciantes Unidos

Últimos partidos de Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Así quedaron los cinco cruces más recientes entre Cristal y Comerciantes por la Liga 1.

  • Sporting Cristal 2-0 Comerciantes Unidos | 29.06.25
  • Sporting Cristal 3-0 Comerciantes Unidos | 03.11.24
  • Comerciantes Unidos 0-1 Sporting Cristal | 25.05.24
  • Sporting Cristal 0-2 Comerciantes Unidos | 30.09.18
  • Comerciantes Unidos 1-1 Sporting Cristal | 09.06.18.
Notas relacionadas
Aseguran que Ricardo Gareca se ofreció para volver a dirigir en Perú: sería opción para Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal

Aseguran que Ricardo Gareca se ofreció para volver a dirigir en Perú: sería opción para Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal

LEER MÁS
Los Chankas fueron locales en el estadio de Sporting Cristal: la impresionante celebración de los hinchas tras histórico triunfo en Lima

Los Chankas fueron locales en el estadio de Sporting Cristal: la impresionante celebración de los hinchas tras histórico triunfo en Lima

LEER MÁS
Fixture restante de Sporting Cristal, Melgar y Alianza Atlético por el último cupo a playoffs de la Liga 1

Fixture restante de Sporting Cristal, Melgar y Alianza Atlético por el último cupo a playoffs de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY vía L1 MAX: transmisión del partido por el Torneo Clausura en Matute

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY vía L1 MAX: transmisión del partido por el Torneo Clausura en Matute

LEER MÁS
Nelson Cabanillas sobre presente de Melgar tras título de Universitario en la Liga 1: "Torneo atípico, los partidos no fueron parejos"

Nelson Cabanillas sobre presente de Melgar tras título de Universitario en la Liga 1: "Torneo atípico, los partidos no fueron parejos"

LEER MÁS
Darwin Machis ilusiona a la hinchada de Alianza Lima al subir foto con Sergio Peña

Darwin Machis ilusiona a la hinchada de Alianza Lima al subir foto con Sergio Peña

LEER MÁS
Tabla acumulada Liga 1 Perú: así va la clasificación a torneos internacionales y el descenso

Tabla acumulada Liga 1 Perú: así va la clasificación a torneos internacionales y el descenso

LEER MÁS
Universitario recibirá exuberante monto económico tras conseguir el tricampeonato de la Liga 1

Universitario recibirá exuberante monto económico tras conseguir el tricampeonato de la Liga 1

LEER MÁS
¡Sin Hernán Barcos ni Pedro Aquino! Alianza Lima y su sorpresivo 11 para vencer a Melgar y seguir arriba en el Torneo Clausura

¡Sin Hernán Barcos ni Pedro Aquino! Alianza Lima y su sorpresivo 11 para vencer a Melgar y seguir arriba en el Torneo Clausura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Fútbol Peruano

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY vía L1 MAX: ¿a qué hora juegan blanquiazules y rojinegros en Matute?

Nelson Cabanillas sobre presente de Melgar tras título de Universitario en la Liga 1: "Torneo atípico, los partidos no fueron parejos"

Jairo Concha apunta contra los que dicen que Universitario es favorecido tras tricampeonato: "Cuando estaba en Alianza Lima decían lo mismo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025