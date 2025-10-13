En un episodio que estremeció el ambiente del fútbol aficionado, Alianza Pisco ha sido excluido de participar en todos los torneos del fútbol peruano hasta el año 2028, como consecuencia de los actos violentos protagonizados durante su enfrentamiento con Diablos Rojos de Huancavelica por la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025.

La Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINAFA) tomó esta medida como sanción ejemplar para preservar el orden y la integridad en competencias deportivas. Además de la exclusión, el club deberá afrontar una multa de 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a más de S/ 100,000, y la clausura definitiva de su escenario deportivo, el Estadio Teobaldo Pinillos.

Alianza Pisco fue sancionado por 3 años sin jugar en Copa Perú

No quedaron exentos los responsables directos en los incidentes. Alrededor de 20 jugadores han sido sancionados con suspensiones de 48 meses y multas individuales, por su participación en agresiones físicas, invención del campo, amenazas y daños a bienes personales.

El partido en cuestión fue suspendido cuando ya transcurrían los 40 minutos del segundo tiempo. Según las denuncias interpuestas por Diablos Rojos, los hechos incluyeron robo de pertenencias, agresiones a jugadores y dirigentes, así como ingreso violento de aficionados.

¿Qué dijo el DT de Alianza Pisco tras 'batalla campal' en Copa Perú?

En su defensa, el entrenador Edson Gamboa negó participación directa en los incidentes y expresó su total rechazo a cualquier acto violento. Aseguró que intentó mediar para contener la situación, aunque no logró hacerlo por la magnitud de los disturbios.

"Aquellos que me conocen, saben de mi profesionalismo y amor a la camiseta que dirijo, pero también saben el total rechazo que tengo ante cualquier suceso que atente contra la vida o la integridad de otra persona", declaró postpartido.

"Decidí emitir este mensaje para aclarar mi total rechazo a lo sucedido y pedirle a las personas que me conocen durante años han seguido mi trabajo, no cuestionen a mi persona, pues de mi parte no ha habido ningún acto de agresión u ofensa. Por otro lado, traté de controlar la situación, pero esto se suscitó de manera inesperada y con gran magnitud", añadió.