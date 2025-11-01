Irven Ávila encontró un motivo para sonreír en medio del complicado cierre de año que viene teniendo Sporting Cristal. Luego de dos derrotas consecutivas en el Torneo Clausura, el club rimense se reencontró con el triunfo al golear 4-1 a Comerciantes Unidos, resultado que le sirve para volver al cuarto puesto de la tabla acumulada y le permitió al 'Cholito' llegar a los 140 goles con la camiseta celeste.

Con su doblete en Cutervo, el 'Cholito' supera por un tanto al recordado Luis Alberto Bonnet para posicionarse como tercer máximo goleador de la historia en el conjunto cervecero. El 'Pelado' ostentaba esta marca desde el 2007, año de su retiro del fútbol con la escuadra bajopontina.

¿Quiénes son los máximos goleadores de Sporting Cristal?

Hace poco más de mes y medio, Ávila había igualado a Julinho como quinto artillero histórico de Sporting Cristal. Ahora, se ubica a tan solo 8 anotaciones de empatar al mítico Alberto Gallardo, considerado por los hinchas como el ídolo máximo del conjunto bajopontino.

Jorge Soto: 175 goles Alberto Gallardo: 148 goles Irven Ávila: 140 goles Luis Alberto Bonnet: 139 goles Julinho: 137 goles Flavio Maestri: 117 goles Carlos Lobatón: 107 goles Roberto Palacios: 90 goles Oswaldo Ramírez: 89 goles Julio César Uribe: 86 goles.

Al huanuqueño le quedan dos partidos en este Clausura 2025 para alcanzar la marca goleadora del 'Jet', pero podría tener más opciones si los dirigidos por Paulo Autuori aseguran su presencia en los playoffs. Dependiendo de cómo le vaya en dicha instancia, podría jugar hasta cuatro cotejos adicionales.

Es decir, Ávila tendría hasta seis encuentros de aquí a fin de año para marcar los ocho goles que lo separan del segundo lugar en la tabla de máximos goleadores de Cristal, equipo en el que ha pasado más de 10 temporadas (desde su llegada en el 2012) y con el que ganó tres títulos nacionales de primera división.