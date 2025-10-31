HOYSuscripcion LR Focus

Edison Flores afirma que Universitario sí aceptaría a Christian Cueva como jugador: "Obviamente entraría al equipo"

Edison Flores se pronunció sobre la posibilidad de que Christian Cueva se una a Universitario, elogiando su talento y experiencia. Sin embargo, los rumores podrían no materializarse.

Edison Flores rompe su silencio, en Juego Cruzado, sobre Christian Cueva. Foto: Lr/Denganche

Universitario logró lo impensado y se consagró tricampeón de la Liga 1. El equipo liderado por Jorge Fossati dominó el Torneo Clausura e intentará cerrar el año invicto en medio de los rumores y posibles fichajes. Justamente, Edison Flores fue consultado por uno de los nombres que viene sonando en el mundo 'crema'. Es prácticamente imposible que se concrete ese traspaso, pero a 'Orejas' no le desagrada la idea.

Christian Cueva fue vinculado a Universitario, aunque lo más probable que solamente quede en rumores. De todas formas, en Denganche no perdieron la oportunidad para preguntarle al experimentado delantero sobre el recordado volante de la selección peruana.

¿Qué dijo Edison Flores sobre los rumores de Christian Cueva en Universitario?

Edison Flores no dudó elogiar al '10' peruano. "Cueva es un jugadorazo. Ya es un futbolista maduro y con una experiencia importante. Obviamente, entraría al equipo. Lo primero que le diría es que somos un grupo muy humilde y que lo vamos a recibir de la mejor manera. Cada plantel tiene su régimen y sus reglas, que él mismo ya las sabe. Nosotros cuidamos mucho el grupo", reveló el delantero de Universitario en el programa Juego Cruzado.

A pesar de que muchos seguidores del club merengue consideran una mala opción de que 'Aladino' se una al equipo. Cueva tendría que ganarse un puesto en la zona de volantes o jugar de enganche, aunque la 'U' juega con el 1-3-5-2.

¿Cuál fue el histórico récord que alcanzó Universitario en Liga 1?

El próximo partido de la 'U' en el Torneo Clausura, primero que disputará en su flamante condición de tricampeón del fútbol peruano, será el que sostenga ante Deportivo Garcilaso, por la jornada 18 (penúltima) del Torneo Clausura 2025. Además del cruce frente al Pedacito de Cielo en el Monumental, al tricampeón peruano le falta enfrentar a Los Chankas, en Andahuaylas. Tras ello, cerrará su participación en esta temporada 2025.

Universitario de Deportes, en sus redes sociales, reveló la inédita marca que alcanzó en el fútbol peruano. "La 'U' el primer equipo en la historia del fútbol peruano en ganar 5 torneos cortos de forma consecutiva. ¡Por historia, superiores; por títulos, los mejores!", tuiteó el club. Además, lanzaron una picante indirecta al eterno rival futbolístico. "El debate ya no existe más", publicó el actual campeón.

